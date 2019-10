Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb poszt jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármester szexbotrányát kirobbantotta. Ezúttal azonban semmilyen újdonságot nem közölt.","shortLead":"Újabb poszt jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármester szexbotrányát kirobbantotta...","id":"20191012_Elfogytak_az_ordog_ugyvedjenek_municioi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabad369-5eab-4368-beda-de32718bb738","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Elfogytak_az_ordog_ugyvedjenek_municioi","timestamp":"2019. október. 12. 08:40","title":"Elfogytak az ördög ügyvédjének muníciói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d596e3-6849-41d2-820e-abef2ca217b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több platformon is elkezdtek záporozni a mozgósító üzenetek. ","shortLead":"Több platformon is elkezdtek záporozni a mozgósító üzenetek. ","id":"20191011_Tarlos_belehuzott_a_kampanyba_mindenhol_mozgosit_ahol_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47d596e3-6849-41d2-820e-abef2ca217b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5c45d6-329d-482e-a7e9-530662e2b48c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Tarlos_belehuzott_a_kampanyba_mindenhol_mozgosit_ahol_lehet","timestamp":"2019. október. 11. 21:08","title":"Tarlós belehúzott a kampányba: mindenhol mozgósít, ahol lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb öt ember meghalt és tizenegyen eltűntek, amikor lesújtott Japánra szombaton a Hagibisz tájfun.","shortLead":"Legkevesebb öt ember meghalt és tizenegyen eltűntek, amikor lesújtott Japánra szombaton a Hagibisz tájfun.","id":"20191013_Mar_legalabb_ot_halottja_van_a_Japant_letarolo_tajfunnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112be01a-b8e5-46aa-bf37-4cda9c340567","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Mar_legalabb_ot_halottja_van_a_Japant_letarolo_tajfunnak","timestamp":"2019. október. 13. 08:41","title":"Már legalább öt halottja van a Japánt letaroló tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint nem tudni, mi a csúszás oka.","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint nem tudni, mi a csúszás oka.","id":"20191013_alsoszentmarton_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5192d2e4-41ea-4095-987d-60186bf42a25","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_alsoszentmarton_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 19:28","title":"Alsószentmártonban még legalább két óráig lehet szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee18402c-dd29-4b03-99b3-26e1ea4ccaf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky új felmérése megállapította, hogy az ipari szervezetek kétharmada nem jelenti be a kiberbiztonsági incidenseket a szabályozó hatóságoknak. A kibervédelmi cég szerint bár a modern ipari-üzleti világban a megfelelőség nemcsak kulcsponti kérdés, hanem a beruházások mozgatórugója is, mégis számos tényező befolyásolja azt, hogy miként követik a vállalatok a megfelelőségi szabályokat.","shortLead":"A Kaspersky új felmérése megállapította, hogy az ipari szervezetek kétharmada nem jelenti be a kiberbiztonsági...","id":"20191012_kaspersky_ipari_kiberbiztonsag_incidensek_jelentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee18402c-dd29-4b03-99b3-26e1ea4ccaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1998bd-b3fb-4ac8-8a2f-b30f6a4f9527","keywords":null,"link":"/tudomany/20191012_kaspersky_ipari_kiberbiztonsag_incidensek_jelentese","timestamp":"2019. október. 12. 10:03","title":"100-ból 67 gyártó nem szól a hatóságoknak, ha adatbaj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abcffbd-19b5-4617-a3eb-022118fc9b8d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Megane RS Trophy fejlesztését halálosan komolyan vette a Renault Sport, ennek eredménye pedig egy körrekordokat futó közúti versenyautó lett. ","shortLead":"A Megane RS Trophy fejlesztését halálosan komolyan vette a Renault Sport, ennek eredménye pedig egy körrekordokat futó...","id":"20191012_300_loeros_renault_megane_rs_trophy_hot_hatch_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3abcffbd-19b5-4617-a3eb-022118fc9b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30e47bd-3221-4fff-a1f6-1f9fa02b6c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_300_loeros_renault_megane_rs_trophy_hot_hatch_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. október. 12. 14:00","title":"Nem tréfa, trófea: meghajtottuk a 300 lóerős Renault Megane-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a5739a-a17b-47ba-b4c0-41b802ddcd9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a kormány az esélyegyenlőséget - írta a Momentum.","shortLead":"Megsértette a kormány az esélyegyenlőséget - írta a Momentum.","id":"20191013_Kifogast_adott_be_a_Momentum_mert_a_kormany_tajekoztato_kampanya_olyan_mint_egy_Tarlosplakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a5739a-a17b-47ba-b4c0-41b802ddcd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c89280-8acf-4b31-baa5-1a0b72c03c57","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Kifogast_adott_be_a_Momentum_mert_a_kormany_tajekoztato_kampanya_olyan_mint_egy_Tarlosplakat","timestamp":"2019. október. 13. 17:28","title":"Kifogást adott be a Momentum, mert a kormány tájékoztató kampánya olyan, mint egy Tarlós-plakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Nejlonzacskók közt kokszol Pákóra, és mindig a felszínen úszik, mi az? Bizonyára az új nemzeti nagypolgárság. Alávalóbb az utolsó lumpenprolinál, viszont sokkal drágább tartani.","shortLead":"Nejlonzacskók közt kokszol Pákóra, és mindig a felszínen úszik, mi az? Bizonyára az új nemzeti nagypolgárság. Alávalóbb...","id":"20191012_Proletardiktatura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b08218f-bf47-4903-b21a-54c5e3402958","keywords":null,"link":"/360/20191012_Proletardiktatura","timestamp":"2019. október. 12. 08:15","title":"Tóta W.: Amikor a prolik diktálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]