[{"available":true,"c_guid":"6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég szerint a fővárossal kell egyeztetni a fedezetről, a főpolgármester szerint viszont előbb a szakszervezetekkel kell megállapodnia a BKV-nak. ","shortLead":"A cég szerint a fővárossal kell egyeztetni a fedezetről, a főpolgármester szerint viszont előbb a szakszervezetekkel...","id":"20200102_Tizenot_szazalekos_emelest_kernek_a_BKVdolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6aba26-c726-4820-8679-72ff5f536e71","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Tizenot_szazalekos_emelest_kernek_a_BKVdolgozok","timestamp":"2020. január. 02. 20:49","title":"Tizenöt százalékos emelést kérnek a BKV-dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb52a25d-c9f0-494b-b432-fbc8a55ad0d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt három hónapban 34.5 millió dollárnyi adományt kapott a demokraták elnökjelöltségére pályázó Bernie Sanders.","shortLead":"Csak az elmúlt három hónapban 34.5 millió dollárnyi adományt kapott a demokraták elnökjelöltségére pályázó Bernie...","id":"20200102_Rekord_osszegu_adomanyt_gyujtott_a_kampanyara_Bernie_Sanders","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb52a25d-c9f0-494b-b432-fbc8a55ad0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af9a095-65d9-4b4a-ad84-ddbade6e71f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_Rekord_osszegu_adomanyt_gyujtott_a_kampanyara_Bernie_Sanders","timestamp":"2020. január. 02. 21:01","title":"Rekord összegű adományt gyűjtött a kampányára Bernie Sanders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d010440-6199-497a-80b7-a6ad46609c61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járatokat átirányították, és végül Budapesten landoltak. Az utasokat buszok vitték tovább Debrecenbe.","shortLead":"A járatokat átirányították, és végül Budapesten landoltak. Az utasokat buszok vitték tovább Debrecenbe.","id":"20200102_suru_kod_wizz_air_jarat_ferihegy_debrecen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d010440-6199-497a-80b7-a6ad46609c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414a112e-60fb-4169-aeea-15f47e9a3a72","keywords":null,"link":"/kkv/20200102_suru_kod_wizz_air_jarat_ferihegy_debrecen","timestamp":"2020. január. 02. 10:25","title":"A sűrű köd miatt két Wizz Air-gép sem tudott landolni Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint továbbra is nagyon leterheltek a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó ápolók.\r

","shortLead":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint továbbra is nagyon leterheltek a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó...","id":"20200102_egeszsegugy_apolo_szakdolgozo_fekvobeteg_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78749ee9-ddcb-44d5-b7ad-6b4e472f81bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_egeszsegugy_apolo_szakdolgozo_fekvobeteg_ellatas","timestamp":"2020. január. 02. 06:39","title":"25 ezer ápoló hiányzik az egészségügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b3d133-58ee-48c1-ba25-742ff20d6074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200102_Marabu_Feknyuz_Mit_hoz_Orban_az_uj_evnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6b3d133-58ee-48c1-ba25-742ff20d6074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f39148-579f-48b7-95b1-6d09a9944b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Marabu_Feknyuz_Mit_hoz_Orban_az_uj_evnek","timestamp":"2020. január. 02. 18:56","title":"Marabu Féknyúz: Mit hoz Orbán az új évnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Antidopping Csoport elnöke szerint valaki segíthetett annak a fiatal sportolónak, akit doppingoláson kaptak. Az ügyben nyomoznak.","shortLead":"A Magyar Antidopping Csoport elnöke szerint valaki segíthetett annak a fiatal sportolónak, akit doppingoláson kaptak...","id":"20200103_Egy_14_eves_magyar_sportolo_is_megbukott_a_doppingteszten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e53875-8a69-41f1-a114-efc9bf2f92c4","keywords":null,"link":"/sport/20200103_Egy_14_eves_magyar_sportolo_is_megbukott_a_doppingteszten","timestamp":"2020. január. 03. 08:55","title":"Egy 14 éves magyar sportoló is megbukott doppingteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTokot üzemeltető kínai ByteDance szerint India és az Egyesült Államok fordult a legtöbb kérelemmel a céghez, de a magyar hatóságok is bepróbálkoztak egyszer.","shortLead":"A TikTokot üzemeltető kínai ByteDance szerint India és az Egyesült Államok fordult a legtöbb kérelemmel a céghez, de...","id":"20200102_tiktok_atlathatosagi_jelentese_bytedance_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3b0a27-eb2a-4fa0-8c5d-ede936f2fb9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_tiktok_atlathatosagi_jelentese_bytedance_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. január. 02. 12:03","title":"A magyar hatóság is kért ki adatot a TikTok üzemeltetőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is lehet, hogy nem indítanak önálló jelöltet a kormánypártok, hanem beállnak egy függetlenként induló jelölt mögé.","shortLead":"Az is lehet, hogy nem indítanak önálló jelöltet a kormánypártok, hanem beállnak egy függetlenként induló jelölt mögé.","id":"20200103_Meg_mindig_nincs_jeloltje_a_Fidesznek_a_februari_idokozi_valasztasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e04417-f088-4de8-b47a-af10f2389793","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Meg_mindig_nincs_jeloltje_a_Fidesznek_a_februari_idokozi_valasztasra","timestamp":"2020. január. 03. 08:22","title":"Még mindig nincs jelöltje a Fidesznek a februári időközi választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]