[{"available":true,"c_guid":"a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine Anez, a latin-amerikai ország ideiglenes elnöke. Morales azért menekült külföldre, mert az ellenzék és a nemzetközi szervezetek képviselői szerint a politikus súlyos csalások révén diadalmaskodott az elnökválasztáson. ","shortLead":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine...","id":"20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c1b3d5-5b6d-4866-a037-d01cfd862f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","timestamp":"2019. december. 15. 08:31","title":"Le akarják tartóztatni a bolíviai exelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d952c65-32bd-49b3-be28-6eea4d3a6637","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wham! 35 évvel ezelőtt debütált a Last Christmas című dallal, ennek apropóján most a Sony Music Entertainment újította fel a videoklipjét.","shortLead":"A Wham! 35 évvel ezelőtt debütált a Last Christmas című dallal, ennek apropóján most a Sony Music Entertainment...","id":"20191216_wham_last_christmas_4k_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d952c65-32bd-49b3-be28-6eea4d3a6637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb084343-be44-4f96-820e-0d2e7afb6b46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_wham_last_christmas_4k_video","timestamp":"2019. december. 16. 08:33","title":"Videó: Ráküldtek egy szoftvert a Last Christmas videoklipjére, az eredmény megdöbbentő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98","c_author":"HVG","category":"360","description":"A \"lefelé\", a másik oldalról nézve pedig \"felfelé\" házasodások növekvő száma miatt egyre kevésbé tud majd érvényesülni a similis simili gaudet elve.","shortLead":"A \"lefelé\", a másik oldalról nézve pedig \"felfelé\" házasodások növekvő száma miatt egyre kevésbé tud majd érvényesülni...","id":"201950_hazastarsi_aszimmetria_anok_gyakrabban_hazasodnak_lefele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8130b252-156b-4c7d-9e68-c54e4201d4e3","keywords":null,"link":"/360/201950_hazastarsi_aszimmetria_anok_gyakrabban_hazasodnak_lefele","timestamp":"2019. december. 16. 11:00","title":"Egyre több nő csak nála képzetlenebb férfihoz tud hozzámenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki elfoglalta a lakása előtti parkolóhelyet, először csak üvöltözött, de aztán bement a fegyverért.","shortLead":"Valaki elfoglalta a lakása előtti parkolóhelyet, először csak üvöltözött, de aztán bement a fegyverért.","id":"20191216_Egy_parkolohely_elfoglalasa_miatt_lovoldozni_kezdett_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9d4f0b-9488-4711-98c3-0382efc8f44c","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Egy_parkolohely_elfoglalasa_miatt_lovoldozni_kezdett_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2019. december. 16. 11:42","title":"Egy parkolóhely elfoglalása miatt lövöldözni kezdett egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"A kultúrpolitika a Rákosi-korszakéra hajaz, de egy jelentős tényező elválasztja attól. \r

","shortLead":"A kultúrpolitika a Rákosi-korszakéra hajaz, de egy jelentős tényező elválasztja attól. \r

","id":"20191216_Revesz_Orban_mint_Rakosi_es_mint_mas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511155c5-9cc4-4ecc-8346-a4c7be022ff2","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Revesz_Orban_mint_Rakosi_es_mint_mas","timestamp":"2019. december. 16. 16:15","title":"Révész: Orbán mint Rákosi és mint más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e81153-6e40-45fe-aac4-f020f1693d7d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervezett 10. szimfóniájáról csak néhány vázlat maradt fenn Ludwig van Beethoven feljegyzései között, a mű megkomponálását meghiúsította a német zeneszerző 1827-ben bekövetkezett halála. Most zenetörténészek és számítógépes szakemberek versenyt futnak az idővel, hogy befejezzék a zeneművet mesterséges intelligencia segítségével Beethoven születésének 250. évfordulójára, amelyet 2020-ban ünnepel a világ.","shortLead":"A tervezett 10. szimfóniájáról csak néhány vázlat maradt fenn Ludwig van Beethoven feljegyzései között, a mű...","id":"20191216_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_emlekev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57e81153-6e40-45fe-aac4-f020f1693d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734b2a39-c4c0-4a00-9856-bcd847286330","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_emlekev","timestamp":"2019. december. 16. 21:20","title":"Mesterséges intelligencia fejezi be Beethoven félbemaradt szimfóniáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A gondolatokból kiűzhetetlen slágerrefrének kutatói szerint ezeknek az idegesítő dallamtöredékeknek fontos szerepük van az agy működésében – csak azt nem tudják, pontosan mi az.","shortLead":"A gondolatokból kiűzhetetlen slágerrefrének kutatói szerint ezeknek az idegesítő dallamtöredékeknek fontos szerepük van...","id":"201950__dallamtapadas__temposan__hurokra_akadnak__fulbemaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b011a92b-bf3d-4f9e-8438-0131fa30a425","keywords":null,"link":"/360/201950__dallamtapadas__temposan__hurokra_akadnak__fulbemaszok","timestamp":"2019. december. 15. 08:15","title":"Miért akad be időnként egy dallam, amit aztán egész nap dúdolunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee92f10-ca0f-43a5-a42c-7fd8d3d21505","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elrendelte a letartóztatását a bíróság annak a férfinak, aki péntek este ittasan, jogosítvány nélkül vezetve elütött egy kerékpározó kislányt Kiskunhalason. ","shortLead":"Elrendelte a letartóztatását a bíróság annak a férfinak, aki péntek este ittasan, jogosítvány nélkül vezetve elütött...","id":"20191216_kiskunhalas_gazolas_cserbenhagyas_sofor_birosag_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ee92f10-ca0f-43a5-a42c-7fd8d3d21505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d17868-0214-4cdd-941f-40e75830ba8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_kiskunhalas_gazolas_cserbenhagyas_sofor_birosag_letartoztatas","timestamp":"2019. december. 16. 22:18","title":"Kiskunhalasi gázolás: a sofőr azt állítja, segítségért indult, nem menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]