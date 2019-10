Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8097a0d5-b834-4e05-930b-f301f791ab20","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"„Elég volt. A könyökömön jön ki. Jön egy politikai kalandor, aki a társadalom szerkezetét ismét tövig akarja visszabontani, és közben azt kiabálja, hogy itt repül a kismadár\". Nádas Péter író mondja ezt az elmúlt 30 évről a Plusz-mínusz 30 című kötetben. A többi szerző hangulata is hasonló.","shortLead":"„Elég volt. A könyökömön jön ki. Jön egy politikai kalandor, aki a társadalom szerkezetét ismét tövig akarja...","id":"20191007_Magyar_rendszervaltas_harminc_ev_keseruseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8097a0d5-b834-4e05-930b-f301f791ab20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc92c46b-66e9-4934-890c-ac849b279c4e","keywords":null,"link":"/360/20191007_Magyar_rendszervaltas_harminc_ev_keseruseg","timestamp":"2019. október. 07. 07:00","title":"\"Páratlan és rémisztő a magyarok nemtörődömsége\" – Esszékötet az elmúlt 30 évről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darabig a vonatokon is pótdíj nélkül lehet jegyet venni.","shortLead":"Egy darabig a vonatokon is pótdíj nélkül lehet jegyet venni.","id":"20191007_mav_vasut_jegyrendszer_jegyvaltas_potdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9acc4f3-4816-453b-b626-4eee614369f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_mav_vasut_jegyrendszer_jegyvaltas_potdij","timestamp":"2019. október. 07. 07:26","title":"Lelassult a jegyrendszer, engedményt tesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bed68b6-df9f-4f2a-b214-29ff27b3477d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezren tüntettek vasárnap a kijevi Függetlenség terén – közismert nevén a Majdanon –, hogy tiltakozzanak a szakadár oroszbarát kelet-ukrajnai régiók különleges státusza, illetve önrendelkezési jogkörének szélesítése ellen, amire a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által ígért békeerőfeszítések keretében kerülhet sor.","shortLead":"Több ezren tüntettek vasárnap a kijevi Függetlenség terén – közismert nevén a Majdanon –, hogy tiltakozzanak a szakadár...","id":"20191006_Megvolt_az_elso_tuntetes_az_uj_ukran_elnok_ellen_Zelenszkijt_kapitulacioval_vadoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bed68b6-df9f-4f2a-b214-29ff27b3477d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4de8ec-04ae-497d-be53-020a8a28fcfe","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_Megvolt_az_elso_tuntetes_az_uj_ukran_elnok_ellen_Zelenszkijt_kapitulacioval_vadoltak","timestamp":"2019. október. 06. 14:53","title":"Megvolt az első tüntetés az új ukrán elnök ellen, Zelenszkijt kapitulációval vádolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8f78c0-b8c2-4ee8-8075-152eb254a75f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Védelmi együttműködési megállapodást írt alá szombaton Athénban Mike Pompeo amerikai és Níkosz Déndiasz görög külügyminiszter, ami jelentősen megnöveli az amerikai katonai jelenlétet Görögországban.","shortLead":"Védelmi együttműködési megállapodást írt alá szombaton Athénban Mike Pompeo amerikai és Níkosz Déndiasz görög...","id":"20191005_Tobb_amerikai_katona_lesz_Gorogorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba8f78c0-b8c2-4ee8-8075-152eb254a75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e526494d-a461-48d2-b179-8be6cc779d38","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Tobb_amerikai_katona_lesz_Gorogorszagban","timestamp":"2019. október. 05. 19:20","title":"Több amerikai katona lesz Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e241cce-955c-4341-b587-2834da441afd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálták tüntetők megbénítani a közlekedést, Amszterdamban lázadás felkiáltással megszállták a Rijksmuseum környéki utakat.","shortLead":"London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálták tüntetők megbénítani a közlekedést, Amszterdamban lázadás...","id":"20191007_Londonban_es_Amszterdamban_tobb_tucat_klimatuntetot_allitottak_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e241cce-955c-4341-b587-2834da441afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bf0261-bf7f-42b8-a442-60f18ebe0c54","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_Londonban_es_Amszterdamban_tobb_tucat_klimatuntetot_allitottak_elo","timestamp":"2019. október. 07. 13:37","title":"Londonban és Amszterdamban több tucat klímatüntetőt állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent István körúton és Vácon is nőket bántalmazott egy zavart férfi a hétvége előtt. A tettest elfogták, majd indítványozták előzetes kényszergyógykezelését. ​","shortLead":"A Szent István körúton és Vácon is nőket bántalmazott egy zavart férfi a hétvége előtt. A tettest elfogták, majd...","id":"20191006_Noket_rugdosott_hasba_egy_ferfi_Budapest_belvarosaban__kenyszergyogykezelest_kaphat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb16950f-00d6-4428-b70b-b84483f13d35","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Noket_rugdosott_hasba_egy_ferfi_Budapest_belvarosaban__kenyszergyogykezelest_kaphat","timestamp":"2019. október. 06. 08:21","title":"Nőket rugdosott hasba egy férfi Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78","c_author":"Joób Márk","category":"360","description":"A kormány politikája nem egyeztethető össze a keresztény erkölcstan alapját képező szeretetparanccsal, írja Joób Márk filozófus. Vélemény.","shortLead":"A kormány politikája nem egyeztethető össze a keresztény erkölcstan alapját képező szeretetparanccsal, írja Joób Márk...","id":"201940_az_orbani_keresztenydemokracia_erkolcstelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4430ec4-23ac-46de-8d82-de63ed9e0fb5","keywords":null,"link":"/360/201940_az_orbani_keresztenydemokracia_erkolcstelen","timestamp":"2019. október. 06. 10:00","title":"Joób Márk: Az orbáni kereszténydemokrácia erkölcstelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy perc alatt kitölthető az Urbanlegends.hu hoaxkvízét, melyben a Facebookon sokak által megosztott, hihető álhírek keverednek hihetetlen, de igaz hírekkel.","shortLead":"Egy perc alatt kitölthető az Urbanlegends.hu hoaxkvízét, melyben a Facebookon sokak által megosztott, hihető álhírek...","id":"20191007_szeptemberi_hoaxkviz_alhirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9a11b9-3820-4c03-9481-ddc9e1f29e0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_szeptemberi_hoaxkviz_alhirek","timestamp":"2019. október. 07. 00:03","title":"Hackerek tényleg ellopták a Zente kezelésére gyűjtött pénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]