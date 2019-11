Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d0c7747-0547-4fbd-87c2-71cc8186b0ee","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Borkai Zsolttal, Győr polgármesterével és az 1988-as szöuli olimpián aranyat nyert tornásszal a HVG 2007 áprilisában készített portré-interjút. Ezt közöljük újra most, amikor a szexbotránya után az önkormányzati választáson újraválasztott Borkai bejelentette lemondását.","shortLead":"Borkai Zsolttal, Győr polgármesterével és az 1988-as szöuli olimpián aranyat nyert tornásszal a HVG 2007 áprilisában...","id":"200714HVGFriss267","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d0c7747-0547-4fbd-87c2-71cc8186b0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab4648e-3428-4783-bf5f-7277b74b7085","keywords":null,"link":"/360/200714HVGFriss267","timestamp":"2019. november. 06. 11:45","title":"Borkai Zsolt 2007-ben: \"Orbán Viktor még nem adott semmire utasítást. De nem is várom el tőle\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek az agya egy okostelefon.","shortLead":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek...","id":"20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20b6eba-a960-4d98-97ea-94b9460767cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","timestamp":"2019. november. 06. 15:03","title":"Izgalmas Oppo-ötlet: majdnem akkora képernyő lesz a telefonból, mint egy laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrön az ország szeme: csütörtök délután tartja alakuló ülését a közgyűlés, az esemény Borkai Zsolt fideszesként megválasztott, majd függetlenné avanzsált polgármester szerdai lemondása miatt még érdekesebbnek ígérkezik, mint ahogy várható volt. Vajon hogy csinálja végig az ünnepi ceremóniát a törölközőt végül csak bedobó városvezető? Tudósítóink a helyszínen lesznek, kövesse velünk az eseményeket! ","shortLead":"Győrön az ország szeme: csütörtök délután tartja alakuló ülését a közgyűlés, az esemény Borkai Zsolt fideszesként...","id":"20191107_Borkai_Zsolt_gyor_alakulo_kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db95977-d68e-44c0-809d-988420c0f5bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Borkai_Zsolt_gyor_alakulo_kozgyules","timestamp":"2019. november. 07. 12:15","title":"Összeül a győri közgyűlés, Borkai beharangozott lemondása mindent átírhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy biatorbágyi beruházás kivitelezését nyerte el a Fejér-B.Á.L. Zrt. nettó 5,999 milliárd forintos ajánlatával.","shortLead":"Egy biatorbágyi beruházás kivitelezését nyerte el a Fejér-B.Á.L. Zrt. nettó 5,999 milliárd forintos ajánlatával.","id":"20191107_biatorbagy_iskola_fejer_bal_meszaros_lorinc_gyerekei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a01439-a08d-4701-a4ca-6174afeeb915","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_biatorbagy_iskola_fejer_bal_meszaros_lorinc_gyerekei","timestamp":"2019. november. 07. 12:08","title":"Hatmilliárdért építhet iskolát Mészáros gyerekeinek cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71884f01-f404-44e5-a595-df2e673a9e9a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Végtagjaikat vesztett, többnyire a szíriai polgárháborúban megsebesült embereknek segít egy rehabilitációs központ pár száz méterre a török-szír határtól. A feladat óriási, hiszen sokaknak az sem elég a normális élethez, hogy újra megtanulnak járni. A menekültek így sokszor gyerekeikre hagyatkoznak, akikre 14-15 évesen hárul a családfenntartás terhe. Törökországi riportunk második része.","shortLead":"Végtagjaikat vesztett, többnyire a szíriai polgárháborúban megsebesült embereknek segít egy rehabilitációs központ pár...","id":"20191104_reyhanli_torokorszag_nsppl_sziriai_menekultek_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71884f01-f404-44e5-a595-df2e673a9e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c9ca1c-9702-4e0d-b024-59578e337407","keywords":null,"link":"/360/20191104_reyhanli_torokorszag_nsppl_sziriai_menekultek_riport","timestamp":"2019. november. 06. 07:00","title":"Mit lehet azzal kezdeni, ha a családot egy 14 éves fiú tartja el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7e6b78-41d1-4de8-90c7-f595d5adea98","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ókorból és a középkorból származó hajók maradványait találták meg görög régészek az égei-tengeri Kászosz-sziget partjainál.","shortLead":"Az ókorból és a középkorból származó hajók maradványait találták meg görög régészek az égei-tengeri Kászosz-sziget...","id":"20191105_okori_kozepkori_hajoroncsok_egei_tenger_kaszosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf7e6b78-41d1-4de8-90c7-f595d5adea98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bf2cfe-639a-4308-adc6-a231f7763eae","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_okori_kozepkori_hajoroncsok_egei_tenger_kaszosz","timestamp":"2019. november. 05. 20:03","title":"2300 éves hajóroncsot találtak az Égei-tenger mélyén, rakomány is fennmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08baaa2b-f87d-497c-9cca-dae54ee9f262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi testület megválasztotta Pikó András polgármester alpolgármestereit is.","shortLead":"A józsefvárosi testület megválasztotta Pikó András polgármester alpolgármestereit is.","id":"20191107_Jozsefvaros_is_kihirdette_a_klimaveszhelyzetet_egymillios_fizetest_szavaztak_meg_Pikonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08baaa2b-f87d-497c-9cca-dae54ee9f262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffea176-8a70-47cd-ba09-9471718412e0","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Jozsefvaros_is_kihirdette_a_klimaveszhelyzetet_egymillios_fizetest_szavaztak_meg_Pikonak","timestamp":"2019. november. 07. 14:57","title":"Józsefváros is kihirdette a klímavészhelyzetet, egymilliós fizetést szavaztak meg Pikónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Visszatérők az MSZP–SZDSZ-korszakból, rekordmeleg október, arcfelismerő technológiát tesztel a Facebook. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Visszatérők az MSZP–SZDSZ-korszakból, rekordmeleg október, arcfelismerő technológiát tesztel a Facebook. A hvg360...","id":"20191106_Radar_360_nekunk_eri_meg_legjobban_az_EUtagsag_ujabb_vallomas_Trump_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e903d971-1634-4183-904a-bd4bfcfbfa6e","keywords":null,"link":"/360/20191106_Radar_360_nekunk_eri_meg_legjobban_az_EUtagsag_ujabb_vallomas_Trump_ellen","timestamp":"2019. november. 06. 08:00","title":"Radar 360: nekünk éri meg legjobban az EU-tagság, újabb vallomás Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]