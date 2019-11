Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f426e00-ea25-404e-b7a4-790c0d9bf275","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Tisza Katának a munkája legnagyobb része – saját megfogalmazása szerint – a falak lebontása, amelyeket hosszú évek kitartó élethazugságaiból húztak fel. Márpedig az emberi kapcsolatainkat, különösen a házasságot és a válást rengeteg ilyen hazugsággal terheltük. Legújabb, Most. című könyvében ezekre a hazugságokra mutat rá, és cseréli le őket olyan igazságokra, amelyek sok esetben életmentők lehetnek. Például arra, hogy nem a válás a tragédia, hanem egy toxikus házasság.","shortLead":"Tisza Katának a munkája legnagyobb része – saját megfogalmazása szerint – a falak lebontása, amelyeket hosszú évek...","id":"20191127_Tisza_Kata_elvalt_tulelte_es_megirta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f426e00-ea25-404e-b7a4-790c0d9bf275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b5f9fa-e972-4e72-8f69-a47fe08e33ce","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Tisza_Kata_elvalt_tulelte_es_megirta","timestamp":"2019. november. 27. 20:00","title":"Tisza Kata elvált, túlélte és megírta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést.","shortLead":"A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést.","id":"20191129_gazolas_3as_metro_corvin_negyed_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099556bf-38ff-46d6-b7f8-0393049399de","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_gazolas_3as_metro_corvin_negyed_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. november. 29. 12:43","title":"Gázolt a 3-as metró a Corvin-negyednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormánypártok szerint politikai hisztiről van szó az Isztambuli Egyezmény kapcsán, de az EP-képviselők többsége nem így gondolkozik.","shortLead":"A magyar kormánypártok szerint politikai hisztiről van szó az Isztambuli Egyezmény kapcsán, de az EP-képviselők...","id":"20191128_Az_Isztambuli_Egyezmeny_ratifikalasara_szolitott_fel_az_EP_a_fideszesek_nem_szavaztak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e094d3-5f0b-4738-9873-b3d399ad620d","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Az_Isztambuli_Egyezmeny_ratifikalasara_szolitott_fel_az_EP_a_fideszesek_nem_szavaztak_meg","timestamp":"2019. november. 28. 15:17","title":"Az Isztambuli Egyezmény ratifikálására szólított fel az EP, a fideszesek nem szavazták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenkinek igyekszik megfelelni az iPhone-okat is gyártó Apple: ha Oroszországban használják az amerikai cég térképeit, akkor a 2014-ben Ukrajnától elfoglalt Krím Oroszországhoz tartozik, míg, ha a világ más tájain, például Magyarországon keres rá egy felhasználó a félszigeten lévő városokra, akkor nem szerepel országnév a települések neve mellett.","shortLead":"Mindenkinek igyekszik megfelelni az iPhone-okat is gyártó Apple: ha Oroszországban használják az amerikai cég...","id":"20191127_oroszorszag_apple_krim_felsziget_valsag_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622ac539-2be7-4584-a366-3e7f7328d0b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_oroszorszag_apple_krim_felsziget_valsag_terkep","timestamp":"2019. november. 27. 17:53","title":"Az Apple végül csak behódolt az oroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff01548-f1f1-4149-ae51-8ff9d87b6c8b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Disney-birodalom beszállásával, majd az HBO és az NBC csatlakozásával kiteljesedik a videostreaming piaca, ahol most indul csak az igazi verseny. Az interneten keresztül akkora videotéka nyílik meg, aminek teljes megnézéséhez több emberöltő szükséges, így marad az érdeklődés szerinti válogatás.","shortLead":"A Disney-birodalom beszállásával, majd az HBO és az NBC csatlakozásával kiteljesedik a videostreaming piaca, ahol most...","id":"201948__videostreaming__netflix_es_disney__aboseg_zavara__idomilliomosoknak_par_dollarert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bff01548-f1f1-4149-ae51-8ff9d87b6c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7141bff2-a291-4170-a838-e666e3472fca","keywords":null,"link":"/360/201948__videostreaming__netflix_es_disney__aboseg_zavara__idomilliomosoknak_par_dollarert","timestamp":"2019. november. 29. 13:00","title":"Végtelen videózás időmilliomosoknak, avagy már tudják mit nézel egész életedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d2c248-5e02-4f52-8d3b-bbb3be57d91a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis híján kétszeresen is túllépte a megengedett sebességet egy autós, szerencsétlenségére a traffipax is megörökítette a kiemelkedő teljesítményt.","shortLead":"Kis híján kétszeresen is túllépte a megengedett sebességet egy autós, szerencsétlenségére a traffipax is megörökítette...","id":"20191128_214el_huzott_el_a_rendorok_mellett_egy_autos_a_8as_fouton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59d2c248-5e02-4f52-8d3b-bbb3be57d91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575d5e0c-9b68-423d-8f6f-aea4eab85a85","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_214el_huzott_el_a_rendorok_mellett_egy_autos_a_8as_fouton","timestamp":"2019. november. 28. 15:06","title":"214-gyel húzott el a rendőrök mellett egy autós a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Híreket szinte alig olvasnak, mégis napi több órát töltenek az internet előtt a magyar fiatalok, miközben szinte senki nem figyelmezteti őket, hogy nem kell mindent elhinni, amit a közösségi médiában látnak. Egy új tanulmány szerint a tanárok többsége tisztában van a veszélyekkel, és szívesen el is beszélget róla a diákjaival, de a jelenlegi oktatási rendszerben se idejük, se energiájuk nincs többre. Sok pedagógus pedig nem tudja, merjen-e politikai hírekről beszélni az iskolákban. Ki a felelős, ha a gyerek elhiszi, hogy Justin Bieber keresztbe eszi a burritót?