Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény megpróbálja enyhíteni a koronavírus kedvezőtlen hatásait.","shortLead":"Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény megpróbálja enyhíteni a koronavírus kedvezőtlen hatásait.","id":"20200303_Kamatot_csokkentett_az_amerikai_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22e7354-eea8-4772-8baa-0a411cefdc47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Kamatot_csokkentett_az_amerikai_jegybank","timestamp":"2020. március. 03. 17:17","title":"Megijedt a koronavírustól, kamatot csökkentett a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától.","shortLead":"Szerdától.","id":"20200302_Hatalmasat_csokken_a_benzin_es_a_gazolja_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809105ac-5fb3-4066-b6e7-bfa5c5c7eec7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Hatalmasat_csokken_a_benzin_es_a_gazolja_ara","timestamp":"2020. március. 02. 10:37","title":"Nagyot csökken a benzin és a gázolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék az azonnali kérdések rekorderét veszítette el Gréczy Zsolt lemondásával; a jobbikos Z. Kárpát Dániel beszélt a legtöbbet napirend után az Országgyűlésben. Legek következnek.","shortLead":"Az ellenzék az azonnali kérdések rekorderét veszítette el Gréczy Zsolt lemondásával; a jobbikos Z. Kárpát Dániel...","id":"20200304_Egy_KDNPs_6_oran_at_beszelt_a_parlamentben_mig_egy_fideszes_10_eve_jatszik_csendkiralyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c60906-ffbe-42c8-afe6-978cae5d9efc","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Egy_KDNPs_6_oran_at_beszelt_a_parlamentben_mig_egy_fideszes_10_eve_jatszik_csendkiralyt","timestamp":"2020. március. 04. 09:58","title":"Egy KDNP-s 6 órán át beszélt a parlamentben, egy fideszes 10 éve játszik csendkirályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c555a29-c003-4695-97fa-75f0643ef4d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chris Matthews, az MSNBC Hardball című műsorát vezette, az elmúlt időszakban több vitatott kijelentése is volt.","shortLead":"Chris Matthews, az MSNBC Hardball című műsorát vezette, az elmúlt időszakban több vitatott kijelentése is volt.","id":"20200303_Varatlanul_az_adas_kozepen_jelentette_be_visszavonulasat_egy_amerikai_musorvezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c555a29-c003-4695-97fa-75f0643ef4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe2cff9-1ab9-4f48-8623-6852f553c89b","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Varatlanul_az_adas_kozepen_jelentette_be_visszavonulasat_egy_amerikai_musorvezeto","timestamp":"2020. március. 03. 08:43","title":"Váratlanul, az adás közepén jelentette be visszavonulását egy amerikai műsorvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a990d15a-9e0e-4c61-a71d-4480eba3c771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hirtelen lett hely a kasszáknál.","shortLead":"Hirtelen lett hely a kasszáknál.","id":"20200302_romania_lidl_koronavirus_jarvany_gazmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a990d15a-9e0e-4c61-a71d-4480eba3c771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a48f386-b61e-4eb3-a778-595b158b27cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_romania_lidl_koronavirus_jarvany_gazmaszk","timestamp":"2020. március. 02. 18:06","title":"Járványügyi ruházatban ment be egy vásárló egy román Lidlbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406a876b-edb2-43d9-9dd5-74d6595c39ea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor veje túladott a Ranolder-villán, amelyet állapota nem, de a fekvése értékessé teszi.","shortLead":"Orbán Viktor veje túladott a Ranolder-villán, amelyet állapota nem, de a fekvése értékessé teszi.","id":"202009_ranolder_villa_1864_tiborcz_nelkul_is_meno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406a876b-edb2-43d9-9dd5-74d6595c39ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d673b8-cde7-4055-bab5-1e8915fffb22","keywords":null,"link":"/360/202009_ranolder_villa_1864_tiborcz_nelkul_is_meno","timestamp":"2020. március. 02. 12:00","title":"Nem Tiborcz István cége újítja fel a volt veszprémi püspök balatoni nyaralóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Időszakos limitet vezetett be az áruházlánc, főként az élelmiszerekből lehet kevesebbet rendelni.","shortLead":"Időszakos limitet vezetett be az áruházlánc, főként az élelmiszerekből lehet kevesebbet rendelni.","id":"20200303_A_Tesco_korlatozasokat_vezetett_be_a_rendeleseknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c9dc0e-0976-4557-a680-98d3cff21f09","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_A_Tesco_korlatozasokat_vezetett_be_a_rendeleseknel","timestamp":"2020. március. 03. 19:37","title":"A Tesco korlátozásokat vezetett be a rendeléseknél a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f238b3-0bea-40a5-a6d9-b5fbbf903961","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mikor sétált utoljára erdőben? Pedig régóta tudjuk, hogy az erdő hangjai, a fák illata, a leveleken játszó napfény, a friss, tiszta levegő nyugalmat áraszt. Az utóbbi évtizedekben számos tanulmány igazolja, hogy jelentős egészségügyi előnyökkel jár a tudatos séta az erdő békés légkörében.","shortLead":"Mikor sétált utoljára erdőben? Pedig régóta tudjuk, hogy az erdő hangjai, a fák illata, a leveleken játszó napfény...","id":"20200303_Egyre_nepszerubb_az_erdofurdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f238b3-0bea-40a5-a6d9-b5fbbf903961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4b211a-4002-4d1c-960b-fe4341f4c0e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200303_Egyre_nepszerubb_az_erdofurdo","timestamp":"2020. március. 03. 07:15","title":"Egyre népszerűbb az erdőfürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]