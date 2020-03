Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"441ea100-eb3b-496a-86e7-952524a2e08e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kiszivárgott értesülések szerint Denisz Smihal miniszterelnök-helyettest javasolta Zelenszkij kormányfőnek.","shortLead":"A kiszivárgott értesülések szerint Denisz Smihal miniszterelnök-helyettest javasolta Zelenszkij kormányfőnek.","id":"20200303_Benyujtotta_lemondasat_az_ukran_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=441ea100-eb3b-496a-86e7-952524a2e08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d0f4a-a569-429c-8e0c-490652a2b51b","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Benyujtotta_lemondasat_az_ukran_miniszterelnok","timestamp":"2020. március. 03. 21:14","title":"Benyújtotta lemondását az ukrán miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A K2-18b nevű exobolygó több dolog miatt is érdekes. Az egyik, hogy eső esik rajta, igaz, a csapadék soha nem éri el a földfelszínt.","shortLead":"A K2-18b nevű exobolygó több dolog miatt is érdekes. Az egyik, hogy eső esik rajta, igaz, a csapadék soha nem éri el...","id":"20200304_k2_18b_exobolygo_kepler_urtavcso_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28964b7-b9eb-4637-a589-6f536f4a9a67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_k2_18b_exobolygo_kepler_urtavcso_eso","timestamp":"2020. március. 04. 08:03","title":"Van egy bolygó a \"közelben\", ahol néha eső esik, majdnem úgy, ahogy a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kisiklott csütörtök reggel egy Párizs és Strasbourg között közlekedő nagysebességű vonat (TGV), a balesetben húsz ember megsérült, köztük a vonat vezetője, akinek az állapota súlyos, közölték a helyi hatóságok.","shortLead":"Kisiklott csütörtök reggel egy Párizs és Strasbourg között közlekedő nagysebességű vonat (TGV), a balesetben húsz ember...","id":"20200305_Kisiklott_egy_TGV_Franciaorszagban_sok_a_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e037a6d-cabf-4db4-91af-cf4784da9e94","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Kisiklott_egy_TGV_Franciaorszagban_sok_a_serult","timestamp":"2020. március. 05. 11:58","title":"Kisiklott egy TGV Franciaországban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6173ab0c-6ce0-4710-85e6-066a22a55af4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A félévi vizsgaidőszakot követően sok egyetemi hallgató dönt úgy, hogy szünetelteti, megszakítja, esetleg abbahagyja vagy esti, illetve levelező tagozaton folytatja a tanulmányait, ami közvetlenül befolyásolja a társadalombiztosításukat is. Az Adózóna összegyűjtötte, mire kell figyelniük.","shortLead":"A félévi vizsgaidőszakot követően sok egyetemi hallgató dönt úgy, hogy szünetelteti, megszakítja, esetleg abbahagyja...","id":"20200304_hallgatoi_jogviszony_egeszsegugyi_ellatas_szovetkezeti_munka_vallalkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6173ab0c-6ce0-4710-85e6-066a22a55af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41baf1e2-c818-4b9e-886b-27ca689825bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_hallgatoi_jogviszony_egeszsegugyi_ellatas_szovetkezeti_munka_vallalkozas","timestamp":"2020. március. 04. 11:38","title":"Kinek jár és kinek nem egészségügyi ellátás, ha változik a hallgató jogviszonya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszprém megyében erős széllökésekre kell számítani szerdán.","shortLead":"Veszprém megyében erős széllökésekre kell számítani szerdán.","id":"20200304_Penteking_nem_nagyon_lesz_csapadek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0539847-5d2b-4260-9865-e3947a1073b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Penteking_nem_nagyon_lesz_csapadek","timestamp":"2020. március. 04. 06:49","title":"Péntekig nem nagyon lesz csapadék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322720b4-c7f8-472e-a4bc-d198c19f9200","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs mese, járvány idején is meg kell élni valamiből.","shortLead":"Nincs mese, járvány idején is meg kell élni valamiből.","id":"20200304_fodraszat_fodrasz_hajvagas_kina_borbely_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=322720b4-c7f8-472e-a4bc-d198c19f9200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119d6ffc-6a50-4795-a4b8-15555d58c0ea","keywords":null,"link":"/elet/20200304_fodraszat_fodrasz_hajvagas_kina_borbely_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 18:01","title":"Fura új technikával vágják a hajakat a kínai fodrászok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a08065f-f7aa-466f-9498-8955038c9241","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","id":"20200305_Dobszay_Janos_Korona_csusztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a08065f-f7aa-466f-9498-8955038c9241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ff727b-03ca-451c-b9db-c6e0fd249b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Dobszay_Janos_Korona_csusztatas","timestamp":"2020. március. 05. 12:29","title":"Dobszay János: Korona, csúsztatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec7cb1-f362-4e15-a40c-f6eb0907a693","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már 300 ezer évvel ezelőtt, a kőkorszaki vadászó-gyűjtögető emberek is úgy használhatták közösségi hálójukat, mint ahogy a mai emberek. Az erről készült tanulmány egy nemzetközi kutatócsoport a Science Advances folyóiratban publikálta.","shortLead":"Már 300 ezer évvel ezelőtt, a kőkorszaki vadászó-gyűjtögető emberek is úgy használhatták közösségi hálójukat, mint...","id":"20200305_kokorszaki_vadaszo_gyujtogeto_emberek_kozosseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcec7cb1-f362-4e15-a40c-f6eb0907a693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112926d9-a32f-4f26-a954-3804776cd7c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_kokorszaki_vadaszo_gyujtogeto_emberek_kozosseg","timestamp":"2020. március. 05. 10:03","title":"A kőkorszaki vadászó-gyűjtögetők is úgy használták a \"közösségi hálót\", mint a mai ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]