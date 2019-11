Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ffa0e98-6e76-44f1-919b-fe6dddc647c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rettenetes és egyben mélységesen elszomorító videót tett közé YouTube-csatornáján az Erdőspusztai Horgász és Turisztikai Portál, melyben bemutatják, milyen tragikus a helyzet a Fancsika I-es tározóban, valamint a Hármashegyi-tónál – írta a Blikk.","shortLead":"Rettenetes és egyben mélységesen elszomorító videót tett közé YouTube-csatornáján az Erdőspusztai Horgász és...","id":"20191103_Ezrevel_pusztulnak_el_a_halak_a_kiszaradt_erdospusztai_horgasztavakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ffa0e98-6e76-44f1-919b-fe6dddc647c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9552029-e3b4-49e6-a65b-9daa1274bbdf","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Ezrevel_pusztulnak_el_a_halak_a_kiszaradt_erdospusztai_horgasztavakban","timestamp":"2019. november. 03. 10:44","title":"Ezrével pusztulnak el a halak a kiszáradt erdőspusztai horgásztavakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","shortLead":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","id":"20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14ce80-d65b-46f2-a542-b589f785c193","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","timestamp":"2019. november. 02. 21:55","title":"Öt jelölt indulhat az államfői tisztségért a vitatott algériai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak bizonyos jelek.","shortLead":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak...","id":"20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d803569b-af4d-4acb-9231-75bf9c36e490","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","timestamp":"2019. november. 03. 10:03","title":"Úgy fest, egy fokkal még biztonságosabb lesz a Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Távozni kényszerül a vezérigazgató. ","shortLead":"Távozni kényszerül a vezérigazgató. ","id":"20191104_Osszejott_egy_alkalmazottal_kirugtak_a_McDonalds_vezeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c199d43a-3dd1-46f5-9762-64c158012b33","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Osszejott_egy_alkalmazottal_kirugtak_a_McDonalds_vezeret","timestamp":"2019. november. 04. 06:10","title":"Összejött egy alkalmazottal, kirúgták a McDonald's vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főszereplők egymás androgün ikertestvérei.","shortLead":"A főszereplők egymás androgün ikertestvérei.","id":"20191104_Timothee_Chalamet_a_szepsege_miatt_kapott_szerepet_a_Kisasszonyokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37d6017-c049-4f69-bd40-c2c129264065","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Timothee_Chalamet_a_szepsege_miatt_kapott_szerepet_a_Kisasszonyokban","timestamp":"2019. november. 04. 11:43","title":"Timothée Chalamet a szépsége miatt kapott szerepet a Kisasszonyokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191103_edward_snowden_ufo_apple_iphone_5_oltasellenesseg_magyar_allam_telenor_kavezas_google_fitbit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6da358-e1eb-4983-b18a-d1d3786594e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_edward_snowden_ufo_apple_iphone_5_oltasellenesseg_magyar_allam_telenor_kavezas_google_fitbit","timestamp":"2019. november. 03. 12:03","title":"Ez történt: Edward Snowden elmondta az igazságot az ufókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058f735d-1707-4cf7-aa81-827b16bbf222","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehetetlen nem létezik - ez az egyik idézet Andy Vajnától.","shortLead":"Lehetetlen nem létezik - ez az egyik idézet Andy Vajnától.","id":"20191103_Ket_idezet_olvashato_Andy_Vajna_siremleken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=058f735d-1707-4cf7-aa81-827b16bbf222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c0d749-cbd9-47ec-b393-d11fd7e0a686","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Ket_idezet_olvashato_Andy_Vajna_siremleken","timestamp":"2019. november. 03. 20:47","title":"Két idézet olvasható Andy Vajna síremlékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf82dfe-7e9d-4945-a81b-c9e0c53f0135","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eddigi legerősebb Minik révén 5 másodperc magasságában lehet letudni a 0-100-as sprintet.","shortLead":"Az eddigi legerősebb Minik révén 5 másodperc magasságában lehet letudni a 0-100-as sprintet.","id":"20191030_125_millio_forinttol_indul_itthon_a_306_loeros_uj_mini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cf82dfe-7e9d-4945-a81b-c9e0c53f0135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29b1bc0-7338-4063-a3ed-2f4f68ad1112","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_125_millio_forinttol_indul_itthon_a_306_loeros_uj_mini","timestamp":"2019. november. 04. 07:59","title":"12,5 millió forinttól indul itthon a 306 lóerős új Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]