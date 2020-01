Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0207462-9de6-47e5-ac76-104d3f8e2798","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik téli ifjúsági olimpiai játékokon új sportág is bemutatkozik.","shortLead":"A harmadik téli ifjúsági olimpiai játékokon új sportág is bemutatkozik.","id":"20200109_Huszonharom_magyarral_rajtol_az_ifjusagi_olimpian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0207462-9de6-47e5-ac76-104d3f8e2798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cc8996-5067-497e-b3c7-f61ac3a50c2c","keywords":null,"link":"/sport/20200109_Huszonharom_magyarral_rajtol_az_ifjusagi_olimpian","timestamp":"2020. január. 09. 12:54","title":"Huszonhárom magyarral rajtol az ifjúsági olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Munkába állt a 22 éves helyettes államtitkár, rekordmeleg volt tavaly Magyarországon, önvezető szupervonat állt forgalomba Kínában. A hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Munkába állt a 22 éves helyettes államtitkár, rekordmeleg volt tavaly Magyarországon, önvezető szupervonat állt...","id":"20200108_Radar360_videon_a_lezuhant_ukran_gep_Navracsics_egy_evet_ad_a_Fidesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1862c-a213-42fb-85e0-a7d8273bf92c","keywords":null,"link":"/360/20200108_Radar360_videon_a_lezuhant_ukran_gep_Navracsics_egy_evet_ad_a_Fidesznek","timestamp":"2020. január. 08. 17:30","title":"Radar360: videón a lezuhant ukrán gép, Navracsics egy évet ad a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cee8979-943e-447d-abcc-94d056f94d0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A keleti járásokban okozhatja a csapadék a legtöbb problémát.","shortLead":"A keleti járásokban okozhatja a csapadék a legtöbb problémát.","id":"20200109_masodfoku_riasztas_onos_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cee8979-943e-447d-abcc-94d056f94d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1845d7fe-c59f-4658-984f-5f6c6bb9fd86","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_masodfoku_riasztas_onos_eso","timestamp":"2020. január. 09. 13:16","title":"Másodfokú riasztás érkezett az ónos eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d57875-e815-423c-aa77-43cfcc25e3f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két túrázó arra vállalkozott, hogy az új év(tized) hajnalán megmássza Wales legmagasabb hegyét, a Snowdont. Megérte.","shortLead":"Két túrázó arra vállalkozott, hogy az új év(tized) hajnalán megmássza Wales legmagasabb hegyét, a Snowdont. Megérte.","id":"20200108_ritka_idojarasi_jelenseg_brocken_hegyi_kisertet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50d57875-e815-423c-aa77-43cfcc25e3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ef18e8-7da8-4c91-bb6c-7d6c15c0a39b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_ritka_idojarasi_jelenseg_brocken_hegyi_kisertet","timestamp":"2020. január. 08. 20:03","title":"Brocken-hegyi kísértet: nagyon ritka időjárási jelenséget sikerült lefotózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a gyors orvosi segítségnek köszönhető, hogy a sértett nem halt meg.","shortLead":"Csak a gyors orvosi segítségnek köszönhető, hogy a sértett nem halt meg.","id":"20200108_kiskunhalas_bosszu_akasztas_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59191122-54e7-4913-9b00-2508535ce4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_kiskunhalas_bosszu_akasztas_vademeles","timestamp":"2020. január. 08. 11:05","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki bosszúból felakasztotta gyerekkori barátját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01552dd0-6b11-4191-b6b5-c469bc717cfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos szerint a következő egy évben eldől a Fidesz és a kormány sorsa.","shortLead":"A kormánybiztos szerint a következő egy évben eldől a Fidesz és a kormány sorsa.","id":"20200108_navracsics_tibor_kormanybiztos_fidesz_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01552dd0-6b11-4191-b6b5-c469bc717cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2161add5-85d7-4b05-87bf-8dc6b79e2a46","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_navracsics_tibor_kormanybiztos_fidesz_valasztas","timestamp":"2020. január. 08. 09:57","title":"Navracsics Tibor: Adok egy évet a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c165f4-d8eb-40bd-8de7-3b77b5ced157","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csaknem egymillió euró kárt okozott egy német fiatalember azzal, hogy legkevesebb 642 autót karcolt össze pár hónap alatt három német városban.","shortLead":"Csaknem egymillió euró kárt okozott egy német fiatalember azzal, hogy legkevesebb 642 autót karcolt össze pár hónap...","id":"20200108_642_autot_karcolt_ossze_egy_nemet_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93c165f4-d8eb-40bd-8de7-3b77b5ced157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057c4202-da0d-4338-8fad-fad2dda86220","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_642_autot_karcolt_ossze_egy_nemet_ferfi","timestamp":"2020. január. 08. 18:05","title":"642 autót karcolt össze egy német férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d8464c-9ca3-43cd-a7c8-81b4b1cb89a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiatnál is haladnak a korral, megjelentek az első hibridjeik. ","shortLead":"A Fiatnál is haladnak a korral, megjelentek az első hibridjeik. ","id":"20200109_Itt_a_hibrid_Fiat_500as_es_Panda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d8464c-9ca3-43cd-a7c8-81b4b1cb89a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de22f2ef-9068-481a-a33f-9a68011bdce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_Itt_a_hibrid_Fiat_500as_es_Panda","timestamp":"2020. január. 09. 14:55","title":"Megérkezett a hibrid Fiat 500-as és Panda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]