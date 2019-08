Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Csaba, a Republikon Intézet vezetője, az ELTE oktatója otthagyja az elemzést és az oktatást is, Brüsszelbe költözik, a Momentum EP-képviselőjének munkáját fogja segíteni.","shortLead":"Tóth Csaba, a Republikon Intézet vezetője, az ELTE oktatója otthagyja az elemzést és az oktatást is, Brüsszelbe...","id":"20190816_Az_ELTE_oktatoja_otthagyja_a_katedrat_es_a_momentumos_Cseh_Katalin_kabinetfonoke_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cddac8-87ff-4d18-a9f7-b9cb9f080685","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Az_ELTE_oktatoja_otthagyja_a_katedrat_es_a_momentumos_Cseh_Katalin_kabinetfonoke_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:35","title":"Az ELTE oktatója otthagyja a katedrát, és a momentumos Cseh Katalin kabinetfőnöke lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386dbdf9-60c7-45a9-be55-c06aab87ee4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 13 legújabb béta-verziójában rejtett el egy igen fontos információt az Apple.","shortLead":"Az iOS 13 legújabb béta-verziójában rejtett el egy igen fontos információt az Apple.","id":"20190816_apple_iphone_bemutato_iphone_11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386dbdf9-60c7-45a9-be55-c06aab87ee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457c8bed-1f46-4d01-8039-90f8deedec16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_apple_iphone_bemutato_iphone_11","timestamp":"2019. augusztus. 16. 15:03","title":"Kiszivárgott, mikor mutathatja be az Apple az új iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával vádolt amerikai milliárdos Jeffrey Epstein felakasztotta magát - áll az igazságügyi orvos szakértő pénteken este New Yorkban kiadott hivatalos jelentésében. ","shortLead":"Az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával vádolt amerikai milliárdos Jeffrey Epstein felakasztotta magát - áll...","id":"20190817_Orvosszakertoi_jelentes_Epstein_felakasztotta_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3f2b9d-4965-4634-9170-7d43c0c412e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Orvosszakertoi_jelentes_Epstein_felakasztotta_magat","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:05","title":"Orvosszakértői jelentés: Epstein felakasztotta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előre eltervezték a bulldog kínzását.","shortLead":"Előre eltervezték a bulldog kínzását.","id":"20190817_allatkinzas_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442a9e9e-e47c-4ebd-a8db-a42cc03d506a","keywords":null,"link":"/elet/20190817_allatkinzas_kutya","timestamp":"2019. augusztus. 17. 10:54","title":"Egy kutya brutális megölése miatt ítéltek börtönre egy magyar párt Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ittas vezetés, bevont jogsi, záróvonal átlépése - arattak a rendőrök.","shortLead":"Ittas vezetés, bevont jogsi, záróvonal átlépése - arattak a rendőrök.","id":"20190818_125_embert_igazoltattak_a_rendorok_egy_angyalfoldi_illegalis_gyorsulasi_versenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644384a7-db89-423a-81fd-b49b8290ee89","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_125_embert_igazoltattak_a_rendorok_egy_angyalfoldi_illegalis_gyorsulasi_versenyen","timestamp":"2019. augusztus. 18. 07:54","title":"125 embert igazoltattak a rendőrök egy angyalföldi illegális gyorsulási versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder János javaslatára tüntették ki a szabad szájú putnoki polgármestert, Tamás Barnabást.","shortLead":"Áder János javaslatára tüntették ki a szabad szájú putnoki polgármestert, Tamás Barnabást.","id":"20190817_Lovagkeresztet_kapott_a_polgarmester_aki_figyelmeztetett_ha_nem_a_fideszes_jelolt_nyer_akkor_szopni_fogunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a42110-ad62-496d-b413-c3043afb674b","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Lovagkeresztet_kapott_a_polgarmester_aki_figyelmeztetett_ha_nem_a_fideszes_jelolt_nyer_akkor_szopni_fogunk","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:34","title":"Lovagkeresztet kapott a polgármester, aki figyelmeztetett, ha nem a fideszes jelölt nyer, akkor „szopni fogunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0037c-1a36-4a9d-a376-c34889739e7d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy hónapra elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint múlt vasárnap megölte édesanyját Mohácson – tájékoztatta a Pécsi Törvényszék pénteken az MTI-t.","shortLead":"Egy hónapra elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint múlt vasárnap megölte édesanyját...","id":"20190816_Letartoztattak_a_mohacsi_ferfit_aki_a_gyanu_szerint_egy_serpenyovel_olte_meg_az_anyjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a0037c-1a36-4a9d-a376-c34889739e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f4b4ce-7b2d-416b-b89b-91a48130d8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Letartoztattak_a_mohacsi_ferfit_aki_a_gyanu_szerint_egy_serpenyovel_olte_meg_az_anyjat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:52","title":"Letartóztatták a mohácsi férfit, aki a gyanú szerint egy serpenyővel ölte meg az anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783c205b-960c-4ceb-8cc6-bbdfdba39d9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 28 éves vállon lőtt férfi életét a mentők sem tudták megmenteni.","shortLead":"A 28 éves vállon lőtt férfi életét a mentők sem tudták megmenteni.","id":"20190818_Lelottek_egy_pincert_Parizsban_mert_lassan_hozta_ki_a_szendvicset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783c205b-960c-4ceb-8cc6-bbdfdba39d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b702e5d-4565-486d-869a-016a3af87087","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Lelottek_egy_pincert_Parizsban_mert_lassan_hozta_ki_a_szendvicset","timestamp":"2019. augusztus. 18. 09:17","title":"Lelőttek egy pincért Párizsban, mert lassan hozta ki a szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]