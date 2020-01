Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP helyi alelnöke, inkább a Fidesz jelöltjére szavazna.","shortLead":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP...","id":"20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c6ebec-d7ef-4166-a665-9191112a233a","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","timestamp":"2020. január. 22. 15:24","title":"A győri MSZP volt alelnöke beállt a Fidesz jelöltje mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d0678-e11c-46fc-8363-5e9edbe9468e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Audi-szakszervezet előállt a béremelésre vonatkozó javaslatával.","shortLead":"Az Audi-szakszervezet előállt a béremelésre vonatkozó javaslatával.","id":"20200122_Garanciat_szeretnenek_a_gyori_Audinal_hogy_tovabbra_is_lesz_munkajuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=076d0678-e11c-46fc-8363-5e9edbe9468e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93019ad7-3569-4199-8753-c1493340d20c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Garanciat_szeretnenek_a_gyori_Audinal_hogy_tovabbra_is_lesz_munkajuk","timestamp":"2020. január. 22. 15:05","title":"Minimum 60 ezres emelést kérnek a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901275e6-a24f-42b9-9bf2-bf20c0a9c3bd","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Először rendez úgy valamilyen emlékévet a kormány, hogy nem Schmidt Mária a pályázható állami pénzek elosztója. A nemzeti összetartozás éve lényegében csak június 4-ig tart, és a nagyobb múzeumok is inkább csendben szeretnék letudni a trianoni megemlékezéseket.","shortLead":"Először rendez úgy valamilyen emlékévet a kormány, hogy nem Schmidt Mária a pályázható állami pénzek elosztója...","id":"202004__trianonemlekev__schmidt_maria_nelkul__csendes_tarsak__az_elso_bekeev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=901275e6-a24f-42b9-9bf2-bf20c0a9c3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae051516-3b68-4842-ace1-2a83c076b82d","keywords":null,"link":"/360/202004__trianonemlekev__schmidt_maria_nelkul__csendes_tarsak__az_elso_bekeev","timestamp":"2020. január. 24. 07:00","title":"Orbán utasítására lesz megúszós a Trianon-évforduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A madárinfluenza viheti lejjebb a baromfiárakat.","shortLead":"A madárinfluenza viheti lejjebb a baromfiárakat.","id":"20200122_A_sertespestis_mellekhatasakent_nagyot_dragul_a_csirkehus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eca65d9-efbf-43d3-b44a-0da19a043771","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_sertespestis_mellekhatasakent_nagyot_dragul_a_csirkehus","timestamp":"2020. január. 22. 21:15","title":"A sertéspestis mellékhatásaként nagyot drágul a csirkehús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1492c00-3c90-4110-bec6-23e36629eb93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Csavargyár utcánál levő 7,5 hektáros területet 60,4 százaléka került kínai befektetőkhöz.","shortLead":"A Csavargyár utcánál levő 7,5 hektáros területet 60,4 százaléka került kínai befektetőkhöz.","id":"20200122_Kinai_befekteto_vette_meg_Budapest_legdragabb_telket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1492c00-3c90-4110-bec6-23e36629eb93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e9a08d-7a73-4188-851e-078742a616b7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200122_Kinai_befekteto_vette_meg_Budapest_legdragabb_telket","timestamp":"2020. január. 22. 17:06","title":"Kínaiaknak adta el az MNB-alapítvány Budapest egyik legdrágább telkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8370716-667a-4464-8c91-5a0cab97a836","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az 510 lóerős gyári csúcsmodellt túl gyengének és unalmasnak találták.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az 510 lóerős gyári csúcsmodellt túl gyengének és unalmasnak találták.","id":"20200123_kereken_600_loeros_lett_az_uj_bmw_x3_m_competition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8370716-667a-4464-8c91-5a0cab97a836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8502749f-2e8a-40cb-adeb-38eb05a81ba4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_kereken_600_loeros_lett_az_uj_bmw_x3_m_competition","timestamp":"2020. január. 23. 07:59","title":"Kereken 600 lóerős lett az új BMW X3 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Santander a nyolcadik spanyolországi város, ahova Budapestről lehet repülni a légitársasággal. ","shortLead":"Santander a nyolcadik spanyolországi város, ahova Budapestről lehet repülni a légitársasággal. ","id":"20200123_Wizz_Air_Santander","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea1961f-198d-4d3d-a838-872796921620","keywords":null,"link":"/elet/20200123_Wizz_Air_Santander","timestamp":"2020. január. 23. 14:02","title":"Santanderbe is repül a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94b6201-306f-439a-87da-e636678c1590","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Bútoripari formatervezőket is mentorál mostantól az állami divatügynökség.","shortLead":"Bútoripari formatervezőket is mentorál mostantól az állami divatügynökség.","id":"20200122_Osszebutoroztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f94b6201-306f-439a-87da-e636678c1590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc92e3a5-bc6b-4cc0-8a7f-95fa8bd547e2","keywords":null,"link":"/360/20200122_Osszebutoroztak","timestamp":"2020. január. 22. 15:00","title":"Az Orbán Ráhel-közeli ügynökség az IKEA ellen küldi harcba a magyar dizájnereket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]