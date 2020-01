Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Front nem lesz a térségünkben.","shortLead":"Front nem lesz a térségünkben.","id":"20200115_idojaras_napsutes_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba05c15f-7233-45a5-be23-d21e4d3d58bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_idojaras_napsutes_csutortok","timestamp":"2020. január. 15. 18:11","title":"Ne lepődjön meg, ha előbújik a nap csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés konkrétumot leírva elemezték, hogyan adhatnák el a budapesti kukacég tudását 10 ezer kilométerrel keletebbre.","shortLead":"Kevés konkrétumot leírva elemezték, hogyan adhatnák el a budapesti kukacég tudását 10 ezer kilométerrel keletebbre.","id":"20200115_Nyilvanos_a_tanulmany_amelyet_11_millio_forintert_irattak_az_FKF_indoneziai_terjeszkedeserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b018aed4-61aa-407c-995b-cffbb63aa546","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Nyilvanos_a_tanulmany_amelyet_11_millio_forintert_irattak_az_FKF_indoneziai_terjeszkedeserol","timestamp":"2020. január. 15. 12:44","title":"Nyilvános a tanulmány, amelyet az Indonéziai terjeszkedésről rendelt az FKF leváltott vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas többséggel elfogadták a módosítót is, ami az uniós pénzek felhasználását a jogállam tiszteletben tartásához kötné. 