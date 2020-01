Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9cf3ea3-2561-4805-b899-b0d3e03d243e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghalt Kászim Szulejmáni iráni tábornok, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének parancsnoka egy bagdadi légicsapásban.","shortLead":"Meghalt Kászim Szulejmáni iráni tábornok, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének parancsnoka...","id":"20200103_Meghalt_egy_irani_tabornok_egy_amerikai_legicsapasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9cf3ea3-2561-4805-b899-b0d3e03d243e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3fdffd-a1e3-4560-b064-e459d66497ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Meghalt_egy_irani_tabornok_egy_amerikai_legicsapasban","timestamp":"2020. január. 03. 05:11","title":"Amerikai drónok végeztek Irán egyik legbefolyásosabb vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is lehet, hogy nem indítanak önálló jelöltet a kormánypártok, hanem beállnak egy függetlenként induló jelölt mögé.","shortLead":"Az is lehet, hogy nem indítanak önálló jelöltet a kormánypártok, hanem beállnak egy függetlenként induló jelölt mögé.","id":"20200103_Meg_mindig_nincs_jeloltje_a_Fidesznek_a_februari_idokozi_valasztasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e04417-f088-4de8-b47a-af10f2389793","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Meg_mindig_nincs_jeloltje_a_Fidesznek_a_februari_idokozi_valasztasra","timestamp":"2020. január. 03. 08:22","title":"Még mindig nincs jelöltje a Fidesznek a februári időközi választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f9a193-195b-4ff7-8df7-e7254e23ebdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még szilveszterkor menekült több ezer ember a tengerpartra, a haditengerészet egy hajója most kezdte el a mentést.","shortLead":"Még szilveszterkor menekült több ezer ember a tengerpartra, a haditengerészet egy hajója most kezdte el a mentést.","id":"20200103_Az_ausztral_haditengereszet_menti_a_bozottuzek_miatt_egy_varos_lakoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0f9a193-195b-4ff7-8df7-e7254e23ebdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0d55be-bf9e-49f5-badc-4d35b5cf6db0","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Az_ausztral_haditengereszet_menti_a_bozottuzek_miatt_egy_varos_lakoit","timestamp":"2020. január. 03. 11:23","title":"Az ausztrál haditengerészet menti egy város lakóit a bozóttüzek miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó hírt kaptak az előfizetők, nem kapcsolnak le két sportcsatornát.","shortLead":"Jó hírt kaptak az előfizetők, nem kapcsolnak le két sportcsatornát.","id":"20200102_digi_amc_sport_1_sport_2_sportcsatorna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1727beb7-4bff-4949-bda9-a60dd9b9befd","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_digi_amc_sport_1_sport_2_sportcsatorna","timestamp":"2020. január. 02. 08:53","title":"Mégis marad a Sport 1 és a Spektrum a Diginél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","shortLead":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","id":"20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d81c1e-ebb5-469c-a24a-6372ab107bf7","keywords":null,"link":"/elet/20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","timestamp":"2020. január. 02. 09:21","title":"Segítséget ajánlott a Fővárosi Állatkert a leégett német állatkertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ac6870-8f1c-4b72-b10f-ead1231e6472","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindenkinek el kell hagynia a veszélyeztetett térségeket Ausztrália délkeleti részén a bozóttüzek miatt, akinek nem ott van a lakhelye. A hétvégére ugyanis újabb hőhullám várható, ami súlyosbíthatja a helyzetet.","shortLead":"Mindenkinek el kell hagynia a veszélyeztetett térségeket Ausztrália délkeleti részén a bozóttüzek miatt, akinek nem ott...","id":"20200102_ausztralia_bozottuzek_turistak_uj_del_wales","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53ac6870-8f1c-4b72-b10f-ead1231e6472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8ffd2e-ede2-436c-acd6-e6ead50f1098","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_ausztralia_bozottuzek_turistak_uj_del_wales","timestamp":"2020. január. 02. 06:58","title":"Ausztrál bozóttüzek: elküldik a turistákat, mielőtt tovább romlik a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2c76c1-dc0d-43ba-b21d-2759a827204e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Kétszer gyorsabban melegszik az Arktisz, mint a világ többi része, az évszázad közepén valószínűleg már lesznek teljesen jégmentes időszakok. Az élővilág pusztul, viszont lassacskán megnyílnak a hajózási útvonalak, és kitermelhetővé válnak a természeti kincsek. Sok azonban a vitatott kérdés, az biztos, hogy Oroszország katonailag és jégtörő hajókkal is nagyon jó pozícióban van.","shortLead":"Kétszer gyorsabban melegszik az Arktisz, mint a világ többi része, az évszázad közepén valószínűleg már lesznek...","id":"20200103_Az_Eszakisark_jegmentes_es_politikailag_forro_lesz_par_ev_mulva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2c76c1-dc0d-43ba-b21d-2759a827204e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bc4ace-e8d0-47fa-940d-596340fe751f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Az_Eszakisark_jegmentes_es_politikailag_forro_lesz_par_ev_mulva","timestamp":"2020. január. 03. 06:30","title":"Jégmentes és politikailag forró terület lesz az Északi-sark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot rendeltek el Ausztrália Új-Dél-Wales államában, miután a terjedő bozóttüzek ezreket fenyegetnek. A kontinensnyi országban szeptember óta hatmillió hektárnyi területen égett le a növényzet, több mint ezer épület vált hamuvá és tízezrek kényszerültek otthonuk elhagyására. Eddig közel húszan haltak meg, Victoria államban 17 embert eltűntnek nyilvánítottak. Melbourne környékén is felcsaptak a lángok, veszélybe kerülhet az Australian Open teniszviadal megrendezése is. A károk dollármilliárdokban mérhetőek, a polgárok elzavarták a miniszterelnököt. ","shortLead":"Rendkívüli állapotot rendeltek el Ausztrália Új-Dél-Wales államában, miután a terjedő bozóttüzek ezreket fenyegetnek...","id":"20200102_Nemzet_langokban__egyelore_megallithatatlanok_az_ausztraliai_bozottuzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e0ca4-f232-4a2b-8c97-bc85359b82c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_Nemzet_langokban__egyelore_megallithatatlanok_az_ausztraliai_bozottuzek","timestamp":"2020. január. 02. 16:10","title":"Egy nemzet lángokban – megállíthatatlan az ausztráliai bozóttűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]