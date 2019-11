Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69abc7f9-ca3e-46b9-bd4c-c10d645465cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Innováció Házának is otthont adna a város, ha Budapestnek nem kell.","shortLead":"A Magyar Innováció Házának is otthont adna a város, ha Budapestnek nem kell.","id":"20191107_debrecen_atletika_vb_magyar_innovacio_haza_kozgyules_papp_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69abc7f9-ca3e-46b9-bd4c-c10d645465cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76b7ba4-c139-4250-a8b8-1664982db040","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_debrecen_atletika_vb_magyar_innovacio_haza_kozgyules_papp_laszlo","timestamp":"2019. november. 07. 14:19","title":"Debrecen lecsapna az atlétikai vb-re ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina megszólalt a bizottsági helyének elmaradásáról. Szerinte a főpolgármestert kötelező támogatni, de szeretne vele beszélni.","shortLead":"Baranyi Krisztina megszólalt a bizottsági helyének elmaradásáról. Szerinte a főpolgármestert kötelező támogatni, de...","id":"20191105_baranyi_krisztina_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b87de70-eb29-4829-a764-a6206e767c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_baranyi_krisztina_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2019. november. 05. 16:05","title":"Baranyi Krisztina beszélni szeretne Karácsony Gergellyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hosszú fejlődési folyamat kell a gyerekeknek ahhoz, hogy megértsék, mi a pénz valójában, és a szülők ebben rengeteget segíthetnek nekik. Íme 12 tipp az alapok átadáshoz!","shortLead":"Hosszú fejlődési folyamat kell a gyerekeknek ahhoz, hogy megértsék, mi a pénz valójában, és a szülők ebben rengeteget...","id":"20191105_Hogyan_tanitsuk_meg_a_gyerekeknek_mi_az_a_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38d85ff-3256-4e3e-9aa1-c32d8b6b6303","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191105_Hogyan_tanitsuk_meg_a_gyerekeknek_mi_az_a_penz","timestamp":"2019. november. 05. 15:44","title":"Hogyan tanítsuk meg a gyerekeknek, mi az a pénz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","shortLead":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","id":"20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b26bcc9-0218-4c90-b780-8e47b85fde93","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","timestamp":"2019. november. 06. 12:19","title":"Elkészült az 500 legnagyobb magyar cég listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6390082e-5561-40c8-8340-e7475da22a15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hetvennyolc éves korában szerdán Prágában elhunyt Jan Strásky, Csehszlovákia utolsó kormányfője – jelentette a CTK hírügynökség a volt politikus családjára hivatkozva.\r

","shortLead":"Hetvennyolc éves korában szerdán Prágában elhunyt Jan Strásky, Csehszlovákia utolsó kormányfője – jelentette a CTK...","id":"20191107_jan_strasky_csehszlovakia_miniszterelnok_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6390082e-5561-40c8-8340-e7475da22a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e576dcc3-74e3-47d5-bd19-5cf0b287154f","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_jan_strasky_csehszlovakia_miniszterelnok_meghalt","timestamp":"2019. november. 07. 06:08","title":"Meghalt Csehszlovákia utolsó miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 2,6 millió forintot szerezhetnek ingyen azok, akik babát várnak, vagy terveznek. Ehhez csak egy államilag támogatott hitel és egy államilag támogatott állampapír-konstrukció kell csak és most mindkettő elérhető.","shortLead":"Több mint 2,6 millió forintot szerezhetnek ingyen azok, akik babát várnak, vagy terveznek. Ehhez csak egy államilag...","id":"20191105_26_milliot_lehet_kaszalni_a_babavaro_hitellel_es_az_allami_szuperkotvennyel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33177bd2-98e2-4c1d-ae66-751af238a098","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_26_milliot_lehet_kaszalni_a_babavaro_hitellel_es_az_allami_szuperkotvennyel","timestamp":"2019. november. 05. 19:14","title":"Milliókat lehet kaszálni, ha babaváró hitelt és az állami szuperkötvényt kombinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly dugó alakult ki.","shortLead":"Komoly dugó alakult ki.","id":"20191106_Ket_auto_karambolozott_a_Soroksari_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3336b177-c299-4a4b-bcbf-97c2c785a665","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Ket_auto_karambolozott_a_Soroksari_uton","timestamp":"2019. november. 06. 11:05","title":"Két autó karambolozott a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s képviselő megszólalt, miután vádat emeltek ellene hivatali visszaélés miatt. Szerinte a kormányt zavarják a közérdekű adatigénylési perek, amelyeket indítottak.","shortLead":"Az LMP-s képviselő megszólalt, miután vádat emeltek ellene hivatali visszaélés miatt. Szerinte a kormányt zavarják...","id":"20191105_demeter_marta_vademeles_reakcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c537bd-d527-4d84-9749-14b4a71e82e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_demeter_marta_vademeles_reakcio","timestamp":"2019. november. 05. 17:18","title":"Demeter Márta a vádemelés után: Nem tudnak megfélemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]