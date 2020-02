Arról nem is beszélve, hogy a Ford GT mostantól csupasz szénszálas karosszériával is megvásárolható.

Az alapáron 500 ezer dolláros Ford GT több komolyabb frissítést kapott idénre. Az egyik, hogy a 3.5 literes V6-os motor a korábbi 647 lóerős teljesítménye 660 lóerőre emelkedett. Ezt részben motorprogramozással, részben új dugattyúkkal és nagyobb intercooler alkalmazásával érték el.

A másik igazán fontos részlet a teljesítmény oldaláról, hogy alap lett az Akrapovics titán kipufogórendszer a kocsi alatt.

Annak érdekében, hogy az autó a versenypályás használat esetén is kellő mennyiségű hűtőlevegőhöz jusson, áttervezték a hátulját is.

© Ford

© Ford

© Ford

Egy másik fontos, a külső elemeket érintő opció, hogy mostantól rendelhető festetlen karbonkarosszériával is a GT, amelyhez akár karbon felnik is járhatnak. Mindezek mellé titán kerékcsavarokat és hatpontos versenyövet lehet választani, valamint ötféle színű kárpittal és féknyereggel is elérhető a kocsi.

Rendelhető lett a korábbi piros-fehér színű karosszéria helyett az 1969-es Le Mans-i győzelemre emlékeztető változat is, amely most lila színű Gulf Racing fényezést kapott. Erre külön lehet kérni a 6-os számot is – ezt viselte a győztes kocsi.

© Ford

© Ford

© Ford

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.