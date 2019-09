Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754c2f12-9402-4c54-9741-4ba37f03ddc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ulama kifejezetten népszerű játék volt öt évszázaddal az európai hódítók érkezése előtt.","shortLead":"Az ulama kifejezetten népszerű játék volt öt évszázaddal az európai hódítók érkezése előtt.","id":"20190905_Feltamasztanak_egy_osi_aztek_jatekot_amihez_negy_kilos_labda_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754c2f12-9402-4c54-9741-4ba37f03ddc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e02bf-bc22-47fa-ad08-a24afa385edd","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Feltamasztanak_egy_osi_aztek_jatekot_amihez_negy_kilos_labda_kell","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:12","title":"Feltámasztanak egy ősi azték játékot, amihez négykilós labda kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Bahamák több szigetét is letarolta a Dorian hurrikán. Florida megúszhatja a pusztítást.","shortLead":"A Bahamák több szigetét is letarolta a Dorian hurrikán. Florida megúszhatja a pusztítást.","id":"20190904_Mintha_szonyegbombazassal_pusztitottak_volna__Humanitarius_valsag_fenyeget_a_hurrikan_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577d579c-40a9-4de9-9701-776ccd6018d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Mintha_szonyegbombazassal_pusztitottak_volna__Humanitarius_valsag_fenyeget_a_hurrikan_utan","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:03","title":"\"Mintha szőnyegbombázással pusztítottak volna\" - Humanitárius válság fenyeget a hurrikán után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal – alighanem az utóbbi időben gyakran hanyagnak bizonyuló adatkezelését ért kritikák hatására –alapbeállításként kikapcsolja arcfelismerő funkcióját.","shortLead":"A közösségi oldal – alighanem az utóbbi időben gyakran hanyagnak bizonyuló adatkezelését ért kritikák hatására...","id":"20190904_facebook_arcfelismeres_bekapcsolasa_kikapcsolas_ertesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68360264-83c8-492a-9974-d1066bff6ceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_facebook_arcfelismeres_bekapcsolasa_kikapcsolas_ertesites","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:03","title":"Fontos kérdés fog felugrani a Facebookon, gondolja meg, mit válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6bd3c4-26c5-4085-8b2f-02e86cca2d63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Volkswagen Golf méretkategóriájában versenyző cseh modell csúcsváltozata.","shortLead":"Megérkezett a Volkswagen Golf méretkategóriájában versenyző cseh modell csúcsváltozata.","id":"20190904_szemrevalo_es_sportos_itt_az_uj_skoda_scala_monte_carlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d6bd3c4-26c5-4085-8b2f-02e86cca2d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f270260b-05d1-449f-935e-634a72348ebe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_szemrevalo_es_sportos_itt_az_uj_skoda_scala_monte_carlo","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:41","title":"Szemrevalóan sportos: itt az új Skoda Scala Monte Carlo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 27 éves modell igazi multitalentumnak bizonyul, szerepel filmekben, most pedig gitárt ragadott, és akár Lynyrd Skynyrdöt is játszik a nyaka mögött, ha akar.","shortLead":"A 27 éves modell igazi multitalentumnak bizonyul, szerepel filmekben, most pedig gitárt ragadott, és akár Lynyrd...","id":"20190904_Cara_Delevingne_akar_Lynyrd_Skynyrdot_is_gitarozik_a_nyaka_mogott_ha_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51429f19-90fa-4092-bd71-ddfc91ff1c6f","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Cara_Delevingne_akar_Lynyrd_Skynyrdot_is_gitarozik_a_nyaka_mogott_ha_akar","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:54","title":"Az biztos, hogy Jimmy Fallon közönsége ritkán lát olyat, amit Cara Delevingne tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06f8f87-867f-4f67-b1ac-c37e6935648a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok: nem fizette ki a Jobbiknak jogerősen megítélt perköltséget – írja a párt a közleményében.\r

","shortLead":"Az ok: nem fizette ki a Jobbiknak jogerősen megítélt perköltséget – írja a párt a közleményében.\r

","id":"20190904_habony_arpad_jobbik_plakat_kampany_kozszereplo_perkoltseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06f8f87-867f-4f67-b1ac-c37e6935648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e3de98-1a3a-4c78-8f69-bb3d0d34cd3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_habony_arpad_jobbik_plakat_kampany_kozszereplo_perkoltseg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 09:46","title":"Végrehajtást indított a bíróság Habony ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hagyományosan legmelegebb júliusnál idén a június és az augusztus is forróbb volt. ","shortLead":"A hagyományosan legmelegebb júliusnál idén a június és az augusztus is forróbb volt. ","id":"20190904_orszagos_meteorologiai_szolgalat_idojaras_nyar_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922e7e14-c8ac-4c1a-85a1-acd27d9a7d09","keywords":null,"link":"/elet/20190904_orszagos_meteorologiai_szolgalat_idojaras_nyar_hoseg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:35","title":"1901 óta ez volt a második legmelegebb nyarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f676dd3-3a14-4a2a-aef4-c69ad52d917d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kultúrharcosok új generációja még az olyan keményvonalas ideológusokkal szemben is pozícióba kerülhet, mint Schmidt Mária. Különösen akkor, ha az udvari történész a mozgalmi dalok egyik fő karmestereként időnként éppen a vezérnek okoz kellemetlen pillanatokat – írja e heti számában a HVG. A Fókuszban – és a címlapon – Schmidt Mária. ","shortLead":"A kultúrharcosok új generációja még az olyan keményvonalas ideológusokkal szemben is pozícióba kerülhet, mint Schmidt...","id":"20190904_schmidt_maria_lanczi_tamas_ner_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f676dd3-3a14-4a2a-aef4-c69ad52d917d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d6b06d-39cc-45ab-a747-77a77860583a","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_schmidt_maria_lanczi_tamas_ner_orban_viktor","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:12","title":"Háromszor tagadták meg Schmidt Máriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]