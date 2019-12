Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az új, kétes fogadtatású logóról is beszélt a DIGI Sport híradójában.","shortLead":"A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az új, kétes fogadtatású logóról is beszélt a DIGI Sport híradójában.","id":"20191204_magyar_olimpiaI_bizottsag_uszoszovetseg_kulcsar_krisztian_hosszu_katinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bf112f-4957-4c6b-986c-ba6974958f79","keywords":null,"link":"/sport/20191204_magyar_olimpiaI_bizottsag_uszoszovetseg_kulcsar_krisztian_hosszu_katinka","timestamp":"2019. december. 04. 19:54","title":"Nem szól bele a MOB, kivel megy Hosszú Katinka az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25167e3a-abaa-485f-8cdf-89a30cf2e523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmilyen adathoz nem fértek hozzá a hackerek a kormánypárt szerint.","shortLead":"Semmilyen adathoz nem fértek hozzá a hackerek a kormánypárt szerint.","id":"20191204_Megprobaltak_feltorni_a_Fidesz_honlapjat_sikertelenul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25167e3a-abaa-485f-8cdf-89a30cf2e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024a1e51-3f99-4beb-8fe9-849819232eba","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Megprobaltak_feltorni_a_Fidesz_honlapjat_sikertelenul","timestamp":"2019. december. 04. 16:18","title":"Megpróbálták feltörni a Fidesz honlapját, sikertelenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d152d863-9b52-4d5c-90f4-70962dc9ad32","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Az ember tudatos vásárlói döntései nemcsak a környezetére, hanem a saját boldogságára is hatással vannak. Az önkéntes egyszerűség hívei szerint önsanyargatás nélkül is élhetünk egyszerűbb, de felelős életet – ráadásul örömtelit.","shortLead":"Az ember tudatos vásárlói döntései nemcsak a környezetére, hanem a saját boldogságára is hatással vannak. Az önkéntes...","id":"20191203_Egyszerubben_boldogabban_konnyebben_onkentes_egyszeruseg_a_hetkoznapokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d152d863-9b52-4d5c-90f4-70962dc9ad32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46de6861-5301-403e-a6ec-9d1ed9187fe7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191203_Egyszerubben_boldogabban_konnyebben_onkentes_egyszeruseg_a_hetkoznapokban","timestamp":"2019. december. 04. 09:30","title":"Egyszerűbben, boldogabban, könnyebben: önkéntes egyszerűség a hétköznapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbította az ukrán Ukrtransznafta és az orosz Transznyefty az orosz kőolaj Ukrajnán keresztüli tranzitjáról Európába szóló szerződést a jövő év január elsejétől tíz évre.","shortLead":"Meghosszabbította az ukrán Ukrtransznafta és az orosz Transznyefty az orosz kőolaj Ukrajnán keresztüli tranzitjáról...","id":"20191203_Tiz_evre_szolo_szerzodest_irt_ala_a_koolajtranzitrol_Ukrajna_es_Oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc259f7c-c860-43d6-a733-c0c80fc7cbc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_Tiz_evre_szolo_szerzodest_irt_ala_a_koolajtranzitrol_Ukrajna_es_Oroszorszag","timestamp":"2019. december. 03. 19:53","title":"Tíz évre szóló szerződést írt alá a kőolajtranzitról Ukrajna és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c582c76e-3704-4a99-a76a-8b99eb28797e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ötvenéves csöppséghez énekel két fiatalember.","shortLead":"Az ötvenéves csöppséghez énekel két fiatalember.","id":"20191204_Baby_Yodat_annyira_imadja_az_internet_hogy_mar_altatot_is_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c582c76e-3704-4a99-a76a-8b99eb28797e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc96d5d8-1f29-45ea-a958-aff65953588a","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Baby_Yodat_annyira_imadja_az_internet_hogy_mar_altatot_is_kapott","timestamp":"2019. december. 04. 11:18","title":"Baby Yodát annyira imádja az internet, hogy már altatót is énekelnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8651370e-ea59-4b68-97be-7c545c0a8a25","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak a víztorony és az ikonikus kapu maradt meg az épületegyüttesből, a többit ledózerolták.","shortLead":"Csak a víztorony és az ikonikus kapu maradt meg az épületegyüttesből, a többit ledózerolták.","id":"20191203_kozvagohid_bontas_lakopark_kiemelt_beruhazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8651370e-ea59-4b68-97be-7c545c0a8a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94cc183-30b0-45f4-9066-0ca272c9b893","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_kozvagohid_bontas_lakopark_kiemelt_beruhazas","timestamp":"2019. december. 03. 17:44","title":"Hiába volt védett, alig maradt valami a Közvágóhídból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8509a703-dbd4-4dd6-ac1c-cc7c580e62a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdára eltűnt a bíróság honlapjáról az az elnököt búcsúztató levél, amelyben bírósági vezetők hálálkodtak Handó Tündének az eddigi munkásságáért.","shortLead":"Szerdára eltűnt a bíróság honlapjáról az az elnököt búcsúztató levél, amelyben bírósági vezetők hálálkodtak Handó...","id":"20191204_Elerhetetlen_lett_a_birosag_honlapjan_a_Hando_Tundenek_halalkodo_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8509a703-dbd4-4dd6-ac1c-cc7c580e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f20ff03-47d3-44fc-ad2d-4c85490d275b","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Elerhetetlen_lett_a_birosag_honlapjan_a_Hando_Tundenek_halalkodo_level","timestamp":"2019. december. 04. 14:02","title":"Elérhetetlen lett a bíróság honlapján a Handó Tündének hálálkodó levél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most hagyta magát lefotózni. Mármint DiCaprio.","shortLead":"Most hagyta magát lefotózni. Mármint DiCaprio.","id":"20191203_vajna_timea_leonardo_dicaprio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de88a7be-f87f-4134-9fdd-fd2eda128cd0","keywords":null,"link":"/elet/20191203_vajna_timea_leonardo_dicaprio","timestamp":"2019. december. 03. 20:38","title":"Vajna Tímeának összejött, egy fotón szerepel Leonardo DiCaprióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]