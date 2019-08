Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a400be12-6031-45b6-88a0-f58111257a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De a felmelegítéséről nem tett le, van új ötlete.","shortLead":"De a felmelegítéséről nem tett le, van új ötlete.","id":"20190821_Musk_mar_nem_feltetlenul_atomozna_meg_a_Marsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a400be12-6031-45b6-88a0-f58111257a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d780dd4b-bcb0-47d8-99ba-0fbc10752300","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_Musk_mar_nem_feltetlenul_atomozna_meg_a_Marsot","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:03","title":"Musk már nem feltétlenül atomozná meg a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Újabb nagy lépést tett képzéseinek Budapestre telepítéséhez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara - írja a HVG hetilap.","shortLead":"Újabb nagy lépést tett képzéseinek Budapestre telepítéséhez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara...","id":"201934_pazmany_peter_katolikus_egyetem_irany_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2e689-6bde-40de-a8a6-891d36d73303","keywords":null,"link":"/itthon/201934_pazmany_peter_katolikus_egyetem_irany_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:32","title":"Lassan Budapestre költözik a Pázmány Egyetem teljes bölcsészkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elegük lett a késésekből, a minőségből, a MÁV állapotából.","shortLead":"Elegük lett a késésekből, a minőségből, a MÁV állapotából.","id":"20190821_Utastuntetes_lehet_a_MAV_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb10c3f-15ee-493d-92d1-268801a96588","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Utastuntetes_lehet_a_MAV_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 21:20","title":"Utastüntetés lehet a MÁV ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB két elemzője szerint egy átfogó fordulattal 2030-ra talán az osztrák szint 80-90 százalékát sikerül majd elérni. ","shortLead":"Az MNB két elemzője szerint egy átfogó fordulattal 2030-ra talán az osztrák szint 80-90 százalékát sikerül majd elérni. ","id":"20190823_MNBszakertok_30_ev_alatt_sem_sikerult_utolerni_Ausztriat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60f1c16-2f57-43e1-8868-d0d4c37fee31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_MNBszakertok_30_ev_alatt_sem_sikerult_utolerni_Ausztriat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:44","title":"MNB-szakértők: 30 év alatt sem sikerült utolérni Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcefafa-d821-4732-8eba-ab14333e321a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptembertől tartozik az ITM alá a felsőoktatás. Palkovics László már korábban kijelölte az új irányt: arról beszélt, az egész felsőoktatásra kiterjesztenék a Corvinus-modellt. Kérdés, ez van-e a háttérben. ","shortLead":"Szeptembertől tartozik az ITM alá a felsőoktatás. Palkovics László már korábban kijelölte az új irányt: arról beszélt...","id":"20190821_Palkovics_kerte_es_megkapta_a_felsooktatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dcefafa-d821-4732-8eba-ab14333e321a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fd7cf8-0533-4622-b3c5-3ba3254c1dcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Palkovics_kerte_es_megkapta_a_felsooktatast","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:21","title":"Palkovics kérte és megkapta a felsőoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jövő héten tőkeemelésre készül a cég, ezzel 75 százalékos állami tulajdonba kerülne. ","shortLead":"A jövő héten tőkeemelésre készül a cég, ezzel 75 százalékos állami tulajdonba kerülne. ","id":"20190823_Donto_reszesedest_szerez_az_allam_a_balatoni_hajozasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d6f2e6-423f-4040-91cc-57ce3b82e9a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Donto_reszesedest_szerez_az_allam_a_balatoni_hajozasban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:50","title":"Döntő részesedést szerez az állam a balatoni hajózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5af987-e5d3-4a3b-a322-43fcd5b03898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nappal az önkormányzati választások hivatalos kampánystartja előtt Szekszárdon is bejelentették az ellenzék közös polgármesterjelöltjét. Bomba Gábor fiát két éve üldözi az igazgatónő bosszúja, amiért hitleres videókkal gúnyolódott tanárain.","shortLead":"Egyetlen nappal az önkormányzati választások hivatalos kampánystartja előtt Szekszárdon is bejelentették az ellenzék...","id":"20190823_Ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett_az_apa_akinek_a_fiat_egy_hitleres_parodiavideo_miatt_hurcoltak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5af987-e5d3-4a3b-a322-43fcd5b03898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801bd854-cc78-4cee-96c1-f352617c90de","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett_az_apa_akinek_a_fiat_egy_hitleres_parodiavideo_miatt_hurcoltak_meg","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:40","title":"Ellenzéki polgármesterjelölt lett az apa, akinek a fiát egy hitleres paródiavideó miatt hurcolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d825c313-4c8b-4276-bdae-263ba486c4ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Drágul a mászás is, túl sokan toporognak már a csúcs körül.","shortLead":"Drágul a mászás is, túl sokan toporognak már a csúcs körül.","id":"20190821_Betiltottak_az_eldobhato_muanyagokat_a_Mount_Everesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d825c313-4c8b-4276-bdae-263ba486c4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8d5bbe-9b2a-4f62-9ab1-51f6a008ceef","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Betiltottak_az_eldobhato_muanyagokat_a_Mount_Everesten","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:10","title":"Betiltották az eldobható műanyagokat a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]