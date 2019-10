Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","shortLead":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","id":"20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2552e6-3916-4ec4-a5b2-5366e1b89b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","timestamp":"2019. október. 11. 14:16","title":"A szuperállampapír elbújhat a nyugdíjpénztárak teljesítménye mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d64bd4b-5cef-43c2-a77f-2a64df9ada0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kizárólag nálunk gyártják a jövőben a Mercedes-Benz AMG Performance kompakt modelljeit.","shortLead":"Kizárólag nálunk gyártják a jövőben a Mercedes-Benz AMG Performance kompakt modelljeit.","id":"20191011_Szintet_lepett_Kecskemet_mar_a_421_loeros_AMG_Mercedesek_is_itt_keszulnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d64bd4b-5cef-43c2-a77f-2a64df9ada0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1353fd4e-2d29-4639-b4e1-65b76eddfd16","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Szintet_lepett_Kecskemet_mar_a_421_loeros_AMG_Mercedesek_is_itt_keszulnek","timestamp":"2019. október. 11. 12:24","title":"Szintet lépett Kecskemét: a 421 lóerős AMG Mercedesek is itt készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkatársaknak írt levélben igyekezett megmagyarázni Tim Cook, miért távolítottak el az App Store-ból egy hongkongi tüntetők által használt alkalmazást. A törlés előtti órákban a kínai kormány saját propagandalapjában ment neki a cupertinói cégnek.","shortLead":"A munkatársaknak írt levélben igyekezett megmagyarázni Tim Cook, miért távolítottak el az App Store-ból egy hongkongi...","id":"20191011_apple_tim_cook_kina_alkalmazas_tuntetes_app_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb0c018-be18-44cb-ba0c-5f7b5a949d1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_apple_tim_cook_kina_alkalmazas_tuntetes_app_store","timestamp":"2019. október. 11. 12:03","title":"Levélben magyarázkodik az Apple feje, miért töröltek egy appot Kína utasítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068d6407-ef95-4386-aaa0-0da4039fd3db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszercéget egy férfi perelte be, mert egy készítmény mellékhatásaként növekedni kezdtek a mellei.","shortLead":"A gyógyszercéget egy férfi perelte be, mert egy készítmény mellékhatásaként növekedni kezdtek a mellei.","id":"20191011_8_milliard_dollaros_buntetest_kapott_a_Johnson__Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=068d6407-ef95-4386-aaa0-0da4039fd3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c50b6-a744-4ce7-8f01-bffb754de2f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_8_milliard_dollaros_buntetest_kapott_a_Johnson__Johnson","timestamp":"2019. október. 11. 15:33","title":"8 milliárd dolláros büntetést kapott a Johnson & Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az uniós országok jóváhagyták a folytatást, az egyelőre nem világos, milyen felajánlást tett Boris Johnson brit miniszterelnök ennek érdekében. ","shortLead":"Az uniós országok jóváhagyták a folytatást, az egyelőre nem világos, milyen felajánlást tett Boris Johnson brit...","id":"20191011_brexit_targyalas_brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37311f69-241a-4cf5-9368-8f5c87a7dd65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_brexit_targyalas_brusszel","timestamp":"2019. október. 11. 14:32","title":"Újrakezdődtek a Brexit-tárgyalások Brüsszelben a sikeres brit-ír csúcs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy órán keresztül úgy tűnt, Borkai Zsolt selyemzsinórt kapott a kormánypárti napilaptól.","shortLead":"Egy órán keresztül úgy tűnt, Borkai Zsolt selyemzsinórt kapott a kormánypárti napilaptól.","id":"20191011_Magyar_Nemzet_foszerkeszto_Nem_szerkesztosegi_allaspont_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba66677-3d3f-4c45-9690-07e20d4ed512","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Magyar_Nemzet_foszerkeszto_Nem_szerkesztosegi_allaspont_volt","timestamp":"2019. október. 11. 20:02","title":"Magyar Nemzet-főszerkesztő a Borkai-cikkről: \"Nem szerkesztőségi álláspont volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ad7828-c673-40d0-b97f-39b121a876f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak bénáskodás van a neten.","shortLead":"Nem csak bénáskodás van a neten.","id":"20191011_Video_a_tobbsegunk_innen_biztos_nem_parkolna_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9ad7828-c673-40d0-b97f-39b121a876f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4de87a-77fd-444d-9c7c-4a2480f8c8be","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Video_a_tobbsegunk_innen_biztos_nem_parkolna_ki","timestamp":"2019. október. 11. 08:37","title":"Videó: a többségünk innen biztos nem parkolna ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbd051-5ef1-4ed8-916c-e3918eef219b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök az olasz Forza Italia párt vezetőivel, Silvio Berlusconi elnökkel és Antonio Tajani alelnökkel egyeztetett Rómában. Szóba kerültek az európai ügyek is.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök az olasz Forza Italia párt vezetőivel, Silvio Berlusconi elnökkel és Antonio Tajani...","id":"20191010_Orban_Nehany_het_mulva_kiderulhet_hogy_maradnake_a_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbd051-5ef1-4ed8-916c-e3918eef219b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7b84a2-7f19-410b-b7d8-b0f81c71c650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Orban_Nehany_het_mulva_kiderulhet_hogy_maradnake_a_Neppartban","timestamp":"2019. október. 10. 20:41","title":"Orbán: Néhány hét múlva kiderülhet, hogy maradnak-e a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]