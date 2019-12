Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548ec3db-d79c-41df-8cc9-6cfcb867825e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztás kezdődött vasárnap Horvátországban: reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, ahova valamivel több mint 3,8 millió szavazásra jogosult állampolgárt várnak.","shortLead":"Elnökválasztás kezdődött vasárnap Horvátországban: reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, ahova valamivel...","id":"20191222_Elnokot_valasztanak_a_horvatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548ec3db-d79c-41df-8cc9-6cfcb867825e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c78a91c-34aa-4c28-9c4b-5bef3f68d87b","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Elnokot_valasztanak_a_horvatok","timestamp":"2019. december. 22. 08:20","title":"Elnököt választanak a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szombati számsorsolás után kiderült, hogy egy Joker telitalálatos szelvény van az ötös lottón.","shortLead":"A szombati számsorsolás után kiderült, hogy egy Joker telitalálatos szelvény van az ötös lottón.","id":"20191221_Otos_lotto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c6607e-032f-48f9-9634-8f51d39ff89c","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Otos_lotto","timestamp":"2019. december. 21. 19:59","title":"Kihúzták az ötös lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenöt-húsz helyen új jelöltekkel vághat neki a Fidesz a 2022-es parlamenti választásnak. 