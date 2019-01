Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárdnak egy kórus jutott eszébe a Parlament lépcsőjén esküt tevő képviselőkről.","shortLead":"Németh Szilárdnak egy kórus jutott eszébe a Parlament lépcsőjén esküt tevő képviselőkről.","id":"20190103_Deutsch_Tamas_Nemeth_Szilard_tuloratorveny_ellenzek_soros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba722bb-84d8-4ddd-94d8-99a21b56ebde","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Deutsch_Tamas_Nemeth_Szilard_tuloratorveny_ellenzek_soros","timestamp":"2019. január. 03. 12:35","title":"Deutsch Tamás és Németh Szilárd is megfejtette az ellenzék mai akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fef1ba-10d8-4f5a-88eb-d1128a804ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya magától beszállt a rendőrautóba, hogy segítséget kérjen. ","shortLead":"A kutya magától beszállt a rendőrautóba, hogy segítséget kérjen. ","id":"20190102_Vonattal_Gyorig_menekult_a_petardak_elol_egy_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15fef1ba-10d8-4f5a-88eb-d1128a804ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1689d7e-6e58-4017-8ce8-577b1482b426","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Vonattal_Gyorig_menekult_a_petardak_elol_egy_kutya","timestamp":"2019. január. 02. 09:30","title":"Vonattal, Győrig menekült a petárdák elől egy kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c6bd7-e50b-4dcc-8ca1-94cfefef2ef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt parlamenti frakciója két bulira összesen 20 millió forintot költött. ","shortLead":"A párt parlamenti frakciója két bulira összesen 20 millió forintot költött. ","id":"20190102_Huszmilliot_buliztak_el_a_fideszesek_karacsony_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c6bd7-e50b-4dcc-8ca1-94cfefef2ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29483bb2-1a09-4658-9b11-b11ad1d53f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Huszmilliot_buliztak_el_a_fideszesek_karacsony_elott","timestamp":"2019. január. 02. 07:02","title":"Húszmilliót buliztak el a fideszesek karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos piaci pletyka után maga az Apple-vezér is elismerte, hogy a vártnál kisebb az érdeklődés az idei iPhone-modellek iránt. Tim Cook azt is elmondta, szerinte miért van ez. ","shortLead":"Számos piaci pletyka után maga az Apple-vezér is elismerte, hogy a vártnál kisebb az érdeklődés az idei iPhone-modellek...","id":"20190103_tim_cook_apple_iphone_xs_xs_max_xr_eladasi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b8b59f-9cc5-46ee-9e20-4791a561e869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_tim_cook_apple_iphone_xs_xs_max_xr_eladasi_adatok","timestamp":"2019. január. 03. 19:03","title":"Tim Cook: Tényleg nem fogynak olyan jól az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autó csomagtartójába is benézhetnek, de akár épületeket is átvizsgálhatnak.","shortLead":"Az autó csomagtartójába is benézhetnek, de akár épületeket is átvizsgálhatnak.","id":"20190103_Februarig_barkit_igazoltathatnak_es_atvizsgalhatnak_a_rendorok_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1cf26d-87a1-483e-864e-6ef90f8921a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Februarig_barkit_igazoltathatnak_es_atvizsgalhatnak_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2019. január. 03. 13:08","title":"Februárig bárkit igazoltathatnak és átvizsgálhatnak a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna nem akar beletörődni abba, hogy az oroszok ellenőrzik az Azovi-tenger szorosát és a Krímet. Nemzetközi megfigyelőkkel felvértezett hajókkal próbálnák meg az átkelést.","shortLead":"Ukrajna nem akar beletörődni abba, hogy az oroszok ellenőrzik az Azovi-tenger szorosát és a Krímet. Nemzetközi...","id":"20190103_Ujabb_konfliktus_jon_Ukrajna_hadihajokkal_kelne_at_a_Kercsiszoroson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c5aebc-1e63-40d7-941f-9b6b3a961f7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Ujabb_konfliktus_jon_Ukrajna_hadihajokkal_kelne_at_a_Kercsiszoroson","timestamp":"2019. január. 03. 15:08","title":"Ismét konfliktus jön? Ukrajna hadihajókkal kelne át a Kercsi-szoroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharos szélre lehet ma számítani – jelezte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Viharos szélre lehet ma számítani – jelezte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190102_Kiadtak_a_riasztast_elfujja_a_szel_a_fel_orszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f92556-4b8d-4ba1-9884-0730b22b0321","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Kiadtak_a_riasztast_elfujja_a_szel_a_fel_orszagot","timestamp":"2019. január. 02. 09:02","title":"Kiadták a riasztást, elfújja a szél a fél országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67bd9b3-8ea3-4c45-a585-a5d7b2965ebd","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"Túlárazott töltés most, viharos lakógyűlések később – német példák és előrejelzések szerint az e-autók feltankolása nem ígérkezik egyszerűnek.","shortLead":"Túlárazott töltés most, viharos lakógyűlések később – német példák és előrejelzések szerint az e-autók feltankolása nem...","id":"20190102_Kiverhetik_a_biztositekot_az_eautok_toltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67bd9b3-8ea3-4c45-a585-a5d7b2965ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc4d23a-8c4b-40cd-ba67-881ebea8ce9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Kiverhetik_a_biztositekot_az_eautok_toltes","timestamp":"2019. január. 02. 17:00","title":"Jönnek az e-autók és csúnyán kiverik a biztosítékot - mindenhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]