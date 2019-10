Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d783fc9c-1a99-4a4e-9df1-d749878ce59a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az \"argentin Tarantinónak\", a 39 éves Luis Ortegának nem kell Hollywood, hogy jó filmet csináljon.","shortLead":"Az \"argentin Tarantinónak\", a 39 éves Luis Ortegának nem kell Hollywood, hogy jó filmet csináljon.","id":"201943_film__edes_kis_17_eves_az_angyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d783fc9c-1a99-4a4e-9df1-d749878ce59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9d4418-5bfb-42c1-a7f4-f0e6532c0083","keywords":null,"link":"/360/201943_film__edes_kis_17_eves_az_angyal","timestamp":"2019. október. 27. 10:15","title":"A babaarcú gyilkos a bűnmitológia dédelgetett szentje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa596f16-9e76-4a51-b833-239afed55584","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két évig tartó titkos út után visszatért a Földre az Egyesült Államok pilóta nélküli űrrepülőgépe - jelentette be a Pentagon.","shortLead":"Két évig tartó titkos út után visszatért a Földre az Egyesült Államok pilóta nélküli űrrepülőgépe - jelentette be...","id":"20191027_Ket_ev_utan_visszatert_a_Foldre_az_amerikai_titkos_urrepulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa596f16-9e76-4a51-b833-239afed55584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dac945e-d975-43da-b10b-82e06f8a4337","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Ket_ev_utan_visszatert_a_Foldre_az_amerikai_titkos_urrepulogep","timestamp":"2019. október. 27. 21:53","title":"Két év után visszatért a Földre a titkos amerikai űrrepülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de01e11e-3cf8-40dd-aeb5-b6234af5bfde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik Budapest nem csak a BMW reklámfilmjeiben népszerű helyszín, hanem akkor is, ha új modelleknek keresnek szép hátteret. ","shortLead":"Úgy tűnik Budapest nem csak a BMW reklámfilmjeiben népszerű helyszín, hanem akkor is, ha új modelleknek keresnek szép...","id":"20191026_A_Varkertnel_bukkant_fel_egy_meg_nem_is_kaphato_BMW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de01e11e-3cf8-40dd-aeb5-b6234af5bfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc099a0d-3bc4-4e38-bf48-5abbca6935b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_A_Varkertnel_bukkant_fel_egy_meg_nem_is_kaphato_BMW","timestamp":"2019. október. 26. 08:45","title":"A Várkertnél bukkant fel egy még nem is kapható BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4c9a98-cf5a-4d6e-9aa2-01837395f97e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1997 tavaszán egy nővérnek öltözött nő elrabolt egy alvó anyja mellett fekvő párnapos csecsemőt, s kisétált vele az egyik fokvárosi kórház kapuján. 17 évvel később az elrabolt lány egy szelfi révén tudta meg, hogy nem vér szerinti anyja nevelte őt fel. Megbocsátott neki, s nehezen megy a vér szerinti szülőkkel való kapcsolatteremtés.","shortLead":"1997 tavaszán egy nővérnek öltözött nő elrabolt egy alvó anyja mellett fekvő párnapos csecsemőt, s kisétált vele...","id":"20191027_Egy_szelfi_alapjan_oldodott_meg_egy_gyermekrablasi_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db4c9a98-cf5a-4d6e-9aa2-01837395f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7460e4f6-ab41-4f02-b95f-f2bbd81be8eb","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Egy_szelfi_alapjan_oldodott_meg_egy_gyermekrablasi_ugy","timestamp":"2019. október. 27. 17:45","title":"Egy szelfi nyomán oldódott meg egy régi gyerekrablási ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff295b64-5414-4061-a66f-d7bb09cc46a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katalán függetlenségi mozgalom vezetőinek szabadon engedéséért gyűltek össze 350 ezren.","shortLead":"A katalán függetlenségi mozgalom vezetőinek szabadon engedéséért gyűltek össze 350 ezren.","id":"20191027_Ismet_szazezrek_tuntettek_Barcelonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff295b64-5414-4061-a66f-d7bb09cc46a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109e2bff-227b-4803-9703-debcfc6f44ab","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Ismet_szazezrek_tuntettek_Barcelonaban","timestamp":"2019. október. 27. 09:52","title":"Ismét százezrek tüntettek Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24223325-cb93-4e8c-a3e5-8a2055edc8ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lángok a Kőbányai úti kereszteződésben csaptak fel.","shortLead":"A lángok a Kőbányai úti kereszteződésben csaptak fel.","id":"20191027_Leegett_egy_autobusz_a_Nepligetnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24223325-cb93-4e8c-a3e5-8a2055edc8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990f7757-d669-42ee-8676-e9445b6e1653","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Leegett_egy_autobusz_a_Nepligetnel","timestamp":"2019. október. 27. 07:13","title":"Leégett egy autóbusz a Népligetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de42353-7826-4755-a115-2eca5d6cc0dc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az MTV Unplugged koncertjén viselte. ","shortLead":"Az MTV Unplugged koncertjén viselte. ","id":"20191027_Kurt_Cobain_kardigan_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de42353-7826-4755-a115-2eca5d6cc0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5a2f48-2e37-4c9d-af6e-68aaebddf4cd","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_Kurt_Cobain_kardigan_aukcio","timestamp":"2019. október. 27. 13:16","title":"Rekordáron kelt el Kurt Cobain foltos, lyukas kardigánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185096be-53f5-4471-8cc8-8079bc8c5de0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olasz jogvédő szervezetek és politikusok tiltakoznak a Carrefour durva pólója miatt.","shortLead":"Olasz jogvédő szervezetek és politikusok tiltakoznak a Carrefour durva pólója miatt.","id":"20191026_Nok_ellen_elkovetett_eroszakkal_illusztralja_egyik_polojat_a_Carrefouruzletlanc_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=185096be-53f5-4471-8cc8-8079bc8c5de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a842c9e-8332-4c4c-b0b7-ca662c650082","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Nok_ellen_elkovetett_eroszakkal_illusztralja_egyik_polojat_a_Carrefouruzletlanc_Olaszorszagban","timestamp":"2019. október. 26. 14:21","title":"Olyan pólót árult a Carrefour, amin egy férfi a mélybe lök egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]