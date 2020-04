Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök mozgatta meg kicsit a piacot, amelyre egyszerre hat a koronavírus miatti keresletcsökkenés, illetve Szaúd-Arábia és Oroszország harca.","shortLead":"Az amerikai elnök mozgatta meg kicsit a piacot, amelyre egyszerre hat a koronavírus miatti keresletcsökkenés, illetve...","id":"20200403_Magahoz_tert_az_olajar_amely_a_heten_mar_minuszban_is_jart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92685224-2728-4fbe-bcb8-70a79bd139a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_Magahoz_tert_az_olajar_amely_a_heten_mar_minuszban_is_jart","timestamp":"2020. április. 03. 12:12","title":"Magához tért az olajár, amely a héten már mínuszban is járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara alelnöke szerint az életünk már akkor sem lesz ugyanolyan, mint régen, ha vége a koronavírus-járványnak. 