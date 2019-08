Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kis pénz, kis foci – tartja a mondás, ami csak azért elcsépelt, mert legtöbbször igaz. Például az okostelefonok piacán is. Éppen ezért vettük elő a 300-350 ezer forintos telefonok butított kiadásait, hogy kiderüljön, mit kap az, aki az összeg felét-harmadát tudja fordítani a vásárlásra.","shortLead":"Kis pénz, kis foci – tartja a mondás, ami csak azért elcsépelt, mert legtöbbször igaz. Például az okostelefonok piacán...","id":"20190819_olcso_telefonok_samsung_galaxy_s10e_huawei_p30_lite_honor_20_lite_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9debb50-fa11-4a1b-bb9d-fb511a0cbeb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190819_olcso_telefonok_samsung_galaxy_s10e_huawei_p30_lite_honor_20_lite_teszt_velemeny","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:00","title":"Megéri olcsóbb telefont venni? Kipróbáltuk a jóárasított, “lite” verziós mobilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783c205b-960c-4ceb-8cc6-bbdfdba39d9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 28 éves vállon lőtt férfi életét a mentők sem tudták megmenteni.","shortLead":"A 28 éves vállon lőtt férfi életét a mentők sem tudták megmenteni.","id":"20190818_Lelottek_egy_pincert_Parizsban_mert_lassan_hozta_ki_a_szendvicset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783c205b-960c-4ceb-8cc6-bbdfdba39d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b702e5d-4565-486d-869a-016a3af87087","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Lelottek_egy_pincert_Parizsban_mert_lassan_hozta_ki_a_szendvicset","timestamp":"2019. augusztus. 18. 09:17","title":"Lelőttek egy pincért Párizsban, mert lassan hozta ki a szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488eb87e-a00a-42ac-90dd-a0015413816f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húszcentis műanyagot is találtak a tengeri tehén gyomrában.","shortLead":"Húszcentis műanyagot is találtak a tengeri tehén gyomrában.","id":"20190818_Meghalt_Mariam_a_tavasszal_megmentett_tengeri_tehen_muanyag_volt_a_gyomraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=488eb87e-a00a-42ac-90dd-a0015413816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300172a4-09b5-4a3f-b7ec-e07333d2f64f","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Meghalt_Mariam_a_tavasszal_megmentett_tengeri_tehen_muanyag_volt_a_gyomraban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 10:29","title":"A műanyagokba halt bele Mariam, a tavasszal megmentett dugong","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea94b2e-d7bb-4ea6-9e61-8093b77ba962","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy gyereket juttatnak haza Szíria kurd ellenőrzés alatt álló északi részéről.","shortLead":"Négy gyereket juttatnak haza Szíria kurd ellenőrzés alatt álló északi részéről.","id":"20190819_nemet_dzsihadist_gyermekek_hazaszallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea94b2e-d7bb-4ea6-9e61-8093b77ba962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0e65c8-cdb9-4730-9c86-bb002dc2b547","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_nemet_dzsihadist_gyermekek_hazaszallitas","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:29","title":"Először szállíthatják haza dzsihadisták német állampolgárságú gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1001fb1-7522-4b26-a532-e464f94dcd6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vételekkel értek véget a jobb- és baloldali tüntetők közötti összetűzések az oregoni Portland városában, az Egyesült Államok északnyugati részén. ","shortLead":"Őrizetbe vételekkel értek véget a jobb- és baloldali tüntetők közötti összetűzések az oregoni Portland városában...","id":"20190818_Osszetuztek_jobb_es_baloldali_tuntetok_Portlandben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1001fb1-7522-4b26-a532-e464f94dcd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1b3c9-c5f1-422b-bbf5-a000308646ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Osszetuztek_jobb_es_baloldali_tuntetok_Portlandben","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:27","title":"Összetűztek jobb- és baloldali tüntetők Portlandben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034c19c-81ed-4cf9-9632-36dd95878dac","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Már a szemetes is úgy tudja, csúsztatni, hazudni, sunnyogni szükséges.\r

\r

","shortLead":"Már a szemetes is úgy tudja, csúsztatni, hazudni, sunnyogni szükséges.\r

\r

","id":"20190819_Gyarmathy_Eva_Mit_akar_az_egesz_orszag_igy_mukodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7034c19c-81ed-4cf9-9632-36dd95878dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e881a5-30bf-4cda-8ed1-4bb78bb01eca","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Gyarmathy_Eva_Mit_akar_az_egesz_orszag_igy_mukodik","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:25","title":"Gyarmathy Éva: „Mit akar, az egész ország így működik!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyarok körében is népszerű szigeten csupán öt napja sikerült megfékezni egy pusztító erdőtüzet, de szombaton újra lángba borult a sziget egy része. Egy szállodát kiörítettek, utakat zártak le.","shortLead":"A magyarok körében is népszerű szigeten csupán öt napja sikerült megfékezni egy pusztító erdőtüzet, de szombaton újra...","id":"20190818_Ujra_erdotuz_pusztit_a_Kanariszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aec05d-6caf-4197-b9cb-867c315e0c52","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Ujra_erdotuz_pusztit_a_Kanariszigeteken","timestamp":"2019. augusztus. 18. 12:06","title":"Újra erdőtűz pusztít a Kanári-szigeteken, egy körzetet kiürítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57f2371-85df-4a38-b730-d395dda5eea3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 21 éves balmazújvárosi férfit a rendőrök elfogták és kihallgatták.","shortLead":"A 21 éves balmazújvárosi férfit a rendőrök elfogták és kihallgatták.","id":"20190818_Vezetni_szeretett_volna_ezert_elvitt_egy_nyitva_hagyott_autot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d57f2371-85df-4a38-b730-d395dda5eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfa4f1f-d5fa-41a2-be54-4b0018e45504","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_Vezetni_szeretett_volna_ezert_elvitt_egy_nyitva_hagyott_autot","timestamp":"2019. augusztus. 18. 11:50","title":"Vezetni szeretett volna, ezért elvitt egy nyitva hagyott autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]