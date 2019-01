Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem fogtam fel, hogy nem ölelhetlek át többé – írta a fotókkal ellátott poszthoz Vajna Tímea.","shortLead":"Még nem fogtam fel, hogy nem ölelhetlek át többé – írta a fotókkal ellátott poszthoz Vajna Tímea.","id":"20190121_Vajna_Timea_az_Instagramon_uzent_elhunyt_ferjenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8995a051-848d-4c58-9118-9ab158295c98","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Vajna_Timea_az_Instagramon_uzent_elhunyt_ferjenek","timestamp":"2019. január. 21. 12:07","title":"Vajna Tímea az Instagramon üzent elhunyt férjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még gazdagabbak lettek a szupergazdagok az előző egy évben – számolta az Oxfam.","shortLead":"Még gazdagabbak lettek a szupergazdagok az előző egy évben – számolta az Oxfam.","id":"20190121_26_embernel_van_a_vilag_osszes_penzenek_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a8ad6f-c18a-4855-9405-95abd6891640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_26_embernel_van_a_vilag_osszes_penzenek_fele","timestamp":"2019. január. 21. 09:08","title":"A világ leggazdagabb 26 emberének vagyona annyi, mint a legszegényebb 3,5 milliárdnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253a802e-2729-45c9-8d03-16253a9539ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ráncfelvarráson átesett Mondeo új hibrid kombi kivitele csak néhány százezer forinttal kerül többe a szedánnál.","shortLead":"A ráncfelvarráson átesett Mondeo új hibrid kombi kivitele csak néhány százezer forinttal kerül többe a szedánnál.","id":"20190121_nagy_puttonyos_hibrid_bearaztak_a_legujabb_ford_mondeot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=253a802e-2729-45c9-8d03-16253a9539ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3f4f69-5fa1-4c83-a61b-5c754e2e5cff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_nagy_puttonyos_hibrid_bearaztak_a_legujabb_ford_mondeot","timestamp":"2019. január. 21. 08:21","title":"Nagy puttonyos hibrid: beárazták a legújabb Ford Mondeót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67daf925-c49b-4c6f-89db-32f5753ccecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szabadság, szerelem werkfilmjében Andy Vajna arról mesélt, miért kötődik személyesen az 56-os eseményekhez, és hogyan motiválta mindez, hogy elkészítse a filmet. A werkfilmet most megnézheti a hvg.hu-n.","shortLead":"A Szabadság, szerelem werkfilmjében Andy Vajna arról mesélt, miért kötődik személyesen az 56-os eseményekhez, és hogyan...","id":"20190121_56_befolyasolta_az_egesz_eletemet_Igy_lett_szemelyes_film_a_Szabadsag_szerelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67daf925-c49b-4c6f-89db-32f5753ccecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71d9516-48a9-4d6d-bb13-3f7195e4142a","keywords":null,"link":"/elet/20190121_56_befolyasolta_az_egesz_eletemet_Igy_lett_szemelyes_film_a_Szabadsag_szerelem","timestamp":"2019. január. 21. 13:27","title":"“56 befolyásolta az egész életemet\" - így készült Andy Vajna személyes mozifilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e736652-57a0-4fee-88cd-b1876d6ed144","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Budapest mellett több vidéki és külföldi városban is tüntettek a túlóratörvény ellen, azonban a korábban beígért országos blokád elmaradt. Budapesten néhány ezer embert mozgatott meg az akció, a várost nem, a Lánchidat blokkolták két órára a tüntetők, de az is a rendőrök aktív közreműködésével sikerült. A fővárosi tüntetés az V. kerületi rendőr-kapitányság előtt ért véget, ahol az egyik tüntető szabadon bocsátását követelték kitartóan. A következő tüntetést február 11-ére hirdették meg.","shortLead":"Budapest mellett több vidéki és külföldi városban is tüntettek a túlóratörvény ellen, azonban a korábban beígért...","id":"20190119_Budapest_blokadja_helyett_Bayer_Zsolt_bajszat_rangattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e736652-57a0-4fee-88cd-b1876d6ed144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0908559e-27d3-4010-9776-1e5ca20671c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Budapest_blokadja_helyett_Bayer_Zsolt_bajszat_rangattak","timestamp":"2019. január. 19. 19:53","title":"Budapest helyett a Lánchidat blokkolták és Bayer Zsolt \"bajszát\" rángatták a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten is télies lesz az időjárás: többször várható havazás, emellett hidegre kell készülni, többfelé napközben is mínuszok lesznek.","shortLead":"A jövő héten is télies lesz az időjárás: többször várható havazás, emellett hidegre kell készülni, többfelé napközben...","id":"20190120_Es_ime_ujra_itt_a_tel__idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5606913b-2342-4945-ae2e-85f42a3f3144","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Es_ime_ujra_itt_a_tel__idojaras","timestamp":"2019. január. 20. 16:57","title":"És íme, újra itt a tél: ilyen időre számítson a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez két dolgot jelent: tél van, és hideg.","shortLead":"Ez két dolgot jelent: tél van, és hideg.","id":"20190120_Megerkezett_a_havazas_az_orszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a11729e-c289-466a-b97b-747fc37d0658","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Megerkezett_a_havazas_az_orszagba","timestamp":"2019. január. 20. 08:06","title":"Megérkezett a havazás az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létszámleépítéssel kell takarékoskodnia az ELTE bölcsészettudományi és természettudományi karának. ","shortLead":"Létszámleépítéssel kell takarékoskodnia az ELTE bölcsészettudományi és természettudományi karának. ","id":"20190121_5070_oktatot_kuldenek_el_az_ELTE_ket_kararol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517a8e25-df46-4df7-a86d-5ad05ef7adc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_5070_oktatot_kuldenek_el_az_ELTE_ket_kararol","timestamp":"2019. január. 21. 09:13","title":"50-70 oktatót küldenek el az ELTE két karáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]