[{"available":true,"c_guid":"cf40d77c-e1e4-440b-af54-9774cb90ccb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterségesintelligencia-fejlesztések eredménye többnyire a háttérfeladatokban mutatkozik meg, de van azért olyan vetülete is, amely kifejezetten látványos.","shortLead":"A mesterségesintelligencia-fejlesztések eredménye többnyire a háttérfeladatokban mutatkozik meg, de van azért olyan...","id":"20200302_new_york_kisfilm_1911_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf40d77c-e1e4-440b-af54-9774cb90ccb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9696c4e-0be2-43bc-90a2-ae3b4dec9333","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_new_york_kisfilm_1911_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 02. 12:03","title":"Ráengedték a mesterséges intelligenciát egy 109 éves filmre, azonnal rendbe rakta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A karantén alá helyezett szállodában öt magyar is lakik, köztük egy gyermek. ","shortLead":"A karantén alá helyezett szállodában öt magyar is lakik, köztük egy gyermek. ","id":"20200301_olasz_vendeg_koronavirus_Tenerife_szalloda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6538e2ec-9de4-449b-9051-852cf14830f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_olasz_vendeg_koronavirus_Tenerife_szalloda","timestamp":"2020. március. 01. 18:10","title":"Újabb olasz hotelvendégnél mutatták ki a koronavírust Tenerifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d659d593-ccfe-4d74-993b-0de5e637cc67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 literes V8-as benzinmotor egy méretes kompresszor segíti a hatalmas teljesítmény eléréséhez.","shortLead":"Az 5 literes V8-as benzinmotor egy méretes kompresszor segíti a hatalmas teljesítmény eléréséhez.","id":"20200228_775_loeros_gigantikus_amerikai_pickup_ami_sportkocsikent_gyorsul_ford_f150_hennessey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d659d593-ccfe-4d74-993b-0de5e637cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067c4676-5c35-41df-a07a-034cc6055f94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_775_loeros_gigantikus_amerikai_pickup_ami_sportkocsikent_gyorsul_ford_f150_hennessey","timestamp":"2020. március. 03. 07:59","title":"775 lóerős gigantikus amerikai pickup, ami sportkocsiként gyorsul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813652d7-43e2-4d84-930b-fd6c45f5fb9e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Most a koronavírus okozza, de az ilyen félelem, ijedelem, aggodalom ősrégi jelenség. A tudomány mégis csak néhány évtizede mélyült el a pánik természetrajzában.","shortLead":"Most a koronavírus okozza, de az ilyen félelem, ijedelem, aggodalom ősrégi jelenség. A tudomány mégis csak néhány...","id":"20200302_Csak_semmi_panik_a_panik_termeszetes_alapveto_jogunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=813652d7-43e2-4d84-930b-fd6c45f5fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7cf638-3770-4ffe-b474-a090eca480d6","keywords":null,"link":"/360/20200302_Csak_semmi_panik_a_panik_termeszetes_alapveto_jogunk","timestamp":"2020. március. 02. 13:00","title":"Csak semmi pánik: a pánik természetes, alapvető jogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes anyaggal jelentkezett hétfőn a brüsszeli lap, de az MTVA szerint az egész csak támadás céljából született.","shortLead":"Érdekes anyaggal jelentkezett hétfőn a brüsszeli lap, de az MTVA szerint az egész csak támadás céljából született.","id":"20200302_mtva_kozmedia_politico","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3f094a-c668-4eb8-a31f-287971576bda","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_mtva_kozmedia_politico","timestamp":"2020. március. 02. 16:53","title":"Az MTVA a Politico cikkéről: Zajkeltés, kicsinyes bosszú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c78e4aa-67b2-4cff-b2f0-218f93881202","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) úgy véli, hogy a Viber nem ingyenes, mivel a felhasználók az adataikat adják a szolgáltatásért cserébe.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) úgy véli, hogy a Viber nem ingyenes, mivel a felhasználók az adataikat adják...","id":"20200302_facebook_gvh_vizsgalat_buntetes_birsag_viber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c78e4aa-67b2-4cff-b2f0-218f93881202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fed6b24-b70d-4b98-a6d8-6e2c43b003bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_facebook_gvh_vizsgalat_buntetes_birsag_viber","timestamp":"2020. március. 02. 19:14","title":"A Facebook után a Vibert is megbünteti a GVH?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f6a2e2-08d4-4b38-a3fe-486510f1c482","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meghibásodott a kereskedési rendszer, nagyjából egy órára leállították a BÉT kereskedését.","shortLead":"Meghibásodott a kereskedési rendszer, nagyjából egy órára leállították a BÉT kereskedését.","id":"20200302_Rendszerhiba_miatt_leallt_a_magyar_tozsde","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19f6a2e2-08d4-4b38-a3fe-486510f1c482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636079c1-90ef-4649-83c9-d15fa26b3960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Rendszerhiba_miatt_leallt_a_magyar_tozsde","timestamp":"2020. március. 02. 10:03","title":"A rendszerhiba miatti leállás után újraindult a magyar tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92585204-7512-4aa6-be09-f228d3177bf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1870. március 2-án indult el a Budavári Sikló, korábbi nevén Budai Hegypálya, az alkalomból emléktáblát avattak a sikló Clark Ádám téri alsó állomásán hétfőn.\r

\r

","shortLead":"1870. március 2-án indult el a Budavári Sikló, korábbi nevén Budai Hegypálya, az alkalomból emléktáblát avattak a sikló...","id":"20200302_budavari_siklo_150_ev_szuletesnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92585204-7512-4aa6-be09-f228d3177bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b8ef4e-c085-49c5-bd83-e8925f6fd94d","keywords":null,"link":"/elet/20200302_budavari_siklo_150_ev_szuletesnap","timestamp":"2020. március. 02. 16:01","title":"Százötven éves lett Budapest egyik különleges látványossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]