[{"available":true,"c_guid":"6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hosszein Szalaminak értesülések szerint magyarázatot kellett adnia arra válaszcsapására is, amely Kászem Szulejmáni kiiktatása után történt. ","shortLead":"Hosszein Szalaminak értesülések szerint magyarázatot kellett adnia arra válaszcsapására is, amely Kászem Szulejmáni...","id":"20200112_Meghallgatta_az_irani_parlament_a_Forradalmi_Garda_parancsnokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4201ea8d-c2bd-459a-94a3-bee7b7000145","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Meghallgatta_az_irani_parlament_a_Forradalmi_Garda_parancsnokat","timestamp":"2020. január. 12. 14:10","title":"Meghallgatták az iráni Forradalmi Gárda parancsnokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d070869-9f49-476f-b858-f8821ba46fa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elméletileg gazdasági portaépület építését engedélyezték, gyakorlatilag bármit felhúzhatnak a majorságban.","shortLead":"Elméletileg gazdasági portaépület építését engedélyezték, gyakorlatilag bármit felhúzhatnak a majorságban.","id":"20200113_Hadhazy_kideritette_mire_adtak_epitesi_engedelyt_az_Orbanbirtokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d070869-9f49-476f-b858-f8821ba46fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71043f58-268a-4257-867e-af1ce65ccbef","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Hadhazy_kideritette_mire_adtak_epitesi_engedelyt_az_Orbanbirtokon","timestamp":"2020. január. 13. 11:09","title":"Hadházy kiderítette, mire adtak építési engedélyt az Orbán-birtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem fotó, hanem egy lista került ki az internetre arról, milyen specifikációval érkezhet a Samsung legerősebb csúcsmobilja.","shortLead":"Ezúttal nem fotó, hanem egy lista került ki az internetre arról, milyen specifikációval érkezhet a Samsung legerősebb...","id":"20200114_samsung_galaxy_s20_ultra_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6a89ef-2868-432e-80c5-a983af0b84ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_samsung_galaxy_s20_ultra_specifikacio","timestamp":"2020. január. 14. 08:37","title":"Ha igaz, amit a Samsungról pletykálnak, brutális mobil lesz a Galaxy S20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b380be-38c2-4671-8fed-aea0128642a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban még Simicskáé volt a cég.","shortLead":"Korábban még Simicskáé volt a cég.","id":"20200113_Meszaros_es_Tiborcz_cegehez_kerult_a_balatonfuredi_kikoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88b380be-38c2-4671-8fed-aea0128642a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79979c2d-816e-493f-bab6-308c87fbb764","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Meszaros_es_Tiborcz_cegehez_kerult_a_balatonfuredi_kikoto","timestamp":"2020. január. 13. 12:55","title":"Mészáros és Tiborcz cégéhez kerül a balatonfüredi kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e1b8ef-3b38-4038-b647-a172e792dd7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 17 éves Wolf Cukier egy hete se volt a NASA-nál, amikor a begyűjtött adatokat elemezve szokatlan jelenségre lett figyelmes. A fiatal egy különleges új bolygót talált.","shortLead":"A 17 éves Wolf Cukier egy hete se volt a NASA-nál, amikor a begyűjtött adatokat elemezve szokatlan jelenségre lett...","id":"20200113_wolf_cukier_exobolygo_tess_urszonda_toi_1338b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29e1b8ef-3b38-4038-b647-a172e792dd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8310b5a7-732d-4e24-a566-5709d881bebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_wolf_cukier_exobolygo_tess_urszonda_toi_1338b","timestamp":"2020. január. 13. 08:03","title":"Három napja dolgozott a NASA-nál a 17 éves gyakornok, amikor rábukkant egy különleges bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"HVG","category":"360","description":"2070-re a legoptimistább tudományos prognózis szerint is 7,8 millióra csökkenhet Magyarország lakossága a jelenlegi 9,7 millióról. Egy ENSZ-jelentés alapján pedig az összes európai posztszocialista államnak drasztikus népességvesztéssel kell szembenéznie, ha folytatódnak a jelenlegi tendenciák.","shortLead":"2070-re a legoptimistább tudományos prognózis szerint is 7,8 millióra csökkenhet Magyarország lakossága a jelenlegi 9,7...","id":"202002_nepessegeloreszamitas_2070re_hatvagykilencmillios_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca74047-76a9-44b1-a067-a8d9c1da01aa","keywords":null,"link":"/360/202002_nepessegeloreszamitas_2070re_hatvagykilencmillios_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 13. 11:00","title":"A népességfogyást még Orbán sem tudja megállítani a kutatók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ea8b0e-b376-46ba-8650-58fc3ac2d667","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A lehengerlő vitatkozókedve miatt Noshát Ernőként emlegetett Osvát Ernő leginkább „lapban” fejezte ki magát. A Nyugat legendásított szerkesztőjének nemrég megjelent terjedelmes levelezésgyűjteménye számos rejtélyre ad magyarázatot.","shortLead":"A lehengerlő vitatkozókedve miatt Noshát Ernőként emlegetett Osvát Ernő leginkább „lapban” fejezte ki magát. A Nyugat...","id":"202002__osvat_erno__nyugat_elott__kezdet_es_veg__irasbol_onfelmentve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7ea8b0e-b376-46ba-8650-58fc3ac2d667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45a498-0a20-422c-a713-cc7d8e668298","keywords":null,"link":"/360/202002__osvat_erno__nyugat_elott__kezdet_es_veg__irasbol_onfelmentve","timestamp":"2020. január. 12. 12:00","title":"Lehull a lepel a Nyugat legendás, írógörcsös szerkesztőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554146c7-f637-4c7f-8631-867c919a5646","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem vagyunk bűnözők. Ártatlanok vagyunk” – mondta Simonka György fideszes képviselő, amikor megérkezett a bíróságra.","shortLead":"„Nem vagyunk bűnözők. Ártatlanok vagyunk” – mondta Simonka György fideszes képviselő, amikor megérkezett a bíróságra.","id":"20200114_Simonka_megerkezett_a_birosagra_Remelem_kimondjak_az_artatlansagomat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=554146c7-f637-4c7f-8631-867c919a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eaaa927-82ce-4ca3-adc0-9dd5dee9046c","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Simonka_megerkezett_a_birosagra_Remelem_kimondjak_az_artatlansagomat","timestamp":"2020. január. 14. 09:19","title":"Simonka megérkezett a bíróságra: Remélem, kimondják az ártatlanságomat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]