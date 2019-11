Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f92714d1-9061-4958-84fa-9d6bcb6dbec0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191101_Marabu_FekNyuz_Uj_szelek_a_Varoshazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f92714d1-9061-4958-84fa-9d6bcb6dbec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67e30d2-1513-4ac8-92d9-b5170d18b59f","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Marabu_FekNyuz_Uj_szelek_a_Varoshazan","timestamp":"2019. november. 01. 10:05","title":"Marabu FékNyúz: Új szelek a Városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebab9d57-a7dc-4eb2-a84e-ec0e7c96d2bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A CLB biztosítási alkusz cég szerint átlagosan 10-15 százalékkal kell majd többet fizetni.","shortLead":"A CLB biztosítási alkusz cég szerint átlagosan 10-15 százalékkal kell majd többet fizetni.","id":"20191031_kfgb_biztositasi_dij_munkaerohiany_alkatreszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebab9d57-a7dc-4eb2-a84e-ec0e7c96d2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e229a1b-1448-4ed1-969b-a4027f3e9fca","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_kfgb_biztositasi_dij_munkaerohiany_alkatreszek","timestamp":"2019. október. 31. 13:49","title":"Munkaerőhiány és alkatrészdrágulás hajtja fel a kgfb-díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2fb99d-aa92-4b80-a59e-4c9e98f1b5f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre csökken a rovarok és pókok száma a németországi erdőkben és füves területeken – állítják kutatók, akik szerint az intenzív mezőgazdasági termelés a felelős az \"aggasztó\" mutatókért.","shortLead":"Egyre csökken a rovarok és pókok száma a németországi erdőkben és füves területeken – állítják kutatók, akik szerint...","id":"20191031_Aggaszto_mertekben_fogynak_a_rovarok_es_a_pokok_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c2fb99d-aa92-4b80-a59e-4c9e98f1b5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e016cd8a-12fa-4913-b3b5-80e8614317b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_Aggaszto_mertekben_fogynak_a_rovarok_es_a_pokok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. október. 31. 12:47","title":"Aggasztó mértékben fogynak a rovarok és a pókok Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4586f747-7ae2-4a2c-855f-f340dee5f6e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csoda, hogy Guinness-rekordot ért az OmniVision fejlesztése. Olyan képszenzort raktak össze, amely parányi mérete ellenére rossz fényviszonyok között is képes felvételeket készíteni.","shortLead":"Nem csoda, hogy Guinness-rekordot ért az OmniVision fejlesztése. Olyan képszenzort raktak össze, amely parányi mérete...","id":"20191101_omnivision_kepszenzor_ov6948_guinness_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4586f747-7ae2-4a2c-855f-f340dee5f6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa3468d-0cdb-4b2e-a686-4bee8838638e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_omnivision_kepszenzor_ov6948_guinness_rekord","timestamp":"2019. november. 01. 12:03","title":"Elkészült a világ legkisebb kamerája, kisebb egy borsszemnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830f0406-ef28-41f9-9228-762d759992ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hajnali, zúzmarás-ködös idő után nagyrészt már eloszlottak a felhők, eső sem valószínű.","shortLead":"A hajnali, zúzmarás-ködös idő után nagyrészt már eloszlottak a felhők, eső sem valószínű.","id":"20191101_Szep_idoben_emlekezhetunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=830f0406-ef28-41f9-9228-762d759992ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4757d37-97f7-4c01-a971-40b38d36b445","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Szep_idoben_emlekezhetunk","timestamp":"2019. november. 01. 09:47","title":"Szép, bár csípős időben emlékezhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558ddf0f-2ab6-467d-a673-20ef6e36e78f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy romániai magyar család kezdett pénzgyűjtésbe Noel számára, aki ugyanabban a ritka betegségben szenved, mint Zente és Levente.","shortLead":"Egy romániai magyar család kezdett pénzgyűjtésbe Noel számára, aki ugyanabban a ritka betegségben szenved, mint Zente...","id":"20191101_Ujabb_SMAbeteg_csecsemo_kezelesere_gyujtenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=558ddf0f-2ab6-467d-a673-20ef6e36e78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed2b868-3f5e-478f-a51b-5a8e94933200","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Ujabb_SMAbeteg_csecsemo_kezelesere_gyujtenek","timestamp":"2019. november. 01. 11:51","title":"Újabb SMA-beteg csecsemő, Noel kezelésére gyűjtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9f68b8-8554-4387-98e0-a2a960acde5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olaszországi partokra érkezők növekvő létszáma nem számít \"inváziónak\" Luciana Lamorgese belügyminiszter szerint, aki hazugnak nevezte elődjét, Matteo Salvinit, a Liga vezetőjét egy pénteki interjúban.","shortLead":"Az olaszországi partokra érkezők növekvő létszáma nem számít \"inváziónak\" Luciana Lamorgese belügyminiszter szerint...","id":"20191101_Lehazugoztal_Salvinit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb9f68b8-8554-4387-98e0-a2a960acde5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705ab519-14e8-496e-b670-a613ef716a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Lehazugoztal_Salvinit","timestamp":"2019. november. 01. 17:27","title":"Lehazugozták Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909226ce-c07e-4eb3-914a-b738f19c0984","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem engedne a korrupciónak a Momentum és emiatt akár ellenzékbe is hajlandók vonulni, még a nem fideszes budapesti kerületekben is. Fekete-Győr András nem hisz Orbán Viktor békülékeny hangnemének, sőt szerinte már zajlik a felkészülés a következő parlamenti választásra. ","shortLead":"Nem engedne a korrupciónak a Momentum és emiatt akár ellenzékbe is hajlandók vonulni, még a nem fideszes budapesti...","id":"201944__feketegyor_andras__koalicios_feltetelekrol__helykereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=909226ce-c07e-4eb3-914a-b738f19c0984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba11e82-3e49-45a6-83ac-26f770b40629","keywords":null,"link":"/360/201944__feketegyor_andras__koalicios_feltetelekrol__helykereses","timestamp":"2019. október. 31. 10:30","title":"Fekete-Győr: A NAV-vizsgálat jelzi, hogy Orbán elkezdett félni 2022-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]