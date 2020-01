Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cfdb254-9e3b-46ee-ab4b-7b10cffe4805","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bíznak benne, hogy a szakma és a nézők összefogásával tovább segíthetik majd őket.","shortLead":"Bíznak benne, hogy a szakma és a nézők összefogásával tovább segíthetik majd őket.","id":"20200123_Fuggetlenek_Orkeny_Szinhaz_gyujtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cfdb254-9e3b-46ee-ab4b-7b10cffe4805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee37f7-4729-426c-9f81-f7b4ad36d0b0","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Fuggetlenek_Orkeny_Szinhaz_gyujtes","timestamp":"2020. január. 23. 12:50","title":"Az Örkény Színház több mint 4,5 millió forintot gyűjtött a függetleneknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fb7a43-9b9d-488a-98b0-962be5d9719e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A kutatás-fejlesztésbe kell most beruházni az autóiparban, Közép-Európa országai pedig a rég jól ismert okból lehetnek sikeresek: alacsonyabbak a fizetések, mint nyugaton - állapította meg a McKinsey riportja.","shortLead":"A kutatás-fejlesztésbe kell most beruházni az autóiparban, Közép-Európa országai pedig a rég jól ismert okból lehetnek...","id":"20200123_mckinsey_auto_autoipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24fb7a43-9b9d-488a-98b0-962be5d9719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa3d464-a32c-486c-abdc-0979b130d118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_mckinsey_auto_autoipar","timestamp":"2020. január. 24. 05:38","title":"Bajban a világ autóipara, de mit kezd ezzel Magyarország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"Dz. Sz.","category":"gazdasag","description":"Ismét a nemzetközi hangulat a fő bűnös, de nem segít az sem, hogy rendkívül alacsonyak a kamatok Magyarországon. Az MNB-nek megvannak az eszközei, kérdés, élnek-e ezzel. ","shortLead":"Ismét a nemzetközi hangulat a fő bűnös, de nem segít az sem, hogy rendkívül alacsonyak a kamatok Magyarországon...","id":"20200123_Ezert_esik_a_forint__ki_tudja_hol_all_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bfac4b-ab1f-4947-8fd8-6320a1a2a4df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Ezert_esik_a_forint__ki_tudja_hol_all_meg","timestamp":"2020. január. 23. 10:50","title":"Ezért esik a forint – ki tudja, hol áll meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A SARS-hoz hasonló pániktól tartanak a holdújév előtt.","shortLead":"A SARS-hoz hasonló pániktól tartanak a holdújév előtt.","id":"20200122_A_koronavirus_nem_csak_az_emberekre_a_tozsdekre_is_veszelyes_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c113a2fa-f290-4cce-9658-7f2144cb8c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_koronavirus_nem_csak_az_emberekre_a_tozsdekre_is_veszelyes_lehet","timestamp":"2020. január. 22. 15:48","title":"A koronavírus nem csak az emberekre, a tőzsdékre is veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyszerre osztja és vitatja is Matolcsy György kritikáit a kormány kudarcos lakáspolitikájáról Varga Mihály.","shortLead":"Egyszerre osztja és vitatja is Matolcsy György kritikáit a kormány kudarcos lakáspolitikájáról Varga Mihály.","id":"20200123_varga_mihaly_ingatlanpiac_lakasar_lakhatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6392e3b0-3705-43f8-8de8-e85c1d25bcec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_varga_mihaly_ingatlanpiac_lakasar_lakhatas","timestamp":"2020. január. 23. 11:55","title":"Varga megint visszaszólt Matolcsynak, de részben igazat is adott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd084ce0-4e26-443d-b3a5-8c4e3acefe88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ráadásul olcsóbb is. Az iPhone 9 néven emlegetett mobilt már februárban tömeggyártásba küldheti az Apple, hogy a márciusi bemutatóra ez a feladat is ki legyen pipálva.","shortLead":"Ráadásul olcsóbb is. Az iPhone 9 néven emlegetett mobilt már februárban tömeggyártásba küldheti az Apple...","id":"20200122_apple_iphone_9_iphone_se_2_bemutato_ar_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd084ce0-4e26-443d-b3a5-8c4e3acefe88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8b004e-4704-409b-8154-f38dae4879c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_apple_iphone_9_iphone_se_2_bemutato_ar_specifikacio","timestamp":"2020. január. 22. 14:03","title":"Készülődhetnek az Apple-rajongók, hamarosan érkezik egy új iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94b6201-306f-439a-87da-e636678c1590","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Bútoripari formatervezőket is mentorál mostantól az állami divatügynökség.","shortLead":"Bútoripari formatervezőket is mentorál mostantól az állami divatügynökség.","id":"20200122_Osszebutoroztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f94b6201-306f-439a-87da-e636678c1590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc92e3a5-bc6b-4cc0-8a7f-95fa8bd547e2","keywords":null,"link":"/360/20200122_Osszebutoroztak","timestamp":"2020. január. 22. 15:00","title":"Az Orbán Ráhel-közeli ügynökség az IKEA ellen küldi harcba a magyar dizájnereket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Módosítani kellett a korábbi tendert.","shortLead":"Módosítani kellett a korábbi tendert.","id":"20200123_meszaros_lorinc_cegek_vasutvonal_vasut_debrecen_bmw_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f3eb9d-518c-4755-832b-ab5394c875c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_meszaros_lorinc_cegek_vasutvonal_vasut_debrecen_bmw_gyar","timestamp":"2020. január. 23. 09:54","title":"Drágul a Mészáros-féle BMW-s munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]