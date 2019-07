Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A német kormány jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely kötelezővé teszi a kanyaró elleni védőoltást az országban. Ha valaki indokolatlanul megszegi az oltási kötelezettséget, az komoly pénzbüntetésre számíthat.","shortLead":"A német kormány jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely kötelezővé teszi a kanyaró elleni védőoltást az országban. Ha...","id":"20190717_Kotelezo_lesz_a_kanyaro_elleni_vedooltas_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e167115-aa9e-4aa2-b725-8d8c6378fa25","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Kotelezo_lesz_a_kanyaro_elleni_vedooltas_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 17. 17:06","title":"Kötelező lesz a kanyaró elleni védőoltás Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e921352-3423-427e-ad38-95225ed254bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új lemez teljesen más lesz, mint amit eddig megszokhattunk tőle. ","shortLead":"Az új lemez teljesen más lesz, mint amit eddig megszokhattunk tőle. ","id":"20190718_Iggy_Pop_Free_album_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e921352-3423-427e-ad38-95225ed254bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5600f5-fe91-478d-80db-14974c6a7cd6","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Iggy_Pop_Free_album_koncert","timestamp":"2019. július. 18. 11:27","title":"Ősszel érkezik Iggy Pop új albuma, a címadó dalt már meg is hallgathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Börtönszerű körülményekről, bűnbakká tett migránsokról és kórházban ágyhoz bilincselt menedékkérőkről nyilatkozott magyarországi látogatása után az ENSZ különleges jelentéstevője. ","shortLead":"Börtönszerű körülményekről, bűnbakká tett migránsokról és kórházban ágyhoz bilincselt menedékkérőkről nyilatkozott...","id":"20190717_Egy_terhes_not_17_or_kisert_vizsgalatra_a_tranzitzonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051baeda-076c-4724-8f34-d0632365809e","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Egy_terhes_not_17_or_kisert_vizsgalatra_a_tranzitzonaban","timestamp":"2019. július. 17. 18:13","title":"Egy terhes nőt 17 őr kísért vizsgálatra a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A független Szarvas Péter jövőre is beleveti magát a kampányba.","shortLead":"A független Szarvas Péter jövőre is beleveti magát a kampányba.","id":"20190717_A_Fidesz_es_a_Jobbik_is_ugyanazt_a_jeloltet_tamogatja_Bekescsaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033c771f-1f0a-4c64-8240-a25edb4af440","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_A_Fidesz_es_a_Jobbik_is_ugyanazt_a_jeloltet_tamogatja_Bekescsaban","timestamp":"2019. július. 17. 20:53","title":"A Fidesz és a Jobbik is ugyanazt a jelöltet támogatja Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a drón 900 méterre megközelített egy amerikai hadihajót és veszélyeztette a legénységét. ","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a drón 900 méterre megközelített egy amerikai hadihajót és veszélyeztette a legénységét. ","id":"20190718_Trump_lelottek_egy_irani_dront_a_Hormuziszorosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8ca71d-4b01-4044-93cf-b0ea8c024a87","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Trump_lelottek_egy_irani_dront_a_Hormuziszorosban","timestamp":"2019. július. 18. 22:09","title":"Trump: lelőttünk egy iráni drónt a Hormuzi-szorosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8541b1-acea-49c4-9b6d-f717473551db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Craig Fallon két nappal korábban tűnt el.","shortLead":"Craig Fallon két nappal korábban tűnt el.","id":"20190717_craig_fallon_dzsudo_cselgancs_holttest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b8541b1-acea-49c4-9b6d-f717473551db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790930be-129b-441c-90cd-78c49921e2bf","keywords":null,"link":"/sport/20190717_craig_fallon_dzsudo_cselgancs_holttest","timestamp":"2019. július. 17. 10:37","title":"Holtan találták a világbajnok brit dzsúdóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német, cseh, román és magyar leányvállalatát, így a UPC Magyarországot is. Az ügylet július 31-én zárulhat, amikor a Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország megkezdi közös működését.","shortLead":"Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német...","id":"20190718_A_Vodafone_megkapta_az_engedelyt_a_UPC_felvasarlasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdd7aed-157c-40f8-a5c4-8f5904372c20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_Vodafone_megkapta_az_engedelyt_a_UPC_felvasarlasara","timestamp":"2019. július. 18. 11:23","title":"A Vodafone megkapta az engedélyt a UPC felvásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megoldást kerestek az uniós belügyminiszterek, hogy ne fulladjanak meg a menekültek, a V4-ek inkább vétóztak. ","shortLead":"Megoldást kerestek az uniós belügyminiszterek, hogy ne fulladjanak meg a menekültek, a V4-ek inkább vétóztak. ","id":"20190718_Eletet_mentettek_volna_az_unios_belugyminiszterek_Magyarorszag_inkabb_vetozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652d015a-680d-47c7-b467-73c4f440eea3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Eletet_mentettek_volna_az_unios_belugyminiszterek_Magyarorszag_inkabb_vetozott","timestamp":"2019. július. 18. 17:13","title":"Magyarország megint megtrollkodott egy uniós nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]