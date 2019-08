Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d7f4c91-d462-45f2-8ee4-008daa1f5b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, legalább dobozban volt, és még figyelmeztetést is írt rá.","shortLead":"Igaz, legalább dobozban volt, és még figyelmeztetést is írt rá.","id":"20190811_Valaki_csak_ugy_kirakott_egy_doboz_harapos_kajmant_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d7f4c91-d462-45f2-8ee4-008daa1f5b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ea02ad-2eed-45cd-bf14-998ee18f5586","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Valaki_csak_ugy_kirakott_egy_doboz_harapos_kajmant_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:36","title":"Valaki csak úgy ott hagyott egy kajmánt a Tropicarium előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af2f6d9-7fb2-4d68-ba31-00cd14c6471b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Parasailing közben szakadt el az ejtőernyőt húzó kötél, szerencsére a két fiatal nem egy sziklás részen zuhant le. ","shortLead":"Parasailing közben szakadt el az ejtőernyőt húzó kötél, szerencsére a két fiatal nem egy sziklás részen zuhant le. ","id":"20190812_Majdnem_tragedia_lett_egy_magyar_csalad_ejtoernyos_kalandjabol_Horvatorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5af2f6d9-7fb2-4d68-ba31-00cd14c6471b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c64f640-bd79-4bf1-8940-8ad5c078af15","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Majdnem_tragedia_lett_egy_magyar_csalad_ejtoernyos_kalandjabol_Horvatorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:43","title":"Majdnem tragédia lett egy magyar család ejtőernyős kalandjából Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hatalmas moszkvai demonstráció után az orosz médiahatóság felszólítást küldött a YouTube tulajdonosának, a Google-nek.","shortLead":"Egy hatalmas moszkvai demonstráció után az orosz médiahatóság felszólítást küldött a YouTube tulajdonosának...","id":"20190811_Moszkva_raszolt_a_Googlera_hogy_ne_reklamozzon_a_YouTubeon_illegalis_esemenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69920fd0-c85c-4e66-a52c-5fa2a69348ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_Moszkva_raszolt_a_Googlera_hogy_ne_reklamozzon_a_YouTubeon_illegalis_esemenyeket","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:40","title":"Moszkva rászólt a Google-ra, hogy ne reklámozzon a YouTube-on \"illegális eseményeket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be965b-c94a-4da0-8c9b-0953d7e261d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban bemutatott Galaxy Note10-re váltáshoz csinálna kedvet régebbi telefonjain a Samsung, de módszere bosszantja a Galaxy-tulajdonosokat.","shortLead":"A napokban bemutatott Galaxy Note10-re váltáshoz csinálna kedvet régebbi telefonjain a Samsung, de módszere bosszantja...","id":"20190812_samsung_galaxy_note10_ertesites_bixby","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5be965b-c94a-4da0-8c9b-0953d7e261d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6fa3e2-f4b4-45d9-b215-7284830dbd24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_samsung_galaxy_note10_ertesites_bixby","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:03","title":"Nem mindenki örül ezeknek az értesítéseknek a Samsung telefonjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978b130d-b96c-4ce1-a9ca-fcc694056c9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált szériás stuttgarti sportkocsit nem sokat használták az elmúlt években, szinte még újnak mondható.","shortLead":"A limitált szériás stuttgarti sportkocsit nem sokat használták az elmúlt években, szinte még újnak mondható.","id":"20190811_5_ev_alatt_duplajara_nott_ennek_az_eppen_elado_mercedes_sls_amgnek_az_erteke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=978b130d-b96c-4ce1-a9ca-fcc694056c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8382db1e-0345-44b0-b262-975cc71e3512","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_5_ev_alatt_duplajara_nott_ennek_az_eppen_elado_mercedes_sls_amgnek_az_erteke","timestamp":"2019. augusztus. 11. 06:41","title":"5 év alatt duplájára nőtt ennek az éppen eladó Mercedes SLS AMG-nek az értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c270de4d-fd43-498b-87fd-10b98795739f","c_author":"Balla István - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"A földben jelentős mennyiségű higany, a föld felett a vegyi anyagok keltette folyamatos robbanásveszély – a berenteiek számára ezt jelenti a BorsodChem. Na és a vegyipari cégtől származó milliárdos adóbevételnek köszönhetően bőkezű támogatásokat. De melyik nyom többet a latba? Mérgeink című sorozatunk harmadik része.","shortLead":"A földben jelentős mennyiségű higany, a föld felett a vegyi anyagok keltette folyamatos robbanásveszély – a berenteiek...","id":"20190812_Berente_borsodchem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c270de4d-fd43-498b-87fd-10b98795739f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c4c25-4ca1-45ee-8d8c-3d1c3f02f596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Berente_borsodchem","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:00","title":"Önnek mennyit érne meg robbanásveszélyben élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt Nyugat-Németországban a CDU/CSU pártszövetség a legnépszerűbb, a volt Kelet-Németországban a szélsőjobboldali AfD.","shortLead":"A volt Nyugat-Németországban a CDU/CSU pártszövetség a legnépszerűbb, a volt Kelet-Németországban a szélsőjobboldali...","id":"20190811_A_volt_vasfuggony_a_valasztovonal_a_nemet_partszimpatiakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f91bd5-5271-40b1-b5ba-3bfd712a8213","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_A_volt_vasfuggony_a_valasztovonal_a_nemet_partszimpatiakban","timestamp":"2019. augusztus. 11. 16:52","title":"A volt vasfüggöny a választóvonal a német pártszimpátiákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A laposföld-hívő Mike Hughes legutóbb egy hulladékból összerakott rakétában indult útjára, igaz, 571 méter után visszazuhant. Az őrült feltaláló most ismét kilövi magát, hátha ezúttal magasabbra jut.","shortLead":"A laposföld-hívő Mike Hughes legutóbb egy hulladékból összerakott rakétában indult útjára, igaz, 571 méter után...","id":"20190812_laposfold_hivok_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b94098-8e72-495e-b37d-a9512b7d356a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_laposfold_hivok_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:03","title":"A laposföld-hívő amerikai megint kilövi magát, hátha fentről rálát a világ szélére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]