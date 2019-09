Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6314a924-cee0-4397-8a15-ca26608d3210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háború utáni zsidó árvaházak lakói találkoztak egy összejövetelen, többen régi ismerősökre is bukkantak a résztvevők között. ","shortLead":"A háború utáni zsidó árvaházak lakói találkoztak egy összejövetelen, többen régi ismerősökre is bukkantak a résztvevők...","id":"20190923_Idos_holokauszttulekok_talaltak_ujra_egymasra_egy_budapesti_talalkozon__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6314a924-cee0-4397-8a15-ca26608d3210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa42ceff-aecc-4103-a609-02a3d110a83b","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Idos_holokauszttulekok_talaltak_ujra_egymasra_egy_budapesti_talalkozon__video","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:25","title":"Idős holokauszttúlélők találtak újra egymásra egy budapesti találkozón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikük egyszer már lebukott Horvátországban, de amikor elengedték, hazajött, és ott folytatta, ahol abbahagyta.","shortLead":"Az egyikük egyszer már lebukott Horvátországban, de amikor elengedték, hazajött, és ott folytatta, ahol abbahagyta.","id":"20190923_Embercsempeszet_miatt_emeltek_vadat_egy_hatfos_bandaval_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbddd3a2-c49c-4b63-90a7-47e0a4134bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Embercsempeszet_miatt_emeltek_vadat_egy_hatfos_bandaval_szemben","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:37","title":"Embercsempészet miatt emeltek vádat egy hatfős bandával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy amerikai férfi okosórája értesítette a mentőket, miután a férfi elesett kerékpározás közben.","shortLead":"Egy amerikai férfi okosórája értesítette a mentőket, miután a férfi elesett kerékpározás közben.","id":"20190922_Okosoraja_segitsegevel_mentettek_ki_egy_elesett_biciklist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1872ab30-8424-421c-8b2f-6ceb5db8583d","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Okosoraja_segitsegevel_mentettek_ki_egy_elesett_biciklist","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:58","title":"Okosórája segítségével mentettek ki egy elesett biciklist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube közleményben jelentette be, hogy megváltoztatja a hitelesítési státusz megszerzésének szabályait, és egyben felülvizsgálatot kezdeményez. A videósok egy emberként tiltakoztak a döntés ellen.","shortLead":"A YouTube közleményben jelentette be, hogy megváltoztatja a hitelesítési státusz megszerzésének szabályait, és egyben...","id":"20190923_youtube_hitelesites_video_vlogger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39947e24-beb6-4400-aa2a-611e3a2bc1bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_youtube_hitelesites_video_vlogger","timestamp":"2019. szeptember. 23. 20:30","title":"Kiakadtak a videósok az újabb változáson, azonnal visszavonulót fújt a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindemellett kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","shortLead":"Mindemellett kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","id":"20190923_Borus_esos_napunk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e5980d-2a00-4c41-a9b4-7ab3f1f932b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Borus_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 23. 05:20","title":"Borús, esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar- és Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, zeneszerző szeptember 23-án ünnepli a születésnapját.","shortLead":"Az Oscar- és Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, zeneszerző szeptember 23-án ünnepli a születésnapját.","id":"20190923_Bruce_Springsteen_70_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20628b7-7759-476a-9537-d1ac8f27d6c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Bruce_Springsteen_70_eves","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:09","title":"Bruce Springsteen 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52162d74-f83d-421c-9a4d-f2e05357b430","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Wall Street Journal szerint a jemeni húszik beszélték ki iráni szövetségesük tervét, de nem tudni, mennyire vehető ez komolyan.","shortLead":"A Wall Street Journal szerint a jemeni húszik beszélték ki iráni szövetségesük tervét, de nem tudni, mennyire vehető...","id":"20190922_Jemenbol_szoltak_hogy_Iran_ujabb_tamadast_tervez_a_szaudiak_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52162d74-f83d-421c-9a4d-f2e05357b430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82b86c8-0d58-419e-a22e-37561b11d162","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Jemenbol_szoltak_hogy_Iran_ujabb_tamadast_tervez_a_szaudiak_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:34","title":"Jemenből szóltak, hogy Irán újabb támadást tervez a szaúdiak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639bb3a3-6858-44ac-8fc2-993c34d3528c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznőnek van egy fontos kérése is.","shortLead":"A színésznőnek van egy fontos kérése is.","id":"20190924_Helen_Mirrent_egy_rakas_szemettel_fotoztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639bb3a3-6858-44ac-8fc2-993c34d3528c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77e46e8-8ed4-4440-b277-8272f1b545ec","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Helen_Mirrent_egy_rakas_szemettel_fotoztak","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:29","title":"Helen Mirrent egy rakás szeméttel fotózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]