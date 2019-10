Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar borért is rajong, de inkább élne New Yorkban.","shortLead":"A magyar borért is rajong, de inkább élne New Yorkban.","id":"20191025_david_cornstein_egyesult_allamok_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b219dc3-5dce-4677-97e1-134b2e797080","keywords":null,"link":"/elet/20191025_david_cornstein_egyesult_allamok_nagykovet","timestamp":"2019. október. 25. 12:50","title":"A legolcsóbb pizza az amerikai nagykövet kedvence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18a2b6-2aaa-448c-a4a4-6cfd1a80ee00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A honvédelmi államtitkár a Facebookon hozta mindezt nyilvánosságra.","shortLead":"A honvédelmi államtitkár a Facebookon hozta mindezt nyilvánosságra.","id":"20191025_nemet_szilard_wittner_maria_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c18a2b6-2aaa-448c-a4a4-6cfd1a80ee00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04620ae8-f8d3-48b2-894c-f061c21e6f1e","keywords":null,"link":"/elet/20191025_nemet_szilard_wittner_maria_foto","timestamp":"2019. október. 25. 18:31","title":"Németh Szilárd neonzöld szemüvegben vizsgálta az Ötszáz gramm prágai sonkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32de89d-b998-4d72-99e3-64b444c6867a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól Budapesten sem kell már a csomagból kivenni a laptopot és a tabletet a repülőtéri biztonsági ellenőrzésnél – közölte a Budapest Airport. ","shortLead":"Mostantól Budapesten sem kell már a csomagból kivenni a laptopot és a tabletet a repülőtéri biztonsági ellenőrzésnél –...","id":"20191025_ferihegy_liszt_ferenc_nemezetkozi_repuloter_ellenorzes_utazas_laptop_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d32de89d-b998-4d72-99e3-64b444c6867a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958590fa-acc6-4376-b3bf-9d1d03c3af8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ferihegy_liszt_ferenc_nemezetkozi_repuloter_ellenorzes_utazas_laptop_","timestamp":"2019. október. 25. 18:21","title":"Jó hírt kaptak a laptoppal utazók a ferihegyi repülőtértől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c146067-48c9-4c4f-98df-659360a07004","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai kormányzat így reagált arra, hogy Ilham Tohti ujgur kisebbségjogi aktivistának ítélte oda a gondolat és véleménynyilvánítás szabadságáért folytatott küzdelem elismerésére létrehozott Szaharov-díjat az Európai Parlament.","shortLead":"A kínai kormányzat így reagált arra, hogy Ilham Tohti ujgur kisebbségjogi aktivistának ítélte oda a gondolat és...","id":"20191025_Peking_szerint_az_EP_a_terrorizmust_osztonzi_uj_kituntetesevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c146067-48c9-4c4f-98df-659360a07004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163ac500-9950-453d-a19e-3c50242722dd","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_Peking_szerint_az_EP_a_terrorizmust_osztonzi_uj_kituntetesevel","timestamp":"2019. október. 25. 12:41","title":"Peking szerint az EP a terrorizmust ösztönzi az idei Szaharov-díjjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c80d61-8a7e-4ea4-8593-4f18aa62d281","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kereskedelmi lánc visszahívta a Happy Harvest márkájú termékeit.","shortLead":"A kereskedelmi lánc visszahívta a Happy Harvest márkájú termékeit.","id":"20191025_szalmonella_aldi_orolt_mandula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3c80d61-8a7e-4ea4-8593-4f18aa62d281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce776eed-8a77-4958-b04e-d6cef40e6048","keywords":null,"link":"/kkv/20191025_szalmonella_aldi_orolt_mandula","timestamp":"2019. október. 25. 17:12","title":"Veszélyes baktériumot mutattak ki az aldis őrölt mandulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243ed0c6-83b9-48e7-ac11-92b3f6580227","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eric Swalwell, Seth Moulton és Bill de Blasio után Tim Ryan is visszavonulót fújt.","shortLead":"Eric Swalwell, Seth Moulton és Bill de Blasio után Tim Ryan is visszavonulót fújt.","id":"20191024_Ujabb_demokrata_parti_politikus_lepett_vissza_az_elnokjeloltsegtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=243ed0c6-83b9-48e7-ac11-92b3f6580227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8a77f3-ff14-4006-ac32-83444380bcf7","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Ujabb_demokrata_parti_politikus_lepett_vissza_az_elnokjeloltsegtol","timestamp":"2019. október. 24. 20:11","title":"Újabb demokrata párti politikus lépett vissza az elnökjelöltségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95253921-3a52-4b4d-bc3f-b9a48e5fdc66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy kisváros lakóit arra kérték, hagyják el otthonaikat, mert a település valószínűleg porig ég.","shortLead":"Egy kisváros lakóit arra kérték, hagyják el otthonaikat, mert a település valószínűleg porig ég.","id":"20191025_erdotuz_kalifornia_aramkimaradas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95253921-3a52-4b4d-bc3f-b9a48e5fdc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fc479e-5af9-4994-9332-08259ed58a21","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_erdotuz_kalifornia_aramkimaradas","timestamp":"2019. október. 25. 06:01","title":"Legalább 200 ezren maradtak áram nélkül a Kaliforniában tomboló erdőtüzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi városvezetést börtönválogatottként ábrázoló plakátjai miatt egymillió forintot kell fizetnie a Fidelitasnak, és hetvenezer szórólapot kell a szegediek postaládáiba eljuttatniuk azzal, hogy hazudtak. A Fidelitas szegedi elnöke listán bekerült a közgyűlésbe, éppen pénteken lesz az alakuló ülés.","shortLead":"A szegedi városvezetést börtönválogatottként ábrázoló plakátjai miatt egymillió forintot kell fizetnie a Fidelitasnak...","id":"20191025_Hetvenezer_szorolapon_kell_bevallania_a_szegedi_Fidelitasnak_hogy_hazudtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a43f5a6-a140-460f-91e0-7c993f1477b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Hetvenezer_szorolapon_kell_bevallania_a_szegedi_Fidelitasnak_hogy_hazudtak","timestamp":"2019. október. 25. 12:27","title":"Hetvenezer szórólapon kell bevallania a szegedi Fidelitasnak, hogy hazudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]