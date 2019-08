Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24e0d73c-91f0-4342-bf1e-6fa18ab5a950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta hitelkártyájához található használati útmutatót az Apple, és hát vannak benne érdekességek. Például az, hogy mibe nem szabad belerakni.","shortLead":"Kiadta hitelkártyájához található használati útmutatót az Apple, és hát vannak benne érdekességek. Például az...","id":"20190826_apple_card_hitelkartya_penztarca_zseb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24e0d73c-91f0-4342-bf1e-6fa18ab5a950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb76cfc8-f5cc-40fd-873b-b30112e5f136","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_apple_card_hitelkartya_penztarca_zseb","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:33","title":"Van egy kis gond az Apple hitelkártyájával: nem szabad zsebben vagy pénztárcában tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük figyelmeztető lövést adott le. A hétvégi megmozdulások alatt egy 12 évest is letartóztattak a hatóságok.","shortLead":"Egyikük figyelmeztető lövést adott le. A hétvégi megmozdulások alatt egy 12 évest is letartóztattak a hatóságok.","id":"20190826_Tobb_rendor_is_fegyvert_rantott_a_hetvegi_hongkongi_tunteteseken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a18e9-2960-4668-b2b3-8971b20dbcbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Tobb_rendor_is_fegyvert_rantott_a_hetvegi_hongkongi_tunteteseken","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:12","title":"Több rendőr is fegyvert rántott a hétvégi hongkongi tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ef08fe-aed8-43e9-86cc-3ed6b2bf0c3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák XXXLutzhoz kerül a lakberendezési áruházlánc.","shortLead":"Az osztrák XXXLutzhoz kerül a lakberendezési áruházlánc.","id":"20190826_kika_gazdasagi_versenyhivatal_gvh_felvasarlas_xxxlutz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51ef08fe-aed8-43e9-86cc-3ed6b2bf0c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888d9838-d5a9-46d9-af6a-b57326417d6f","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_kika_gazdasagi_versenyhivatal_gvh_felvasarlas_xxxlutz","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:28","title":"Zöld utat adott a GVH a Kika felvásárlásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28-34 fok lesz, de többfelé alakulht ki egy kis eső. ","shortLead":"28-34 fok lesz, de többfelé alakulht ki egy kis eső. ","id":"20190826_Futo_zaporok_enyhitik_ma_a_meleget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c43225-c6ed-4688-8e43-717efc53b72c","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Futo_zaporok_enyhitik_ma_a_meleget","timestamp":"2019. augusztus. 26. 05:25","title":"Futó záporok enyhítik ma a meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítása szerint 49 specifikus intézkedés már ki is van dolgozva, és a \"zöld infrastruktúrát\" is fejlesztené, ha ő nyeri az októberi választást. ","shortLead":"A főpolgármester állítása szerint 49 specifikus intézkedés már ki is van dolgozva, és a \"zöld infrastruktúrát\" is...","id":"20190826_Tarlos_is_beigerte_kornyezetvedelmi_intezkedesekkel_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56085e17-dcb4-4f1b-bf1f-0285d4f40d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Tarlos_is_beigerte_kornyezetvedelmi_intezkedesekkel_keszul","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:10","title":"Tarlós is beígérte: környezetvédelmi intézkedésekkel készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","shortLead":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","id":"20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d702d-d8ea-4fb9-8eaa-c490d3329047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:45","title":"Újranyithat egy régi bánya Pilisvörösváron, az önkormányzat nem rajong az ötletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megnyugodhatnak a szülők, nem veszélyesek az iskolaszerek. ","shortLead":"Megnyugodhatnak a szülők, nem veszélyesek az iskolaszerek. ","id":"20190827_Nehezfemeket_keresett_az_ITM_a_temperaban_de_nem_talalt_semmit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0bc861-21d3-4e8b-bf5d-466d3fdc5378","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Nehezfemeket_keresett_az_ITM_a_temperaban_de_nem_talalt_semmit","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:12","title":"Nehézfémeket keresett az ITM a temperában, de nem talált semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ce8b76-752d-43ee-943e-8dc17b508695","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem névre szólóak lesznek a kiküldött utalványok, ezért a nyugdíjasok átadhatják hozzátartozóiknak. ","shortLead":"Nem névre szólóak lesznek a kiküldött utalványok, ezért a nyugdíjasok átadhatják hozzátartozóiknak. ","id":"20190826_Barki_fizethet_majd_a_nyugdijasoknak_kuldott_rezsiutalvannyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ce8b76-752d-43ee-943e-8dc17b508695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5035a5bd-32fc-43b2-8438-4c96c90855b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Barki_fizethet_majd_a_nyugdijasoknak_kuldott_rezsiutalvannyal","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:53","title":"Bárki fizethet majd a nyugdíjasoknak küldött rezsiutalvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]