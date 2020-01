Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kiderül, hogy tette idején nem volt beszámítható, kezelés várhat rá.","shortLead":"Ha kiderül, hogy tette idején nem volt beszámítható, kezelés várhat rá.","id":"20200121_Levelet_irt_osztalytarsainak_a_gyori_keselo_diak_nem_erti_miert_tamadta_meg_osztalyfonoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82714d14-3b87-4a85-b29a-0dd007ef8a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Levelet_irt_osztalytarsainak_a_gyori_keselo_diak_nem_erti_miert_tamadta_meg_osztalyfonoket","timestamp":"2020. január. 21. 05:31","title":"Levelet írt osztálytársainak a győri késelő diák, nem érti, miért támadta meg osztályfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef231a4b-dc17-4f64-8a2e-c8df9de0fd7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budaörsi önkormányzat szerint a város egészségügyi központjában történt fertőzésekről nem tehetnek, mert az egynapos sebészet nem az önkormányzat hanem, az ÁNTSZ felügyelete mellett működik.","shortLead":"A budaörsi önkormányzat szerint a város egészségügyi központjában történt fertőzésekről nem tehetnek, mert az egynapos...","id":"20200120_Budaorsi_onkormanyzat_ok_nem_felelosek_a_budaorsi_szemeszeten_tortent_fertozesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef231a4b-dc17-4f64-8a2e-c8df9de0fd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd3ea40-c956-4cf3-b0f2-ab43c81b9a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Budaorsi_onkormanyzat_ok_nem_felelosek_a_budaorsi_szemeszeten_tortent_fertozesek_miatt","timestamp":"2020. január. 20. 16:44","title":"Budaörsi önkormányzat: nem felelősek a szemészeten történt fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd09a55-cdf3-408d-a031-58771acf6b6c","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Kevés rosszabb élmény van annál, mint amikor pisilne az ember, de nem, vagy alig tud. Hiába van meg az érzés, csak kisebb-nagyobb fájdalommal kísérve tud távozni pár csepp. Ez a férfiaknál tipikus jele lehet annak, hogy egy láthatatlan kis szerv, a prosztata begyulladt.\r

","shortLead":"Kevés rosszabb élmény van annál, mint amikor pisilne az ember, de nem, vagy alig tud. Hiába van meg az érzés, csak...","id":"proxelan_20200121_pisiles_prosztata_fajdalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd09a55-cdf3-408d-a031-58771acf6b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97146d37-719d-47d7-a437-80715709dfab","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20200121_pisiles_prosztata_fajdalom","timestamp":"2020. január. 21. 07:30","title":"Pisilni vagy nem pisilni, ez itt a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiadások több mint 30 százalékát még mindig a betegek fizetik.","shortLead":"A kiadások több mint 30 százalékát még mindig a betegek fizetik.","id":"20200120_Otszazmilliard_forintra_lenne_szuksege_a_magyar_egeszsegugynek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77e1e5e-495c-474b-9468-3e0daaf4809c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Otszazmilliard_forintra_lenne_szuksege_a_magyar_egeszsegugynek","timestamp":"2020. január. 20. 08:34","title":"Ötszázmilliárd forintra lenne szüksége a magyar egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0071609c-b365-40a9-b019-2dee2c5c18f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 430 millió éves skorpiókat azonosítottak kutatók. A Föld legöregebb ismert pókszabásújának fosszíliáira a Wisconsin államban lévő Waukesha lelőhely közelében bukkantak.","shortLead":"Több mint 430 millió éves skorpiókat azonosítottak kutatók. A Föld legöregebb ismert pókszabásújának fosszíliáira...","id":"20200119_skorpio_parioscorpio_venator_paleontologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0071609c-b365-40a9-b019-2dee2c5c18f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68ca6db-672e-4102-ae6a-63bd883ddd06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_skorpio_parioscorpio_venator_paleontologia","timestamp":"2020. január. 19. 16:33","title":"35 éve találtak két skorpiót, most kiderült, hogy 430 000 000 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old meg mindent, inkább párbeszédre kellene törekedni.","shortLead":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old...","id":"20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74803c9-11a4-4972-a3bf-9d322c80d6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 20. 15:08","title":"7-es cikkely: Horvátország nem büntetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117fc444-6061-4839-b02d-8d4f3d3a8aa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PINE64 egy még múlt év novemberében vette fel az előrendeléseket egy újfajta mobiltelefonra, melynek első rakományát a napokban kapták meg az ügyfelek. Igen különleges készülékről van szó, amely Linuxot futtat, ráadásul roppant pénztárcabarát árral dicsekedhet.","shortLead":"A PINE64 egy még múlt év novemberében vette fel az előrendeléseket egy újfajta mobiltelefonra, melynek első rakományát...","id":"20200119_pinephone_braveheart_linux_alapu_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117fc444-6061-4839-b02d-8d4f3d3a8aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144c2782-1fdb-46c4-9ec1-ad1fe91692da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_pinephone_braveheart_linux_alapu_telefon","timestamp":"2020. január. 19. 19:03","title":"Már el is kapkodták az olcsó telefont, amelynek nincs párja a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre többen mennének ingatlanosnak, főleg a kereseti lehetőségek miatt.","shortLead":"Egyre többen mennének ingatlanosnak, főleg a kereseti lehetőségek miatt.","id":"20200120_400600_ezer_forintot_is_kereshet_egy_ingatlanos_ha_kibirja_az_elso_par_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cc42a6-1118-4211-b6e4-cdbf44df0c48","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_400600_ezer_forintot_is_kereshet_egy_ingatlanos_ha_kibirja_az_elso_par_evet","timestamp":"2020. január. 20. 06:14","title":"400-600 ezer forintot is kereshet egy ingatlanos, ha kibírja az első pár évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]