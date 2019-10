Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76dd4f3b-c161-47c1-8fe7-39e9d407ef3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Halász Bencétől nem vették el a helyezését, de egyik lengyel ellenfelét is bronzérmesnek mondták ki.","shortLead":"Halász Bencétől nem vették el a helyezését, de egyik lengyel ellenfelét is bronzérmesnek mondták ki.","id":"20191003_halasz_bence_kalapacsvetes_bronzerem_vilagbajnoksag_ovas_wojciech_nowicki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76dd4f3b-c161-47c1-8fe7-39e9d407ef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8094e9e-526b-4c3f-a0a9-b6b2079ec16d","keywords":null,"link":"/sport/20191003_halasz_bence_kalapacsvetes_bronzerem_vilagbajnoksag_ovas_wojciech_nowicki","timestamp":"2019. október. 03. 10:12","title":"Sikeresen óvtak a vb-bronzérmes magyar kalapácsvető ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa38a8-d334-4bc9-b997-ce6df5bb6a10","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201940_elvtarsak_es_bajtarsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa38a8-d334-4bc9-b997-ce6df5bb6a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b2f343-313c-4aa0-b823-8dcf4b671083","keywords":null,"link":"/itthon/201940_elvtarsak_es_bajtarsak","timestamp":"2019. október. 03. 14:30","title":"Kocsis Györgyi: Elvtársak és bajtársak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91616198-5dcf-47f7-a3b4-43977a8ff28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat férfit a ferencvárosi rendőrök kerítették kézre. ","shortLead":"A hat férfit a ferencvárosi rendőrök kerítették kézre. ","id":"20191003_magyar_szlovak_eb_selejtezo_verekedes_elfogas_szlovak_drukkerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91616198-5dcf-47f7-a3b4-43977a8ff28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be9ff0d-eaa2-4e8c-8dd4-dac70c235484","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_magyar_szlovak_eb_selejtezo_verekedes_elfogas_szlovak_drukkerek","timestamp":"2019. október. 03. 11:23","title":"Szlovák drukkereket verő magyar szurkolókat fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szlovén rendszámú teherautókon hordanak külföldi eredetű szállítmányokat a felszámolás alatt álló MAL Magyar Alumínium Zrt. zagytározóihoz a 2010-es vörösiszap-katasztrófában érintett Kolontárra – írja a 24.hu Korózs Lajos megfigyelése alapján.","shortLead":"Szlovén rendszámú teherautókon hordanak külföldi eredetű szállítmányokat a felszámolás alatt álló MAL Magyar Alumínium...","id":"20191003_szlovenia_kolontar_szennyviziszap_korozs_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbef0c5f-d574-48ac-a116-587bf18b5965","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_szlovenia_kolontar_szennyviziszap_korozs_lajos","timestamp":"2019. október. 03. 12:22","title":"Szlovén szennyvíziszapot szállíthatnak Kolontárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec395d2-2e72-4757-b7a5-6fa280ff7ca4","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Még nem a Terminator cseppfolyós gépszörnyetegére kell gondolni, de az már most biztos, hogy a jelenleginél sokkal nagyobb alkalmazkodóképességre, rugalmasságra lesz szüksége a távirányítású eszközeinknek, ha hatékonyan akarjuk felderíteni kozmikus szomszédságunkat.","shortLead":"Még nem a Terminator cseppfolyós gépszörnyetegére kell gondolni, de az már most biztos, hogy a jelenleginél sokkal...","id":"20191002_Alakvaltok_az_urben_amikor_jo_hogy_a_robotok_elveszik_az_emberek_munkajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ec395d2-2e72-4757-b7a5-6fa280ff7ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff73e000-0188-4e16-9e23-f4c8dfe12c49","keywords":null,"link":"/360/20191002_Alakvaltok_az_urben_amikor_jo_hogy_a_robotok_elveszik_az_emberek_munkajat","timestamp":"2019. október. 02. 11:00","title":"Alakváltók az űrben: amikor jó, hogy a robotok elveszik az emberek munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ellenszavazat nélkül döntött úgy a III. kerületi képviselő-testület, hogy támogatja a tervet: menjen a föld alatt egy nagyobb szakaszon a H5-ös HÉV. Ez azért még nem jelenti azt, hogy meg is fog valósulni a javaslat.","shortLead":"Ellenszavazat nélkül döntött úgy a III. kerületi képviselő-testület, hogy támogatja a tervet: menjen a föld alatt...","id":"20191003_Az_obudai_onkormanyzat_is_szeretne_hogy_vigyek_le_a_HEVet_a_fold_ala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4661589e-80c0-4ee0-b257-7e974a7607b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Az_obudai_onkormanyzat_is_szeretne_hogy_vigyek_le_a_HEVet_a_fold_ala","timestamp":"2019. október. 03. 18:32","title":"Az óbudai önkormányzat is szeretné, hogy vigyék le a HÉV-et a föld alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191002_Duborog_a_szakiskolai_reform_Egy_csomo_iskolat_negy_even_belul_masodszor_neveznek_at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808e278a-f475-498c-a4bc-3ff246383103","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Duborog_a_szakiskolai_reform_Egy_csomo_iskolat_negy_even_belul_masodszor_neveznek_at","timestamp":"2019. október. 02. 17:38","title":"Dübörög a szakiskolai reform: Egy csomó iskolát négy éven belül másodszor neveznek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte elérhetővé vált a kifejezetten mobiltelefonokra készült Call of Duty – amellyel sokan mégis számítógépükön kezdtek játszani.","shortLead":"Világszerte elérhetővé vált a kifejezetten mobiltelefonokra készült Call of Duty – amellyel sokan mégis számítógépükön...","id":"20191002_call_of_duty_mobile_letoltes_pc_mobiljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65afdf3-43c6-4a49-9d8f-5fb67c84d71a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_call_of_duty_mobile_letoltes_pc_mobiljatek","timestamp":"2019. október. 02. 14:03","title":"Megjelent a mobilos Call of Duty, és máris elkezdtek benne csalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]