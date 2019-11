Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3032f528-be0b-4b12-9825-dc8a685bac38","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadót korábban már egyszer elfogták, majd elengedték.","shortLead":"A támadót korábban már egyszer elfogták, majd elengedték.","id":"20191115_Romaban_egy_bolgar_no_a_vonatsinekre_lokott_egy_peruit_korabban_pedig_megkeselt_egy_amerikait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3032f528-be0b-4b12-9825-dc8a685bac38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917695d7-23cb-4ae9-863c-b36c11627283","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Romaban_egy_bolgar_no_a_vonatsinekre_lokott_egy_peruit_korabban_pedig_megkeselt_egy_amerikait","timestamp":"2019. november. 15. 20:47","title":"Rómában egy bolgár nő a vonatsínekre lökött egy peruit, korábban pedig megkéselt egy amerikait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lezárások a Puskás Aréna avatása előtt, Rogánék válása és egy disznó a belvárosban. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Lezárások a Puskás Aréna avatása előtt, Rogánék válása és egy disznó a belvárosban. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","id":"20191115_Radar360_Nem_volt_olcso_Orban_bikazasa_bunbandat_kapcsolt_le_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac2dcb-0129-4665-befb-06a688be7eae","keywords":null,"link":"/360/20191115_Radar360_Nem_volt_olcso_Orban_bikazasa_bunbandat_kapcsolt_le_a_NAV","timestamp":"2019. november. 15. 17:30","title":"Radar360: Nem volt olcsó Orbán bikázása, bűnbandát kapcsolt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f54366-4f9c-4afb-a517-f162f14e2bf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Marquard Media teljesen feladta lapkiadó üzletágát Lengyelországban, megszűnik a Joy is. ","shortLead":"A Marquard Media teljesen feladta lapkiadó üzletágát Lengyelországban, megszűnik a Joy is. ","id":"20191116_A_lengyelek_is_Playboy_nelkul_maradtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08f54366-4f9c-4afb-a517-f162f14e2bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff26c049-44ca-45fd-b762-40857fc43c0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191116_A_lengyelek_is_Playboy_nelkul_maradtak","timestamp":"2019. november. 16. 17:33","title":"A Playboy és a Cosmopolitan is megszűnik a lengyeleknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb három ministránsfiú állítja, hogy két pap szexuálisan zaklatta őket gyerekként a vatikáni szemináriumban.","shortLead":"Újabb három ministránsfiú állítja, hogy két pap szexuálisan zaklatta őket gyerekként a vatikáni szemináriumban.","id":"20191116_Bajban_van_a_Vatikan_egy_szexualis_visszaeleseket_leleplezo_olasz_musor_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f7ba90-8a30-4df0-8214-b87e0e31942f","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Bajban_van_a_Vatikan_egy_szexualis_visszaeleseket_leleplezo_olasz_musor_miatt","timestamp":"2019. november. 16. 13:45","title":"Bajban van a Vatikán egy szexuális visszaéléseket leleplező olasz műsor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b298ea96-cd5f-4872-89a5-2452b84d88ec","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű a polgármesterek élete a kampány után sem. A Duma Aktuál pellengérre állította azokat a politikusokat, akik különböző botrányokba keveredtek regnálásuk alatt. Jobbról, balról szereplenek politikusok a gyűjtésben, de még függetleneknek is van a rovásán. ","shortLead":"Nem könnyű a polgármesterek élete a kampány után sem. A Duma Aktuál pellengérre állította azokat a politikusokat, akik...","id":"20191115_Duma_Aktual_polgarmesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b298ea96-cd5f-4872-89a5-2452b84d88ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c9efea-e805-4254-8759-d815bd2ea258","keywords":null,"link":"/360/20191115_Duma_Aktual_polgarmesterek","timestamp":"2019. november. 15. 19:00","title":"Miért fehér a homlokod? Erről inkább ne beszéljünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9b6873-e7f3-4717-9750-0bfd895864fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi még 2018 augusztusában adott be egy szabadalmi tervet a kínai hatóságnak, amiből kiderül, milyen irányba gondolkodnak.","shortLead":"A Xiaomi még 2018 augusztusában adott be egy szabadalmi tervet a kínai hatóságnak, amiből kiderül, milyen irányba...","id":"20191115_xiaomi_osszehajthato_okostelefon_szabadalmi_terv_tervrajz_kagylotelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9b6873-e7f3-4717-9750-0bfd895864fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08d0684-6849-43b7-a126-1c36dfe80212","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_xiaomi_osszehajthato_okostelefon_szabadalmi_terv_tervrajz_kagylotelefon","timestamp":"2019. november. 15. 16:03","title":"Előkerült egy érdekes terv arról, milyen telefonokban gondolkodik a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc46479-f896-4025-93a5-7242ada3839c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban nagyon felháborodtak rajta.","shortLead":"Iránban nagyon felháborodtak rajta.","id":"20191116_Mit_szolna_a_107_forintos_benzinhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc46479-f896-4025-93a5-7242ada3839c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d405a767-2e31-429e-a215-942db5164541","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Mit_szolna_a_107_forintos_benzinhez","timestamp":"2019. november. 16. 10:40","title":"Mit szólna a 107 forintos benzinhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6a1ac9-2e2d-467a-88a5-91be071568eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden igényt kielégítenek.","shortLead":"Minden igényt kielégítenek.","id":"20191115_Eskuvot_is_lehet_tartani_az_uj_Puskas_stadionban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a6a1ac9-2e2d-467a-88a5-91be071568eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925d3abf-f4c4-4a58-93e0-723d10eb2f59","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Eskuvot_is_lehet_tartani_az_uj_Puskas_stadionban","timestamp":"2019. november. 15. 17:10","title":"Esküvőt is lehet tartani az új Puskás stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]