Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fc6cd42-66c2-44d0-a8e8-c9797e52119f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ két legnagyobb termelő országa egyedi módon küzd a környezetvédelmi trendek ellen.","shortLead":"A világ két legnagyobb termelő országa egyedi módon küzd a környezetvédelmi trendek ellen.","id":"20190822_Indonezianak_annyira_nagy_uzlet_a_palmaolaj_hogy_betiltja_a_mentes_termekeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc6cd42-66c2-44d0-a8e8-c9797e52119f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd15256-a8dc-4526-9694-113178e4b645","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Indonezianak_annyira_nagy_uzlet_a_palmaolaj_hogy_betiltja_a_mentes_termekeket","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:59","title":"Indonéziának annyira nagy üzlet a pálmaolaj, hogy betiltja a mentes termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd35c4d5-1d17-40b6-9f46-47e9e85f78bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarország 365 című pályázatra bárki jelentkezhet, a fényképeket pedig akár telefonnal is el lehet készíteni. ","shortLead":"A Magyarország 365 című pályázatra bárki jelentkezhet, a fényképeket pedig akár telefonnal is el lehet készíteni. ","id":"20190822_Magyarorszagrol_szolo_pozitiv_kisugarzasu_kepeket_var_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd35c4d5-1d17-40b6-9f46-47e9e85f78bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67485964-17a0-499b-8bb9-8f7764e31dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Magyarorszagrol_szolo_pozitiv_kisugarzasu_kepeket_var_a_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:35","title":"Magyarországról szóló, pozitív kisugárzású képeket vár a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simonka gyanúsítotti kihallgatásán nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. ","shortLead":"Simonka gyanúsítotti kihallgatásán nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. ","id":"20190821_Vadat_emeltek_Simonka_Gyorgy_fideszes_politikus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a09c654-dda5-4bb6-9875-1ae5fa8560b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Vadat_emeltek_Simonka_Gyorgy_fideszes_politikus_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:12","title":"Vádat emeltek Simonka György fideszes politikus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af62bd35-1a82-45a9-bcd4-2a143960395b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fekete Gyula 67 éves volt. ","shortLead":"Fekete Gyula 67 éves volt. ","id":"20190822_Meghal_Szaxi_Maxi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af62bd35-1a82-45a9-bcd4-2a143960395b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deee461f-dc6d-4d76-a811-53fd5188bdb1","keywords":null,"link":"/kultura/20190822_Meghal_Szaxi_Maxi","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:44","title":"Meghalt Szaxi Maxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c51d562-d538-4e5b-9f19-52e0598ca337","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több YouTube-videós is állítja, az LMBT-témákkal foglalkozó videók alatt nem jelenhetnek meg hirdetések, és a csatorna sem kaphat akkora figyelmet, mint mások.","shortLead":"Több YouTube-videós is állítja, az LMBT-témákkal foglalkozó videók alatt nem jelenhetnek meg hirdetések, és a csatorna...","id":"20190821_youtube_google_diszkriminacio_hatranyos_megkulonboztetes_lmbt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c51d562-d538-4e5b-9f19-52e0598ca337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1aecfd-6fa9-4bf0-af3a-db5aee12061f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_youtube_google_diszkriminacio_hatranyos_megkulonboztetes_lmbt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:03","title":"Összefogtak a videósok, diszkrimináció miatt perlik a YouTube-ot és a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hétig kiemelt ellenőrzés volt.","shortLead":"Egy hétig kiemelt ellenőrzés volt.","id":"20190821_Tobb_ezer_gyorshajtot_fogott_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77080dec-20ca-4fa1-a99e-e68352ff27a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Tobb_ezer_gyorshajtot_fogott_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 21. 19:13","title":"Több ezer gyorshajtót fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két embernek és rekreációs célból.","shortLead":"Két embernek és rekreációs célból.","id":"20190821_Engedelyeztek_a_kokain_fogyasztasat_Mexikoban_igaz_nem_mindenkinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd95d60-5902-4776-b774-bd21435a9947","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Engedelyeztek_a_kokain_fogyasztasat_Mexikoban_igaz_nem_mindenkinek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:00","title":"Engedélyezték a kokain fogyasztását Mexikóban, igaz, nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy galiba lehet az 51-es körzet lerohanásából.","shortLead":"Nagy galiba lehet az 51-es körzet lerohanásából.","id":"20190821_Ufologusroham_szukseghelyzetet_keszitenek_elo_Nevadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d67493-2afe-4de4-91c7-9502000f0fca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_Ufologusroham_szukseghelyzetet_keszitenek_elo_Nevadaban","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:01","title":"Ufológusroham: szükséghelyzetet készítenek elő Nevadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]