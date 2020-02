Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök megváltoztatta Rod Blagojevich büntetését, ezzel gyakorlatilag szabadon engedte a 14 évre ítélt egykori politikust. ","shortLead":"Az amerikai elnök megváltoztatta Rod Blagojevich büntetését, ezzel gyakorlatilag szabadon engedte a 14 évre ítélt...","id":"20200218_Trump_borton_Illinois_kormanyzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf7c096-8d20-40fd-bb74-d1b09a88eb7b","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_Trump_borton_Illinois_kormanyzo","timestamp":"2020. február. 18. 21:59","title":"Trump kiengedte a börtönből Illinois korrupció miatt elítélt volt kormányzóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2f2581-5e1d-4cfc-8d40-3c36843b6925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A boltosok kutatni kezdtek a nő után.","shortLead":"A boltosok kutatni kezdtek a nő után.","id":"20200218_Egy_belga_turiban_talaltak_egy_fotoalbumot_benne_Bruce_Willissszel_Johnny_Deppel_es_masokkal_pozolo_ismeretlen_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa2f2581-5e1d-4cfc-8d40-3c36843b6925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98eba4c-af0a-4f8d-a28c-80c3526eb0d6","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Egy_belga_turiban_talaltak_egy_fotoalbumot_benne_Bruce_Willissszel_Johnny_Deppel_es_masokkal_pozolo_ismeretlen_no","timestamp":"2020. február. 18. 09:35","title":"Egy belga turkálóban találtak egy fotóalbumot, benne Bruce Willis, Johnny Depp és egy ismeretlen nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e625e4-425d-4775-abaa-1d00fcb785dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óceánjáró hajón együtt utazott három magyar egy koronavírussal fertőzött amerikaival. Ketten már karanténban vannak, a harmadik pedig kedden vonul be.","shortLead":"Egy óceánjáró hajón együtt utazott három magyar egy koronavírussal fertőzött amerikaival. Ketten már karanténban...","id":"20200218_karanten_koronavirus_oceanjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e625e4-425d-4775-abaa-1d00fcb785dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd5656a-c393-4379-80b4-ad8ff6f96e64","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_karanten_koronavirus_oceanjaro","timestamp":"2020. február. 18. 15:29","title":"Újabb magyar került karanténba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f9846d-3c91-46f5-9016-1845343a1a53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte rosszabb a helyzet, mint valaha. ","shortLead":"Szerinte rosszabb a helyzet, mint valaha. ","id":"20200218_Billie_Eilish_kommentek_hozzaszolasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19f9846d-3c91-46f5-9016-1845343a1a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4b7ea4-a0fd-4da5-8866-1b7ecf70ae99","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Billie_Eilish_kommentek_hozzaszolasok","timestamp":"2020. február. 18. 11:08","title":"Billie Eilish nem olvas többé kommenteket, mert tönkreteszik az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"1954-ben hozta meg egyhangú szavazással az Egyesült Államok Legfölső Bírósága a „Brown vs. Board of Education” elnevezésű híres döntését, amellyel alkotmányellenesnek nyilvánította és megtiltotta a faji elkülönítést (szegregációt) az oktatásban.","shortLead":"1954-ben hozta meg egyhangú szavazással az Egyesült Államok Legfölső Bírósága a „Brown vs. Board of Education”...","id":"20200217_TGM_Homaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4f90d6-c328-44e1-8013-a37f3fec00a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_TGM_Homaly","timestamp":"2020. február. 17. 16:25","title":"TGM: Homály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindegy, hogy munkaügyben, magáncélból, tanulni vagy turistaként érkeznének, a koronavírus miatt nem léphetnek be az országba. ","shortLead":"Mindegy, hogy munkaügyben, magáncélból, tanulni vagy turistaként érkeznének, a koronavírus miatt nem léphetnek be...","id":"20200218_Megtiltjak_a_kinai_allampolgarok_beutazasat_Oroszorszagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a86339-eef2-4f96-8688-d2f56453e867","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_Megtiltjak_a_kinai_allampolgarok_beutazasat_Oroszorszagba","timestamp":"2020. február. 18. 20:18","title":"Megtiltják a kínai állampolgárok beutazását Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felvétel nem egy olyan sebtében felépített intézményben készült, amit azért húztak fel, hogy legyen hol kezelni a betegeket.","shortLead":"A felvétel nem egy olyan sebtében felépített intézményben készült, amit azért húztak fel, hogy legyen hol kezelni...","id":"20200218_koronavirus_vuhan_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc9b4a2-2bb1-408c-a203-b9c2b0c69c1b","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_koronavirus_vuhan_korhaz","timestamp":"2020. február. 18. 10:18","title":"Videó készült egy vuhani kórház belsejéről, ahol koronavírussal fertőzötteket ápolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edca67dc-675b-43ad-9ec1-ad8a42c87ac3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Biztosnak tűnik, hogy már sohasem lesz olyan szoros a kapcsolat Nyugat-Európa és az USA között, mint néhány évvel ezelőtt volt – ez volt az egyik fő üzenete a hét végi Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciának. A másik pedig az, hogy az EU szinte minden kérdésben megosztott, és nemcsak azt nem tudja eldönteni, miképpen viselkedjen Kínával, hanem azt sem, hogyan bánjon a közös értékeket sutba dobó magyar és lengyel kormánnyal.","shortLead":"Biztosnak tűnik, hogy már sohasem lesz olyan szoros a kapcsolat Nyugat-Európa és az USA között, mint néhány évvel...","id":"20200217_Valos_kepet_adott_a_muncheni_biztonsagi_konferencia__megosztott_Nyugat_magaval_vitatkozo_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edca67dc-675b-43ad-9ec1-ad8a42c87ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874bc9cd-a310-4811-9e3c-f658667d3e28","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Valos_kepet_adott_a_muncheni_biztonsagi_konferencia__megosztott_Nyugat_magaval_vitatkozo_EU","timestamp":"2020. február. 17. 14:33","title":"Orbán Viktorra is kitér a müncheni biztonságpolitikai jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]