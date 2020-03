Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"527c5e5a-38ac-4a79-ad3f-432203878a5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnaptól már a barátok, ismerősök ellen is rajtvonalhoz állhatnak a Mario Kart Tour felhasználói.","shortLead":"Vasárnaptól már a barátok, ismerősök ellen is rajtvonalhoz állhatnak a Mario Kart Tour felhasználói.","id":"20200303_nintendo_mario_kart_tour_jatek_android_ios_multiplayer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=527c5e5a-38ac-4a79-ad3f-432203878a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d59520-f377-4fc1-8545-3d08feb3fd06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_nintendo_mario_kart_tour_jatek_android_ios_multiplayer","timestamp":"2020. március. 03. 18:03","title":"Végre megkapja a többjátékos módot a Mario Kart Tour","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még négyezer, a koronavírus miatt karanténban élő polgár szavazatai hiányoznak, de ezek nem befolyásolják érdemben a végeredményt. ","shortLead":"Még négyezer, a koronavírus miatt karanténban élő polgár szavazatai hiányoznak, de ezek nem befolyásolják érdemben...","id":"20200304_Tovabbra_is_politikai_patthelyzet_van_Izraelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21db0da-94bd-4eb1-8a61-0c66e50f8da8","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Tovabbra_is_politikai_patthelyzet_van_Izraelben","timestamp":"2020. március. 04. 14:36","title":"Továbbra is politikai patthelyzet van Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145072ce-6807-4b27-8819-87ffbfb37a8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft tényleg kivezetné az élő csempéket a Windows 10-ből, de hivatalosan még nem született döntés.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft tényleg kivezetné az élő csempéket a Windows 10-ből, de hivatalosan még nem született...","id":"20200304_microsoft_windows_10_start_menu_elo_csempek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=145072ce-6807-4b27-8819-87ffbfb37a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21ef9c1-0cec-495f-97b4-0acf0f959504","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_microsoft_windows_10_start_menu_elo_csempek","timestamp":"2020. március. 04. 15:03","title":"Átalakítaná a Start menüt a Microsoft, így nézhet ki az új változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a65c39d-039f-434c-bfc1-bdb3d3e3b02b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-tengeren Skócia és Norvégia közötti 476 kilométer hosszú és egy Franciaország és Délnyugat-Anglia közötti 161 kilométeres gát védhetné meg Európa több mint 25 millió lakóját a várhatóan több méteres tengerszint-emelkedés következményeitől holland kutatók szerint.","shortLead":"Az Északi-tengeren Skócia és Norvégia közötti 476 kilométer hosszú és egy Franciaország és Délnyugat-Anglia közötti 161...","id":"20200304_emelkedo_tengerszint_europa_tengeri_gatrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a65c39d-039f-434c-bfc1-bdb3d3e3b02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2b14de-63ed-4f4f-bc99-ba64214eae03","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_emelkedo_tengerszint_europa_tengeri_gatrendszer","timestamp":"2020. március. 04. 11:03","title":"637 km hosszú, monumentális kerítésgátat húznának fel az Északi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű VPN-szolgáltatás webhelyét lemásolva veszélyes új trójait terjesztenek a hekkerek. A Kaspersky kutatói szerint a támadók a magyar felhasználókat is célba vették.","shortLead":"Egy népszerű VPN-szolgáltatás webhelyét lemásolva veszélyes új trójait terjesztenek a hekkerek. A Kaspersky kutatói...","id":"20200303_azorult_trojai_virus_szamitogep_adatlopas_magyar_felhasznalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8052f5ac-3156-461f-9efd-b0f8b23719f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_azorult_trojai_virus_szamitogep_adatlopas_magyar_felhasznalok","timestamp":"2020. március. 03. 08:33","title":"Magyar számítógépeket is becéloztak egy új orosz vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b145fa-9720-41c0-858d-4e47830e6d69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyi kultusz és a kritika elnyomása vált uralkodóvá – ezzel magyarázza a Jobbik Vas megyei alelnöke a helyi szervezet megszüntetését.","shortLead":"Személyi kultusz és a kritika elnyomása vált uralkodóvá – ezzel magyarázza a Jobbik Vas megyei alelnöke a helyi...","id":"20200303_Megszunik_a_Vas_megyei_Jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b145fa-9720-41c0-858d-4e47830e6d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e20b37-9c65-4030-b405-0698879b1cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Megszunik_a_Vas_megyei_Jobbik","timestamp":"2020. március. 03. 10:40","title":"Megszűnik a Vas megyei Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f34008-2f91-4f98-9225-9d55803376d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még egy okot találtak a kutatók, miért kell megállítani a klímaváltozást: rengeteg homokos tengerpart tűnhet el miatta.","shortLead":"Még egy okot találtak a kutatók, miért kell megállítani a klímaváltozást: rengeteg homokos tengerpart tűnhet el miatta.","id":"20200303_homokos_tengerpart_klimavaltozas_hatasa_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3f34008-2f91-4f98-9225-9d55803376d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2539056d-3254-40e5-b893-9c9b6edf7028","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_homokos_tengerpart_klimavaltozas_hatasa_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. március. 03. 11:03","title":"A homokos tengerpartok fele eltűnhet 2100-ra a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da62b00-9cee-4fbf-ae62-917960636416","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Dénes Ádám és csapata jelentős nemzetközi visszhangot keltő kutatásai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy javítani lehessen a gyógyíthatatlan idegrendszeri betegségben szenvedők életminőségén. ","shortLead":"Dénes Ádám és csapata jelentős nemzetközi visszhangot keltő kutatásai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy javítani lehessen...","id":"20200303_Mi_koze_az_agy_gyulladasanak_az_Alzheimerkorhoz__magyarok_jottek_ra_a_megoldasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da62b00-9cee-4fbf-ae62-917960636416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1725ab04-bb3e-4946-b296-695893c214ff","keywords":null,"link":"/360/20200303_Mi_koze_az_agy_gyulladasanak_az_Alzheimerkorhoz__magyarok_jottek_ra_a_megoldasra","timestamp":"2020. március. 03. 07:00","title":"Mi köze az agy gyulladásának az Alzheimer-kórhoz? Magyarok találták meg a rejtély kulcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]