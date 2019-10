Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálra gázoltak egy külső sávban gyalogoló férfit Ácsnál. ","shortLead":"Halálra gázoltak egy külső sávban gyalogoló férfit Ácsnál. ","id":"20191024_Az_autopalyan_gyalogolt_egy_ferfi_Acsnal_halalra_gazoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb247195-89be-44f8-a546-a09296698f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Az_autopalyan_gyalogolt_egy_ferfi_Acsnal_halalra_gazoltak","timestamp":"2019. október. 24. 15:07","title":"Az M1-esen gyalogolt egy férfi, halálra gázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ba4da3-e4df-4146-b6b6-d17026fed101","c_author":"Biró Péter","category":"kultura","description":"Az Akvárium koncerttermének ajtaját nem lehetett becsukni, annyian voltak kíváncsiak a Hooverphonic budapesti fellépésére. A zenekar 2000-ben futott be a Mad About You című dallal, jövőre pedig Belgiumot képviseli az Eurovíziós Dalfesztiválon. Többek között erről is beszélgettünk a magyarországi koncert előtt.","shortLead":"Az Akvárium koncerttermének ajtaját nem lehetett becsukni, annyian voltak kíváncsiak a Hooverphonic budapesti...","id":"20191024_A_kozonseg_szeretete_feltolt_minket_sohasem_unalmas_jatszani__Hooverphonicinterju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94ba4da3-e4df-4146-b6b6-d17026fed101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39847862-1fc6-4165-9858-4808cc9ddcda","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_A_kozonseg_szeretete_feltolt_minket_sohasem_unalmas_jatszani__Hooverphonicinterju","timestamp":"2019. október. 24. 14:58","title":"„A közönség szeretete feltölt minket, sohasem unalmas játszani” – Hooverphonic-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Tőle szokatlan, konstruktívnak és békülékenynek tűnő hangot ütött meg az utóbbi napokban Orbán Viktor, de felmerül a gyanú, hogy ez csak egy stratégia része, mellyel a Fidesz már a 2022-es választási győzelemre készül. Karácsony Gergely számíthat arra is, hogy a kormány \"az asztal felett mosolyog, alatta viszont rugdos\". A Fidesznek ugyanakkor jól kell majd egyensúlyoznia, hogy a színfalak mögötti eszközökkel ne hangolja maga ellen a nagyvárosok szavazóit. ","shortLead":"Tőle szokatlan, konstruktívnak és békülékenynek tűnő hangot ütött meg az utóbbi napokban Orbán Viktor, de felmerül...","id":"20191025_orban_karacsony_budapest_valasztas_bekulekeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0aa7db1-3e3b-49d9-8645-00f7818fd001","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_orban_karacsony_budapest_valasztas_bekulekeny","timestamp":"2019. október. 25. 06:30","title":"Orbán Viktor most békülékenynek tűnik, de mire megy ki itt a játék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74c4e6-c56a-4657-8172-bd2caa3465fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-s hálózatok kiépülésével egyidejűleg a gyártók is sorra adják ki 5G-s, egyelőre még prémiumkategóriás telefonjaikat. A MediaTek új lapkakészlete viszont azt ígéri, hogy az 5G a középkategóriás készülékek sajátja is lehet.","shortLead":"Az 5G-s hálózatok kiépülésével egyidejűleg a gyártók is sorra adják ki 5G-s, egyelőre még prémiumkategóriás...","id":"20191024_mediatek_olcsobb_lapkakeszlet_5g_modem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f74c4e6-c56a-4657-8172-bd2caa3465fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042a82af-0ba4-4ee5-be72-4369bef61b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_mediatek_olcsobb_lapkakeszlet_5g_modem","timestamp":"2019. október. 24. 13:03","title":"Jöhetnek az olcsóbb 5G-s telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e595e231-9b7f-411f-901f-c2bf197bae56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bede Zsolt belemarhatott az egyik DK-s képviselőnő mellébe.","shortLead":"Bede Zsolt belemarhatott az egyik DK-s képviselőnő mellébe.","id":"20191023_Dulakodas_volt_a_Zeneakademianal_egy_DKst_elvitt_a_mento","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e595e231-9b7f-411f-901f-c2bf197bae56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32a1d2d-8ccc-4d44-adc2-4887f7e002c0","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Dulakodas_volt_a_Zeneakademianal_egy_DKst_elvitt_a_mento","timestamp":"2019. október. 23. 19:49","title":"Dulakodás volt a Zeneakadémiánál, egy DK-st elvitt a mentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a saját környezetünkben találhatunk olyan embert, aki az átlagnál sokkal többször néz rá a mobiljára. A probléma ellen már a Google is próbál tenni saját fejlesztésű “készítményeivel”. ","shortLead":"Nem csak a saját környezetünkben találhatunk olyan embert, aki az átlagnál sokkal többször néz rá a mobiljára...","id":"20191023_digital_wellbeing_google_telefonfuggoseg_mobilfuggoseg_kezelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdeac66-e026-4f8d-b662-8092a740ffbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_digital_wellbeing_google_telefonfuggoseg_mobilfuggoseg_kezelese","timestamp":"2019. október. 23. 19:23","title":"Van itt 5 alkalmazás, amik a Google szerint segíthetnek leszokni a mobilfüggőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95253921-3a52-4b4d-bc3f-b9a48e5fdc66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy kisváros lakóit arra kérték, hagyják el otthonaikat, mert a település valószínűleg porig ég.","shortLead":"Egy kisváros lakóit arra kérték, hagyják el otthonaikat, mert a település valószínűleg porig ég.","id":"20191025_erdotuz_kalifornia_aramkimaradas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95253921-3a52-4b4d-bc3f-b9a48e5fdc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fc479e-5af9-4994-9332-08259ed58a21","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_erdotuz_kalifornia_aramkimaradas","timestamp":"2019. október. 25. 06:01","title":"Legalább 200 ezren maradtak áram nélkül a Kaliforniában tomboló erdőtüzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb027c0-650f-472b-ac87-4684be93bd4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság új toborzóvideója a szívre próbál hatni.","shortLead":"A hatóság új toborzóvideója a szívre próbál hatni.","id":"20191025_A_NAV_uj_kisfilmje_szerint_a_vilag_egyik_legjobb_allasa_penzugyornek_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bb027c0-650f-472b-ac87-4684be93bd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0312633b-1a07-4656-97db-779f34c5195a","keywords":null,"link":"/elet/20191025_A_NAV_uj_kisfilmje_szerint_a_vilag_egyik_legjobb_allasa_penzugyornek_lenni","timestamp":"2019. október. 25. 12:56","title":"A NAV új kisfilmje szerint a világ egyik legjobb állása pénzügyőrnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]