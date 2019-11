Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97f514f4-cbd9-4de3-aa91-00bee22fcfb7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Petőfi Csarnok – Ifjúsági kultúra és szabadidőpolitika címmel kötet jelent meg, amely a Városligetben három évtizeden át működő intézmény első nyolc évének történéseit veszi végig. A hely, amit a Karthago nyitott meg, és ahol Nick Cave adott szabadtéri bulit.","shortLead":"A Petőfi Csarnok – Ifjúsági kultúra és szabadidőpolitika címmel kötet jelent meg, amely a Városligetben három évtizeden...","id":"20191120_Azota_sincs_meg_egy_ilyen_Budapesten__kotet_jelent_meg_a_Petofi_Csarnok_torteneterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f514f4-cbd9-4de3-aa91-00bee22fcfb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec00d99-b6d0-4b2c-86cf-f8d7582a6d20","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Azota_sincs_meg_egy_ilyen_Budapesten__kotet_jelent_meg_a_Petofi_Csarnok_torteneterol","timestamp":"2019. november. 20. 14:17","title":"Azóta sincs még egy ilyen Budapesten – kötet jelent meg a Petőfi Csarnok történetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia egy olyan ügyben nyomozott, amelyben Fenech cége érintett volt.\r

","shortLead":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia...","id":"20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4e549-37b5-41ff-ba5c-cd7a4a425589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","timestamp":"2019. november. 20. 15:26","title":"Letartóztattak egy dúsgazdag üzletembert a máltai újságírónő meggyilkolásának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. ","shortLead":"A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. ","id":"20191120_dunaujvaros_idokozi_valasztas_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458ee8b3-b071-4919-874b-9e1d7896588e","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_dunaujvaros_idokozi_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. november. 20. 18:40","title":"Időközi választást kell tartani Dunaújvárosban a jobbikos polgármester parlamenti helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9218d1-8db3-488a-82da-855bfcdc2f09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alaptörvénybe ütközik a kgfb-törvénynek az a része a Magyar Autóklub szerint, amely a bonus-malus rendeletet szabályozza.","shortLead":"Alaptörvénybe ütközik a kgfb-törvénynek az a része a Magyar Autóklub szerint, amely a bonus-malus rendeletet...","id":"20191120_alkotmanybirosag_autoklub_kfgb_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f9218d1-8db3-488a-82da-855bfcdc2f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5d9fbe-db4f-443e-87ce-e47e570d4fc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_alkotmanybirosag_autoklub_kfgb_biztositas","timestamp":"2019. november. 20. 09:06","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az autóklub a biztosítók új díjszabásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserébe nem lesz túl hideg.","shortLead":"Cserébe nem lesz túl hideg.","id":"20191121_borult_ido_csutortok_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c14c50-5b8d-4ae5-89ce-a6fdfb3ec021","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_borult_ido_csutortok_meteorologia","timestamp":"2019. november. 21. 05:10","title":"Borongós csütörtökre van kilátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budafok-Tétény fideszes polgármestere és egy önkormányzati képviselője is megvédte a velük együtt szavazó két exszocialista képviselőt.","shortLead":"Budafok-Tétény fideszes polgármestere és egy önkormányzati képviselője is megvédte a velük együtt szavazó két...","id":"20191119_A_budafoki_fideszesek_a_Facebookon_vedik_az_MSZPbol_kilepett_ket_kepviselot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0d1409-77dc-4344-8c6a-1ea47fcd39d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_budafoki_fideszesek_a_Facebookon_vedik_az_MSZPbol_kilepett_ket_kepviselot","timestamp":"2019. november. 19. 18:16","title":"A budafoki fideszesek a Facebookon védik az MSZP-ből kilépett két képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff9a7c6-dc79-4819-b45a-4d4a14afaa99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszüntetné a Szent István Egyetem a szarvasi mezőgazdasági karát, de a 82 hektáros arborétumtól is szabadulna. Nem kizárt, hogy a döntéshez Mészáros Lőrinc új szerzeményének is köze van. Pont azokkal megy szembe a döntés, akikre a kormány támaszkodna.","shortLead":"Megszüntetné a Szent István Egyetem a szarvasi mezőgazdasági karát, de a 82 hektáros arborétumtól is szabadulna. Nem...","id":"20191120_szarvas_arboretum_szie_tessedik_campus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff9a7c6-dc79-4819-b45a-4d4a14afaa99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aee3f0-cee8-4f1f-9f6e-dc8f23195251","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_szarvas_arboretum_szie_tessedik_campus","timestamp":"2019. november. 20. 17:30","title":"A kávéfőzőgyár után most az agrárkar rogyhat rá Szarvasra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről szóló tervezete is van már a főpolgármesternek, amelyet a november 27-i ülésen terveznek megtárgyalni.","shortLead":"Erről szóló tervezete is van már a főpolgármesternek, amelyet a november 27-i ülésen terveznek megtárgyalni.","id":"20191121_karacsony_gergely_budapest_parkolasi_maffia_kupper_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a502aa0f-f045-4441-91ce-2d66b163fe4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_karacsony_gergely_budapest_parkolasi_maffia_kupper_andras","timestamp":"2019. november. 21. 15:31","title":"Karácsony teljesen átszabná a fővárosi parkolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]