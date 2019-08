Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rezsiutalványokról és a méhészek támogatásáról kellett nagyon boldogan nyilatkozni – állítják Gulyás Mártonék.","shortLead":"A rezsiutalványokról és a méhészek támogatásáról kellett nagyon boldogan nyilatkozni – állítják Gulyás Mártonék.","id":"20190826_Partizan_A_kormany_donteseinek_orulo_nyilatkozokat_kerestek_a_kozmediaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08a6b98-4bc8-433b-bace-31fb84c678a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Partizan_A_kormany_donteseinek_orulo_nyilatkozokat_kerestek_a_kozmediaba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 21:44","title":"Partizán: A kormány döntéseinek örülő nyilatkozókat kerestek a közmédiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb313d4-6cb3-4c51-a3ea-d8cb93fe8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lázár János felügyelte állami ménesbirtok vezérigazgatója is bejelentkezett Mezőhegyesen a polgármesterségért. A kisvárosban így a jelenlegi városvezetővel és a korábban még Simonka György jóváhagyásával induló fideszes jelölttel együtt hárman versenyeznek a posztért.","shortLead":"A Lázár János felügyelte állami ménesbirtok vezérigazgatója is bejelentkezett Mezőhegyesen a polgármesterségért...","id":"20190826_papp_istvan_tibor_lazar_janos_mezohegyes_menesbirtok_simonka_gyorgy_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb313d4-6cb3-4c51-a3ea-d8cb93fe8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2970bee8-e1b5-42d5-9a61-5311925c2cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_papp_istvan_tibor_lazar_janos_mezohegyes_menesbirtok_simonka_gyorgy_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 22:02","title":"Polgármester lenne a mezőhegyesi ménesbirtok vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zákány Zsolt volt a városba tervezett börtönkórház egyik legnagyobb kritikusa, még a fideszes városvezetéssel is szembement. Aztán leváltották.","shortLead":"Zákány Zsolt volt a városba tervezett börtönkórház egyik legnagyobb kritikusa, még a fideszes városvezetéssel is...","id":"20190827_zakany_zsolt_orvos_grof_tisza_istvan_korhaz_berettyoujfalu_polgarmesterjelolt_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626172aa-99e7-465e-a76a-775f97bab0a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_zakany_zsolt_orvos_grof_tisza_istvan_korhaz_berettyoujfalu_polgarmesterjelolt_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:11","title":"Ellentmondott a Fidesznek, felfüggesztették, most az ellenzék jelöltjeként indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411c60f3-fe8d-41d8-b658-b81cf11d389a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bátran kijelenthető, hogy nem úgy fest, mint egy klasszikus autógyár, főleg nem mint egy kínai üzemről gondolnák.","shortLead":"Bátran kijelenthető, hogy nem úgy fest, mint egy klasszikus autógyár, főleg nem mint egy kínai üzemről gondolnák.","id":"20190827_Elkepesztoen_nez_ki_a_Polestar_kinai_gyara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411c60f3-fe8d-41d8-b658-b81cf11d389a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0392b3-caf8-4154-9160-2874fc01133f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_Elkepesztoen_nez_ki_a_Polestar_kinai_gyara","timestamp":"2019. augusztus. 28. 05:27","title":"Elképesztően néz ki a Polestar elektromos autómárka kínai gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"19 állam és a szövetségi főváros beperelte Donald Trumpot azért, mert engedélyezné fiatal korú migránsok határozatlan idejű fogva tartását. Korábban több gyerek is meghalt őrizetben.","shortLead":"19 állam és a szövetségi főváros beperelte Donald Trumpot azért, mert engedélyezné fiatal korú migránsok határozatlan...","id":"20190827_Oriasi_a_felhaborodas_bepereltek_az_allamok_Trumpot_a_migrans_gyerekek_fogva_tartasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca201cff-5730-4c48-89e3-ce466c650ee4","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Oriasi_a_felhaborodas_bepereltek_az_allamok_Trumpot_a_migrans_gyerekek_fogva_tartasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 27. 05:35","title":"Óriási a felháborodás, beperelték az államok Trumpot a migráns gyerekek fogva tartása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a8a664-f548-4084-b4a8-0dc046a75e79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars példájából kiindulva a földi élet jövőjét is befolyásolhatja bolygónk mágneses pólusának mozgása – hívta fel a figyelmet Zádori Balázs, az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjának fizikusa.","shortLead":"A Mars példájából kiindulva a földi élet jövőjét is befolyásolhatja bolygónk mágneses pólusának mozgása – hívta fel...","id":"20190826_fold_magneses_mezeje_polusvaltas_mars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a8a664-f548-4084-b4a8-0dc046a75e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc25e82-18c3-461a-b7f7-9045efab7e54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_fold_magneses_mezeje_polusvaltas_mars","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:03","title":"Nagyon fontos lenne tudnunk, hogy mi hozza létre a Föld mágneses mezejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594627aa-f742-43bb-88df-0cc7f5d15547","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elárulta végre a Nintendo, mikor adja ki Mario Kart Tour nevű játékát. A megjelenés korábban van, mint gondoltuk.","shortLead":"Elárulta végre a Nintendo, mikor adja ki Mario Kart Tour nevű játékát. A megjelenés korábban van, mint gondoltuk.","id":"20190827_nintendo_mario_kart_tour_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594627aa-f742-43bb-88df-0cc7f5d15547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8f0968-3190-4a35-ba61-2015261305d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_nintendo_mario_kart_tour_megjelenes","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:03","title":"Izgalmas mariós játék jön, hamarosan letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55c291e-b7a4-4d4f-8eba-058871aa17b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem ilyenkor csak a közvetlen életveszélyt tudja megszüntetni.","shortLead":"A katasztrófavédelem ilyenkor csak a közvetlen életveszélyt tudja megszüntetni.","id":"20190827_parkolo_auto_totalkar_katasztrofavedelem_meglazult_homlokzat_biztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55c291e-b7a4-4d4f-8eba-058871aa17b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20ecdb1-fcd7-42a1-8338-ef9b644ececd","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_parkolo_auto_totalkar_katasztrofavedelem_meglazult_homlokzat_biztositas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:20","title":"Parkoló kocsit zúztak totálkárosra lezuhanó téglák a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]