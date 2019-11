Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennek csak a töredékét fordították utánpótlásnevelésre.","shortLead":"Ennek csak a töredékét fordították utánpótlásnevelésre.","id":"20191127_tao_rendszer_orban_kormany_magyar_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1376f9c1-e0f4-4649-b77d-fd3eb599ea5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_tao_rendszer_orban_kormany_magyar_foci","timestamp":"2019. november. 27. 15:03","title":"791 milliárd forintot költött eddig az Orbán-kormány a focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fideszes polgármester akaratával is szembe tudott menni a nagykanizsai ellenzék.","shortLead":"A fideszes polgármester akaratával is szembe tudott menni a nagykanizsai ellenzék.","id":"20191128_A_tobbsegbe_kerult_nagykanizsai_ellenzek_11_onkormanyzati_cegbol_8_vezetojet_levaltotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19f2c89-ebc2-43cd-a355-55508b93f9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_A_tobbsegbe_kerult_nagykanizsai_ellenzek_11_onkormanyzati_cegbol_8_vezetojet_levaltotta","timestamp":"2019. november. 28. 21:54","title":"A többségbe került nagykanizsai ellenzék 11 önkormányzati cégből 8 vezetőjét leváltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af485e19-e576-4bc9-8172-f22e78be9be0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Perczel-glóbuszt kiállítják az Országos Széchényi Könyvtárban.","shortLead":"A Perczel-glóbuszt kiállítják az Országos Széchényi Könyvtárban.","id":"20191128_Orban_Viktor_foldgombjenek_pontos_masat_most_mar_kozelebbrol_is_megnezheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af485e19-e576-4bc9-8172-f22e78be9be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b3463a-cf36-4b9e-9025-60ec17319fdb","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_Orban_Viktor_foldgombjenek_pontos_masat_most_mar_kozelebbrol_is_megnezheti","timestamp":"2019. november. 28. 09:03","title":"Orbán Viktor földgömbjének pontos mását most már közelebbről is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Meg kell reformálni az Európai Uniót, az eurózónát, magát az eurót – mondta Matolcsy György a könyvének bemutatóján.","shortLead":"Meg kell reformálni az Európai Uniót, az eurózónát, magát az eurót – mondta Matolcsy György a könyvének bemutatóján.","id":"20191128_Matolcsy_Magyarorszag_Europa_egyik_legizgalmasabb_gondolatebreszto_alkoto_muhelye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4d1a87-6f79-4d69-a58f-111cf3c59c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Matolcsy_Magyarorszag_Europa_egyik_legizgalmasabb_gondolatebreszto_alkoto_muhelye","timestamp":"2019. november. 28. 16:37","title":"Matolcsy: Magyarország Európa egyik legizgalmasabb gondolatébresztő alkotóműhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e905ce4-c91f-4b16-a107-6a7db1663413","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nem elég, hogy kihirdetik a klímavészhelyzetet Budapesten, tettek kellenek, mondják a Globális Klímasztrájk budapesti szervezői. A pénteki eseményre kilátogat Karácsony Gergely főpolgármester is. Lesz élő NoÁr-dal, slam poetry, több ezer embert várnak a szervezők.



","shortLead":"Nem elég, hogy kihirdetik a klímavészhelyzetet Budapesten, tettek kellenek, mondják a Globális Klímasztrájk budapesti...","id":"20191128_Jon_az_ujabb_globalis_klimasztrajk_es_mar_Karacsony_sem_lehet_nyugodt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e905ce4-c91f-4b16-a107-6a7db1663413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e53efa-a02e-4a00-b3c3-199a1082151d","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Jon_az_ujabb_globalis_klimasztrajk_es_mar_Karacsony_sem_lehet_nyugodt","timestamp":"2019. november. 28. 06:10","title":"Jön az újabb globális klímasztrájk, és már Karácsony sem lehet nyugodt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de13f0c-4d73-4d9c-a3e2-9b4e856518a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzt kér a Szegedi Tudományegyetem Szabó Bálinttól azokért az adatokért cserébe, amelyekből kiderülne, hogy valóban kormánypárti politikusokkal szerződtek-e. A szegedi képviselő a volt polgármesterjelölt cégével kötött szerződésről is kérdezett, de arra sem kapott választ, ezért pert indít.","shortLead":"Pénzt kér a Szegedi Tudományegyetem Szabó Bálinttól azokért az adatokért cserébe, amelyekből kiderülne, hogy valóban...","id":"20191127_Szazhuszezer_forintert_arulja_el_a_szegedi_egyetem_hogy_fideszes_kifizetohelykent_mukodike","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7de13f0c-4d73-4d9c-a3e2-9b4e856518a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494c95ae-29f5-45ac-8e2b-00a2344bf5d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Szazhuszezer_forintert_arulja_el_a_szegedi_egyetem_hogy_fideszes_kifizetohelykent_mukodike","timestamp":"2019. november. 27. 16:35","title":"Százhúszezer forintért árulná el a szegedi egyetem, hogy fideszes kifizetőhelyként működik-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01d911b-fd75-4991-ac6c-426dd547997a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonnégyféle kapszulás kávét próbáltak ki a nébihesek, hat gyártója ellen eljárást indítottak, bírságot is kiszabtak. A Nespresso jól szerepelt, a Davidoff és az Aldi egy-egy kávéját kizárták a rangsorból.","shortLead":"Huszonnégyféle kapszulás kávét próbáltak ki a nébihesek, hat gyártója ellen eljárást indítottak, bírságot is kiszabtak...","id":"20191128_kave_kapszula_eszpresszo_nebih_vizsgalat_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a01d911b-fd75-4991-ac6c-426dd547997a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685338ab-fec0-4f5f-958e-57d17117a734","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_kave_kapszula_eszpresszo_nebih_vizsgalat_birsag","timestamp":"2019. november. 28. 12:05","title":"Kávékapszulákat tesztelt a Nébih, kizárták az Aldi és a Davidoff egy-egy termékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szomorú nap a mai: az Apple vezető dizájnere immár hivatalosan sem a cég alkalmazottja. Ive fényképe eltűnt az Apple oldaláról.","shortLead":"Szomorú nap a mai: az Apple vezető dizájnere immár hivatalosan sem a cég alkalmazottja. Ive fényképe eltűnt az Apple...","id":"20191128_apple_jony_ive_dizajner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb09303-a14f-40b4-aae4-7fdb0427a2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_apple_jony_ive_dizajner","timestamp":"2019. november. 28. 11:33","title":"Az Apple hivatalosan is elvesztette dizájnerét, Jony Ive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]