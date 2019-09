Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A váratlan algainvázióról a tudósok sem tudják még, hogy pontosan mi okozza. ","shortLead":"A váratlan algainvázióról a tudósok sem tudják még, hogy pontosan mi okozza. ","id":"20190905_Elkezdett_bezoldulni_a_Balaton_tomegesen_elszaporodtak_az_algak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8a6b78-8c34-4876-a4be-2c7a368db4d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_Elkezdett_bezoldulni_a_Balaton_tomegesen_elszaporodtak_az_algak","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:48","title":"Elkezdett bezöldülni a Balaton, tömegesen elszaporodtak az algák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy művészeti projekt keretében kerültek élő fák a futballpályára. Az újraértelmezett stadion nagyon izgalmasan néz ki. ","shortLead":"Egy művészeti projekt keretében kerültek élő fák a futballpályára. Az újraértelmezett stadion nagyon izgalmasan néz ki. ","id":"20190905_Erdot_ultettek_egy_stadion_kozepebe_Ausztriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13980d6e-953c-4803-af37-2e623aafcb43","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Erdot_ultettek_egy_stadion_kozepebe_Ausztriaban","timestamp":"2019. szeptember. 05. 14:32","title":"Stadionba erdőt? Ausztriában megcsinálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5080e7a-da3c-41a2-9871-ffafbe7047a2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is kijár a pofon – mondta öt évvel ezelőtt Kecel polgármestere, Haszilló Ferenc. Orbán is megkapta tőle a magáét. Akkor a Fidesz távozásra szólította fel, végül – mint most kiderült – mégsem zárták ki, a Fidesz jelöltjeként indul újra, hogy vezesse a Bács-Kiskun megyei várost.","shortLead":"A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is kijár a pofon – mondta öt évvel ezelőtt Kecel...","id":"20190906_kecel_haszillo_zsidozo_rasszista_halalbuntetes_fidesz_kizaras_polgarmester_jelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5080e7a-da3c-41a2-9871-ffafbe7047a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08682fcf-15c1-4089-9d05-f0d00a21af67","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_kecel_haszillo_zsidozo_rasszista_halalbuntetes_fidesz_kizaras_polgarmester_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:30","title":"Mégsem zárták ki a zsidózó-cigányozó polgármestert a Fideszből, a párt most is őt indítja Kecelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyugodtan nevezhető politikai véleményformálásnak, amit a Google és a Facebook csinál – mondta a Figyelőnek az igazságügyi miniszter. ","shortLead":"Nyugodtan nevezhető politikai véleményformálásnak, amit a Google és a Facebook csinál – mondta a Figyelőnek...","id":"20190905_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_google_facebook_atlathatosag_emberi_jogok_szolasszabadag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dc5188-52dc-4d2b-8167-16020dc4e742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_google_facebook_atlathatosag_emberi_jogok_szolasszabadag","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:18","title":"Varga Judit miniszter elmondta, mit szeretne a Google-tól és a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új, addig ismeretlen terület felfedezése általában örömhír a tudósok számára, Oroszországban ezúttal mégsem ünnepelnek. Ennek pedig a klímaváltozás az oka.","shortLead":"Egy új, addig ismeretlen terület felfedezése általában örömhír a tudósok számára, Oroszországban ezúttal mégsem...","id":"20190905_oroszorszag_sziget_eszaki_sarkvidek_jeges_tenger_gleccserolvadas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a716f4b-efea-402d-a534-b6d667eadda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_oroszorszag_sziget_eszaki_sarkvidek_jeges_tenger_gleccserolvadas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 09:03","title":"Felfedeztek öt ismeretlen szigetet Oroszországban, és ez most elég rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Feloszlott a Médiatanács jelölőbizottsága a Fidesz erőteljes asszisztálásával. ","shortLead":"Feloszlott a Médiatanács jelölőbizottsága a Fidesz erőteljes asszisztálásával. ","id":"20190905_Mediafelugyeleti_kaosszal_futhatunk_neki_az_onkormanyzati_valasztasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70384ad6-36a5-4511-971b-9901f5048b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Mediafelugyeleti_kaosszal_futhatunk_neki_az_onkormanyzati_valasztasoknak","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:08","title":"Médiafelügyeleti káosszal futhatunk neki az önkormányzati választásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae705de8-ac6a-475f-b43e-a2e88dadf4f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kis faluban vett ki magának egy házat, onnan ment Pécsre, de hogy miért rabolt, azt nem tudta megmondani. ","shortLead":"Egy kis faluban vett ki magának egy házat, onnan ment Pécsre, de hogy miért rabolt, azt nem tudta megmondani. ","id":"20190905_pecs_rablo_ekszer_magyarazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae705de8-ac6a-475f-b43e-a2e88dadf4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e2587e-eecd-49c0-9f4a-c8b479889250","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_pecs_rablo_ekszer_magyarazat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 08:31","title":"Nem tudott magyarázatot adni a rablásra a brit férfi, aki betört egy pécsi ékszerboltba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyiket a forgalmista intette le, mert észlelte, hogy a másik nem fog tudni megállni. ","shortLead":"Az egyiket a forgalmista intette le, mert észlelte, hogy a másik nem fog tudni megállni. ","id":"20190906_tehervonat_vasut_herceghalom_valto_fekhiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e108bcb-4943-4cf3-acce-818fcc981b77","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_tehervonat_vasut_herceghalom_valto_fekhiba","timestamp":"2019. szeptember. 06. 20:06","title":"Egymástól 200 méterre állt meg két tehervonat Herceghalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]