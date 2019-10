Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e82102b-97b0-4c3b-9d80-7658353ec671","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közeli, részletgazdag, utcáról utcára, emberről emberre haladó képet ad az 1956-os harcokról Eörsi László immáron sokkötetes életműve, amely mindenki forradalomképét átalakítja, aki hagyja, hogy hasson rá a valóság. Most a női szemszöggel foglalkozik.","shortLead":"Közeli, részletgazdag, utcáról utcára, emberről emberre haladó képet ad az 1956-os harcokról Eörsi László immáron...","id":"201942_konyv__a_desperadok_forradalma_eorsi_laszlo_pesti_lanyok_1956","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e82102b-97b0-4c3b-9d80-7658353ec671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b52c20-0c3c-400e-90c8-4956268af39f","keywords":null,"link":"/360/201942_konyv__a_desperadok_forradalma_eorsi_laszlo_pesti_lanyok_1956","timestamp":"2019. október. 22. 15:01","title":"Tabudöntő könyv jelent meg az 56-os Pesti lányokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Ez így rendben van” - mondták ki a facebookozók.","shortLead":"“Ez így rendben van” - mondták ki a facebookozók.","id":"20191023_retvari_bence_hadhazy_akos_tabla_parlament_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe33bcb-d4c5-4a58-9503-63b323499d18","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_retvari_bence_hadhazy_akos_tabla_parlament_szavazas","timestamp":"2019. október. 23. 21:41","title":"Rétvári megszavaztatta Hadházy lóf*szos tábláját, nem várt eredmény lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398f5b45-38ac-4ea6-9068-d9faa177050b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.","shortLead":"Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.","id":"20191023_nasa_mars_expedicio_indulas_ideje_jim_bridenstine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398f5b45-38ac-4ea6-9068-d9faa177050b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928e535f-93d2-4697-b17d-308a9a2589cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_nasa_mars_expedicio_indulas_ideje_jim_bridenstine","timestamp":"2019. október. 23. 15:33","title":"A NASA vezetője szerint 2035-ben szállhatnak le az első emberek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5a9919-c6f7-4ffa-84b8-99f2c9df8192","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A listát a BMW, a Mercedes és a Toyota uralja, mely gyártók jelenleg 4-4-4 modellel esélyesek a díj elnyerésére, de akár a Tesla Model 3 is befutó lehet.","shortLead":"A listát a BMW, a Mercedes és a Toyota uralja, mely gyártók jelenleg 4-4-4 modellel esélyesek a díj elnyerésére, de...","id":"20191022_itt_a_lista_ezek_kozul_kerul_ki_a_2020as_ev_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e5a9919-c6f7-4ffa-84b8-99f2c9df8192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0173831d-5986-4502-9696-aa9be8b8b78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_itt_a_lista_ezek_kozul_kerul_ki_a_2020as_ev_autoja","timestamp":"2019. október. 22. 11:21","title":"Itt a lista: ezek közül kerül ki a 2020-as Év Autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2efdb347-c84f-4d1e-898e-9d8135405f1f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc éve ezen a napon kiáltotta ki Szűrös Mátyás a Magyar Köztársaságot. A rendszerváltás fontos mérföldköve ez. Kinyitottuk a HVG ezt feldolgozó, harminc évvel ezelőtti számát.","shortLead":"Harminc éve ezen a napon kiáltotta ki Szűrös Mátyás a Magyar Köztársaságot. A rendszerváltás fontos mérföldköve ez...","id":"20191023_A_kozepesen_eros_koztarsasag_szuletese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2efdb347-c84f-4d1e-898e-9d8135405f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74eb2f9c-1d41-438d-a7b0-712c016a7bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_A_kozepesen_eros_koztarsasag_szuletese","timestamp":"2019. október. 23. 11:00","title":"Éppen 30 éve született meg a „közepesen erős köztársaság” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gyál közelében történt a baleset.","shortLead":"Gyál közelében történt a baleset.","id":"20191022_Egymasba_ment_negy_kamion_az_M0s_autouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4047452-9bee-4914-a6e9-288837bad88c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Egymasba_ment_negy_kamion_az_M0s_autouton","timestamp":"2019. október. 22. 14:38","title":"Egymásba ment négy kamion az M0-s autóúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd3c9cd-443a-4872-9114-e52243f36af7","c_author":"Vágvölgyi B. András","category":"360","description":"A címben jelzett dátum nemcsak az első szabad október huszonhárom, de az ország államformája is ezen a szimbolikus napon változott meg. Szűrős Mátyás kommunista politikus, KB-, PB-, etc. tag, az országgyűlés akkori elnöke, ekképpen ideiglenes köztársasági elnök, volt moszkvai nagykövet a Parlament erkélyéről mondott beszédben hirdette ki a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások egyik sarkalatos eredményét, az államforma megváltozását. Népköztársaságból köztársasággá. Ugyanekkor egy irodalomtörténész öngyilkos lett. ","shortLead":"A címben jelzett dátum nemcsak az első szabad október huszonhárom, de az ország államformája is ezen a szimbolikus...","id":"20191023_oktober_23_es_a_republikanus_gondolat_vagvolgyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dd3c9cd-443a-4872-9114-e52243f36af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f2f020-1210-4aa5-b1c4-86cf556f1917","keywords":null,"link":"/360/20191023_oktober_23_es_a_republikanus_gondolat_vagvolgyi","timestamp":"2019. október. 23. 08:15","title":"Vágvölgyi B.: 1989. október 23. és a republikánus gondolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f46336-adb5-4979-808b-cc9ce96a5ef3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország elkezdte építeni a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas kikötőt, amelyet 2021 januárjára fejeznek be, így akkortól fizikai lehetőség lesz arra, hogy Magyarország cseppfolyósított földgázt vásároljon Katartól. A horvátok felől már idén év végétől lehetőség lesz gázt szállítani Magyarországra.","shortLead":"Horvátország elkezdte építeni a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas kikötőt, amelyet 2021 januárjára...","id":"20191022_katari_foldgaz_lng_horvatorszag_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76f46336-adb5-4979-808b-cc9ce96a5ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07116a4e-c7b4-4240-803e-9e33ceffa56e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_katari_foldgaz_lng_horvatorszag_szijjarto_peter","timestamp":"2019. október. 22. 13:21","title":"Szijjártó: 2021 januárjától érkezhet katari földgáz Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]