Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19834cb9-058a-4244-b32b-de0b1fbb94a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Trevor Mallard meg is ringatta, meg is szoptatta párttársa, Tāmati Coffey gyermekét.","shortLead":"Trevor Mallard meg is ringatta, meg is szoptatta párttársa, Tāmati Coffey gyermekét.","id":"20190821_Babaval_a_karjan_vezenyelte_le_az_ulest_az_ujzelandi_parlament_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19834cb9-058a-4244-b32b-de0b1fbb94a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55703c5-9659-45d3-aa79-0d99746efb4d","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Babaval_a_karjan_vezenyelte_le_az_ulest_az_ujzelandi_parlament_elnoke","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:26","title":"Babával a karján vezényelte le az ülést az új-zélandi parlament elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59f499a-5c03-4cd8-b73b-dc221157b09e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Budapesten dől el, melyik csapat jut a csoportkörbe.","shortLead":"Budapesten dől el, melyik csapat jut a csoportkörbe.","id":"20190822_Dontetlent_jatszott_a_Ferencvaros_az_Europa_Liga_selejtezojeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c59f499a-5c03-4cd8-b73b-dc221157b09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17a61af-ff0b-428e-a2be-e11d482a4d8d","keywords":null,"link":"/sport/20190822_Dontetlent_jatszott_a_Ferencvaros_az_Europa_Liga_selejtezojeben","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:52","title":"Döntetlent játszott a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat lelőtték, majd leszedték az összes húst a csontokról. ","shortLead":"Az állatokat lelőtték, majd leszedték az összes húst a csontokról. ","id":"20190822_Sajat_telken_meszaroltak_le_egy_Lengyeltotiban_elo_nemet_gazda_teheneit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174d59cc-4d4f-470d-b482-9134845976e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Sajat_telken_meszaroltak_le_egy_Lengyeltotiban_elo_nemet_gazda_teheneit","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:34","title":"Lemészárolták egy Lengyeltótiban élő német gazda teheneit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5706b16-1dcf-480e-99ba-33c3b1214c48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak szerettem volna vezetni kicsit - mondta sírva a rendőröknek.","shortLead":"Csak szerettem volna vezetni kicsit - mondta sírva a rendőröknek.","id":"20190821_nemetorszag_autopalya_8_eves_kisfiu_vezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5706b16-1dcf-480e-99ba-33c3b1214c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1b7bb8-7865-4eae-bbe3-20c01afe4051","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_nemetorszag_autopalya_8_eves_kisfiu_vezet","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:31","title":"140-nel repesztett egy 8 éves német kisfiú az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy poroltó is elég volt, hogy eloltsák.","shortLead":"Egy poroltó is elég volt, hogy eloltsák.","id":"20190821_Kisebb_tuz_keletkezett_az_egyik_tuzijatekos_uszalyon_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4123d31f-9dd5-4874-8309-de8d3f86412d","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Kisebb_tuz_keletkezett_az_egyik_tuzijatekos_uszalyon_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:30","title":"Kisebb tűz keletkezett az egyik tűzijátékos uszályon Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította a füst. A sűrű ködre emlékeztető füsttengerről videó is készült. ","shortLead":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította...","id":"20190822_Tragikus_az_erdotuzhelyzet_Braziliaban_Sao_Paolo_fustbe_merult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c0a995-30cf-4288-ba8a-15984db90bf0","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Tragikus_az_erdotuzhelyzet_Braziliaban_Sao_Paolo_fustbe_merult","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:30","title":"Tragikus az erdőtűzhelyzet Brazíliában, Sao Paulo füstbe merült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7d6f4b-791e-444d-a60b-d46424855784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját felelősségre.","shortLead":"Saját felelősségre.","id":"20190821_Visszamehettek_a_lakok_a_leegett_Soroksari_uti_tarsashazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c7d6f4b-791e-444d-a60b-d46424855784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab3f0b6-ccfb-410f-a72d-6a75aa194b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Visszamehettek_a_lakok_a_leegett_Soroksari_uti_tarsashazba","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:06","title":"Visszamehettek a lakók a leégett Soroksári úti társasházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel.","shortLead":"A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel.","id":"20190821_shane_tusup_video_bujdoso_cusinato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85008652-c32c-4578-9d6d-97ce7a8db3f7","keywords":null,"link":"/sport/20190821_shane_tusup_video_bujdoso_cusinato","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:10","title":"Shane Tusup videóban mutatja be, milyen őrületesen indult a felkészülés új tanítványaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]