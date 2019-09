Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hogyan keletkeztek az adóparadicsomok? Mi is az offshore? Sokan nem ismerik a kialakulásuk történetét és gyakran keverik az idetartozó fogalmakat. Kétrészes cikkünkben ezeket tesszük most helyre. Elsőként lássuk, meddig kell visszamennünk az időben, és hogyan alakult az offshore cégek történetének első két százada!

3,1 százalékos lett az augusztusi infláció, a részadatokat nézve pedig az látszik, hogy 5,6 százalékra mérséklődött az élelmiszerárak növekedése, a dohányáruk ára 12,8, a zöldségeké pedig 23,6 százalékkal nőtt. A krumpli pedig egyenesen harmadával lett drágább a 2018-as árhoz képest. Tovább gyorsult a liszt és a péksütemények árának növekedése.

A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.

A Telekom 2015-ben vezette be a Magenta 1 nevű csomagját, melyben vezetékes és mobilos előfizetések vonhatók össze úgy, hogy a végösszegre jelentős kedvezményt biztosít a szolgáltató. A cég közlése szerint mára 500 ezer ügyfél kéri így, összenvonva a szolgáltatásokat. Ennek apropóján vezettek be a minap új kedvezményeket: év végéig ingyenes HBO-t és netprobléma esetén ingyenes mobilos korlátlanságot.

A XIII. kerületben óriási a kínálat, de az egekbe rugaszkodó árak miatt nehéz értékesíteni a lakásokat.

Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozzák.

Miután a hvg.hu kiderítette, hogy az Emmi leporolta és a kormány elé viszi a nagy budapesti aluljárók lezárásának ötletét, a főpolgármestert és az ellenzéki főpolgármester-jelöltet is megkérdezték a tervről. Tarlós már tavaly is elismerte, hogy köze van az ötlethez, Karácsony is nyitott, de mindketten az eredeti probléma, a hajléktalanság megoldását tartják fontosabbnak.

Többen lettek öngyilkosok tavaly, mint az azt megelőző években, de amellett, hogy az ellátórendszernek is van még dolga bőven, mindenkinek fontos lenne törődni a saját és mások lelki egészségével. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja.

\r

","shortLead":"3,1 százalékos lett az augusztusi infláció, a részadatokat nézve pedig az látszik, hogy 5,6 százalékra mérséklődött...","id":"20190910_Iden_harmadaval_kerul_tobbe_a_krumpli_mint_tavaly__itt_vannak_az_inflacios_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d230bd-e637-490a-a32f-d55c30c36c32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_Iden_harmadaval_kerul_tobbe_a_krumpli_mint_tavaly__itt_vannak_az_inflacios_adatok","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:18","title":"Idén harmadával kerül többe a krumpli, mint tavaly - itt vannak az inflációs adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","shortLead":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","id":"20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f12eed-cecb-435e-a39d-9dc0213862e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","timestamp":"2019. szeptember. 11. 07:34","title":"Kutatók: A felszabaduló foszfor miatt algásodott el a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom 2015-ben vezette be a Magenta 1 nevű csomagját, melyben vezetékes és mobilos előfizetések vonhatók össze úgy, hogy a végösszegre jelentős kedvezményt biztosít a szolgáltató. A cég közlése szerint mára 500 ezer ügyfél kéri így, összenvonva a szolgáltatásokat. Ennek apropóján vezettek be a minap új kedvezményeket: év végéig ingyenes HBO-t és netprobléma esetén ingyenes mobilos korlátlanságot.","shortLead":"A Telekom 2015-ben vezette be a Magenta 1 nevű csomagját, melyben vezetékes és mobilos előfizetések vonhatók össze úgy...","id":"20190909_magyar_telekom_magenta_1_kedvezmenyek_hbo_go_72_oras_korlatlan_mobilinternet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dfe3e42-aa43-418a-8a67-f555ab6c253b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_magyar_telekom_magenta_1_kedvezmenyek_hbo_go_72_oras_korlatlan_mobilinternet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:03","title":"500 ezer Telekom-ügyfél kap 72 órára korlátlan mobilnetet, amikor baj van az otthonival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A XIII. kerületben óriási a kínálat, de az egekbe rugaszkodó árak miatt nehéz értékesíteni a lakásokat.","shortLead":"A XIII. kerületben óriási a kínálat, de az egekbe rugaszkodó árak miatt nehéz értékesíteni a lakásokat.","id":"20190910_Egyre_nehezebb_eladni_a_lakasokat_Budapest_egyik_legnepszerubb_keruleteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6188396e-a9db-47c9-adc3-85412e1e3c83","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190910_Egyre_nehezebb_eladni_a_lakasokat_Budapest_egyik_legnepszerubb_keruleteben","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:27","title":"Egyre nehezebb eladni a lakásokat Budapest egyik legnépszerűbb kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozzák.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozzák.","id":"20190910_Legkorabban_25_ev_mulva_szabadulhat_a_ferjet_megmergezo_szabadbattyani_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fade56e-3922-421e-ac2d-7c18c0781e01","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Legkorabban_25_ev_mulva_szabadulhat_a_ferjet_megmergezo_szabadbattyani_no","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:54","title":"Legkorábban 25 év múlva szabadulhat a férjét megmérgező szabadbattyáni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miután a hvg.hu kiderítette, hogy az Emmi leporolta és a kormány elé viszi a nagy budapesti aluljárók lezárásának ötletét, a főpolgármestert és az ellenzéki főpolgármester-jelöltet is megkérdezték a tervről. Tarlós már tavaly is elismerte, hogy köze van az ötlethez, Karácsony is nyitott, de mindketten az eredeti probléma, a hajléktalanság megoldását tartják fontosabbnak.","shortLead":"Miután a hvg.hu kiderítette, hogy az Emmi leporolta és a kormány elé viszi a nagy budapesti aluljárók lezárásának...","id":"20190910_Tarlos_Karacsony_hajlektalan_aluljaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2021a8-0c09-45b0-9b85-8aa0426d7d56","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Tarlos_Karacsony_hajlektalan_aluljaro","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:20","title":"Tarlós és Karácsony valamiben egyetért: nem ellenzik az aluljárók lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Többen lettek öngyilkosok tavaly, mint az azt megelőző években, de amellett, hogy az ellátórendszernek is van még dolga bőven, mindenkinek fontos lenne törődni a saját és mások lelki egészségével. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja.","shortLead":"Többen lettek öngyilkosok tavaly, mint az azt megelőző években, de amellett, hogy az ellátórendszernek is van még dolga...","id":"20190910_Ongyilkossag_megelozesenek_vilagnapja_depresszio_stigmak_egeszsegtudatossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f39c5e-17fa-42b4-86d4-a25f46361ad7","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Ongyilkossag_megelozesenek_vilagnapja_depresszio_stigmak_egeszsegtudatossag","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:30","title":"Merjünk rákérdezni a másiknál, hogy megfordult-e a fejében az öngyilkosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]