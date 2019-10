Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cdb4f40-ab11-423c-a451-1771f84cfcb7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Edulife Global Kft. négy török tulajdonosa egy oktatási konzultációs céget visz Isztambulban.","shortLead":"Az Edulife Global Kft. négy török tulajdonosa egy oktatási konzultációs céget visz Isztambulban.","id":"201941_edulife_global_jonnek_atorok_egyetemistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cdb4f40-ab11-423c-a451-1771f84cfcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1491ecfd-7213-4236-82ed-55c245b8e363","keywords":null,"link":"/360/201941_edulife_global_jonnek_atorok_egyetemistak","timestamp":"2019. október. 12. 13:20","title":"Török egyetemistákat toboroznak Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a575b75-6dc8-4245-bdb3-377ade930341","c_author":"HVG","category":"360","description":"Történelmi esélynek tartják Afrika második legnépesebb országa, a 105 milliós Etiópia számára, hogy Ahmed Abiy Ali ülhetett a miniszterelnöki székbe. A kontinens legfiatalabb, 41 éves kormányfőjétől azt várják, hogy kibékíti a kelet-afrikai ország etnikai ellentéteit, mert azok akár Jugoszlávia-típusú széteséshez is vezethetnek. A HVG 2018 áprilisában készült portréja az akkor kormányfővé lett, most Nobel-békedíjat kapó etióp politikusról.","shortLead":"Történelmi esélynek tartják Afrika második legnépesebb országa, a 105 milliós Etiópia számára, hogy Ahmed Abiy Ali...","id":"201815_abiy_ahmed_etiopia_elso_oromokormanyfoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a575b75-6dc8-4245-bdb3-377ade930341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b270845e-66c3-43dc-bd59-2f0dd903fb83","keywords":null,"link":"/360/201815_abiy_ahmed_etiopia_elso_oromokormanyfoje","timestamp":"2019. október. 11. 11:50","title":"Ahmed Abiy: Etiópia első oromo és muszlim kormányfője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e197d23-1c64-4350-9953-01d3762dc0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új poszttal jelentkezett az Ez az ördög ügyvédje blog szerzője. ","shortLead":"Új poszttal jelentkezett az Ez az ördög ügyvédje blog szerzője. ","id":"20191012_Rogant_igeri_a_Borkai_utan_a_nevtelen_blogger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e197d23-1c64-4350-9953-01d3762dc0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a49e4b-259b-4698-8978-08572f5ce0cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Rogant_igeri_a_Borkai_utan_a_nevtelen_blogger","timestamp":"2019. október. 12. 18:35","title":"Rogán Antal leleplezését ígéri Borkai után az \"ördög ügyvédje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai hadműveletek miatt egyeztetnek a Törökországgal szembeni esetleges lépésekről a jövő heti csúcstalálkozón.","shortLead":"A szíriai hadműveletek miatt egyeztetnek a Törökországgal szembeni esetleges lépésekről a jövő heti csúcstalálkozón.","id":"20191011_Torokorszag_elleni_szankciokrol_egyeztetnek_majd_az_EUcsucson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316a6b10-d805-4805-97bd-4c3912e89f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Torokorszag_elleni_szankciokrol_egyeztetnek_majd_az_EUcsucson","timestamp":"2019. október. 11. 10:34","title":"Törökország elleni szankciókról egyeztethetnek majd az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d596e3-6849-41d2-820e-abef2ca217b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több platformon is elkezdtek záporozni a mozgósító üzenetek. ","shortLead":"Több platformon is elkezdtek záporozni a mozgósító üzenetek. ","id":"20191011_Tarlos_belehuzott_a_kampanyba_mindenhol_mozgosit_ahol_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47d596e3-6849-41d2-820e-abef2ca217b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5c45d6-329d-482e-a7e9-530662e2b48c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Tarlos_belehuzott_a_kampanyba_mindenhol_mozgosit_ahol_lehet","timestamp":"2019. október. 11. 21:08","title":"Tarlós belehúzott a kampányba: mindenhol mozgósít, ahol lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c585519-486a-4ecd-9eb1-b24ff07a1588","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai Conor Dwyert húsz hónapra tiltották el. Bejelentette a visszavonulását.\r

","shortLead":"Az amerikai Conor Dwyert húsz hónapra tiltották el. Bejelentette a visszavonulását.\r

","id":"20191012_dopping_conor_dwyer_amerikai_uszo_visszavonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c585519-486a-4ecd-9eb1-b24ff07a1588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c5c050-5642-452e-90c5-bbef8d0b2174","keywords":null,"link":"/sport/20191012_dopping_conor_dwyer_amerikai_uszo_visszavonulas","timestamp":"2019. október. 12. 13:56","title":"Doppinggal bukott le a kétszeres olimpiai bajnok úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaf47da-4afa-492d-9436-92a6be9891be","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Renault igazgatótanácsa pénteken azonnali hatállyal menesztette Thierry Bolloré vezérigazgatót, és helyére ideiglenesen Clotilde Delbos pénzügyi igazgatót delegálta.","shortLead":"A Renault igazgatótanácsa pénteken azonnali hatállyal menesztette Thierry Bolloré vezérigazgatót, és helyére...","id":"20191011_Kirugtak_a_Renault_vezerigazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efaf47da-4afa-492d-9436-92a6be9891be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83db33be-6b1d-4bfd-9ffc-ea1307e63c87","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Kirugtak_a_Renault_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. október. 11. 14:13","title":"Kirúgták a Renault vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két civil meghalt, további ketten megsérültek.","shortLead":"Két civil meghalt, további ketten megsérültek.","id":"20191011_Ismet_Sziriabol_lottek_ki_egy_aknagranatot_Torokorszagba_halottak_is_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8e740f-7562-48bf-90ab-f14aa1152fa6","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Ismet_Sziriabol_lottek_ki_egy_aknagranatot_Torokorszagba_halottak_is_vannak","timestamp":"2019. október. 11. 16:57","title":"Ismét kilőttek egy aknagránátot Szíriából Törökországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]